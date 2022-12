Im Körper ist Chlorid in Form von Natriumchlorid unter anderem wichtig für die Flüssigkeitsverteilung und den Wasserhaushalt. Wie Natrium findet sich dieses Mineral hauptsächlich in den Flüssigkeiten außerhalb der Körperzellen, aber es kommt auch innerhalb der Körperzellen vor. Chlorid reguliert den Flüssigkeitsfluss zwischen den Zellen im Körper und ist elementar wichtig für den menschlichen Körper.

Was ist Chlorid?

Es ist ein wichtiger Nährstoff, der im menschlichen Körper in Form von Chloridionen vorkommt. Der größte Teil des Chlors befindet sich vor allem im Blutplasma. Es kommt aber auch im Magen und im Speichel vor, da es ein Bestandteil der Verdauungssäfte ist. Darüber hinaus ist Chlorid auch in der Haut und in den Knochen enthalten.

Natriumchlorid (NaCl) ist die Bezeichnung für eine chemische Verbindung, die durch die Kombination der beiden Elemente Natrium und Chlor entsteht. Es kommt in der Umwelt natürlich in Form des Minerals Halit vor, das Steinsalzlagerstätten bildet. Große Mengen dieser chemischen Verbindung in gelöster Form finden sich auch in Meerwasser und Mineralwässern (insbesondere in Solen).

Natriumchlorid und Kochsalz sind nicht identische Begriffe. Ersteres bezieht sich auf den Namen einer chemischen Verbindung, während Speisesalz ein Lebensmittel ist. Der größte Teil der Inhaltsstoffe besteht jedoch aus Natriumchlorid. Natriumchlorid macht etwa 99 Prozent der Zusammensetzung von Speisesalz aus. Hinzu kommen weitere Stoffe wie Fließhilfsmittel, Kaliumjodat und Beimischungen anderer Mineralien.

Natriumchlorid gehört zur Gruppe der Elektrolyte und gilt als das wichtigste Elektrolyt für das reibungslose Funktionieren des Körpers. Seine Wirkung beruht auf der Aufrechterhaltung des richtigen Elektrolytgleichgewichts und der Hydratisierung des Körpers durch die Bindung von Wassermolekülen. Darüber hinaus trägt NaCl zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei und unterstützt das Nervensystem. In der Lebensmittelindustrie wird es zur Herstellung von Speisesalz verwendet und dient außerdem als Lebensmittelzusatzstoff und Geschmacksverstärker.

In der Medizin wird es als Lösung oder Kochsalzlösung verwendet. Es ist der Hauptbestandteil von Infusionen, die in Krankenhäusern verabreicht werden, und von Augentropfen, die in Apotheken erhältlich sind. Natriumchlorid wird auch als Salz für Bäder verkauft. In diesem Fall hat es eine entspannende Wirkung und hilft, Schwellungen zu reduzieren (besonders empfehlenswert ist das Einweichen der Füße in Salzwasser).

Chlorid kommt auch in chemischen Verbindungen vor, wie:

Kaliumchlorid

Magnesiumchlorid

Aluminiumchlorid

Kupferchlorid

Zinkchlorid

Wo kommt Chlorid vor? [Tabelle]

Die Hauptquelle von Chlorid ist die Aufnahme von Kochsalz aus industriell hergestellten Lebensmitteln und Speisesalzen. Etwa 80 Prozent der täglichen Salzaufnahme stammt aus Brot und Backwaren sowie Fleisch- und Wurstwaren. Es ist wichtig zu wissen, dass fast allen Lebensmitteln Salz zugesetzt wird.

Chlor kommt auch in Fleisch, Fisch, Milch, Rote Bete, Hülsenfrüchten, Getreide, Eiern und Meeresfrüchten vor. Aus diesem Grund muss man die eigene Aufnahme von Natriumchlorid oder einfach auch nur Kochsalz kontrollieren, da ein Übermaß an Natriumchlorid schädlich ist.