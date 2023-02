Ein Disco-Besuch veränderte ihr Leben: Eigentlich wollte Claudia Schiffer mit 17 bloß einen Partyabend in Düsseldorf verbringen – doch heim kam sie mit einer Einladung nach Paris für Probe-Aufnahmen. Der Rest ist quasi Geschichte, bis heute ist Claudia Schiffer weltweit gefragt. Sie zählt neben Naomi Campbell, Carla Bruni, Kate Moss, Cindy Crawford, Tatjana Patitz und Linda Evangelista zu den Supermodels der 90er Jahre.

Steckbrief Name: Claudia Schiffer

Claudia Schiffer Geboren am: 25. August 1970

25. August 1970 Geburtsort: Rheinberg

Rheinberg Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Beruf: Model

Model Partner: Matthew Vaughn (verheiratet seit 2002)

Matthew Vaughn (verheiratet seit 2002) Kinder: Caspar Matthew De Vere Drummond (*2003), Clementine Poppy De Vere Drummond (*2004) und Cosima Violet Vaughn Drummond (*2010)

Caspar Matthew De Vere Drummond (*2003), Clementine Poppy De Vere Drummond (*2004) und Cosima Violet Vaughn Drummond (*2010) Wohnort: London

Claudia Schiffers Karrierestart: von der deutschen Provinz auf die internationalen Laufstege

Claudia Schiffer wird am 25. August 1970 in Rheinberg geboren. Sie ist das älteste von vier Kindern des Ehepaars Gudrun und Heinz Schiffer. Zu ihren frühen Hobbys zählen etwa Klavierspielen, Ballett und Tennis. Claudia genießt eine ganz normale Kindheit, besucht das Gymnasium und träumt davon, später Jura zu studieren und Anwältin in der Kanzlei ihres Vaters zu werden.

Ihre Karriere als Supermodel verdankt Claudia Schiffer tatsächlich einem glücklichen Zufall: Mit 17 besucht sie mit Freundinnen die Düsseldorfer Disco "Checkers", wo Michel Levaton, der Geschäftsführer der Pariser Modelagentur Metropolitan, auf sie aufmerksam wird. Er lädt sie prompt für Probeaufnahmen nach Paris ein. Die Fotos werden ein Erfolg, es folgt eine von Ellen von Unwerth fotografierte Fotoserie für die Zeitschrift "Elle". Claudia verwirft ihre Pläne und zieht trotz ihrer Schüchternheit nach Paris.

Von Unwerth ist es auch, die Claudia für eine Fotoserie für die Marke Guess ablichtet. Die Kampagne wird zum Riesen Erfolg und verhilft der Deutschen zum Durchbruch. Sie wird als die neue Brigitte Bardot gefeiert.

Durchbruch: Lagerfeld und Chanel ebnen Claudias Schiffers Weg zum Supermodel

In die Riege der Supermodels verhilft ihr aber vor allem einer: Mode-Legende Karl Lagerfeld. 1988 holt er "Clodia", wie er sie nennt, für Chanel auf den Laufsteg und fördert so ihre Karriere als internationales Topmodel. Bis zu seinem Tod im Jahr 2019 bleiben er und Claudia beruflich miteinander verbunden. Bis heute weiß die Blondine, was sie dem Modezaren zu verdanken hat, wie sie auch auf Instagram schreibt:

"Karl war mein magischer Staub, er verwandelte mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel. Er lehrte mich etwas über Mode, Stil und das Überleben in der Modebranche. Was Warhol für die Kunst war, war er für die Mode. Er ist unersetzlich. Er ist der einzige Mensch, der Schwarz und Weiß bunt machen konnte! Ich werde ihm auf ewig dankbar sein."

Geadelt durch ihr Engagement für Chanel, folgt schließlich eine steile Karriere, die Claudia Schiffer bereits 1991 zum bestbezahlten Model der Welt macht. Neben ihrem makellosen Äußeren ist es auch ihre Wandelbarkeit, die Claudia Schiffer so begehrt macht: Für Fotoshootings schlüpft sie in die Rolle eines männermordenden Vamps ebenso wie in jene einer Luxusdiva.

Zudem macht sie durch ihre Disziplin und ihre Verlässlichkeit die etwas spröden deutschen Tugenden wieder sexy. In den folgenden Jahren ziert sie deshalb mehr als 1.000 Titelseiten der bekanntesten Zeitschriften der Welt. Außerdem erhält sie lukrative Werbeverträge mit Marken wie Revlon, Pepsi, L’Oréal, Citroën, H&M und Victoria’s Secret. Für Otto entwirft sie außerdem eine Modekollektion.

Versuche in Film und Fernsehen

Claudia Schiffer steht dank ihrer beispiellosen Modelkarriere in einer Reihe mit anderen Supermodels wie etwa Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington oder Elle Macpherson. Gemeinsam mit diesen Kolleginnen gründet sie 1995 das inzwischen geschlossene Fashion Café in New York.

1998 beschließt Claudia Schiffer, sich vom Laufsteg zurückzuziehen. Die Entscheidung tut ihrer Karriere aber keinen Abbruch, denn die damals 28-Jährige ist längst selbst zur Marke geworden. Ihr Kultstatus verhilft ihr immer wieder zu kleineren Rollen in Film und Fernsehen. Unter anderem ist sie 2003 in dem Weihnachtsfilm-Klassiker "Tatsächlich … Liebe" in einer kleinen Rolle an der Seite von Liam Neeson zu sehen.

2011 entwirft sie außerdem Cashmere-Pullover und arbeitet an einer Sonnenbrillenkollektion mit der Marke Rodenstock. 2013 ist sie Star-Jurorin in der deutschen TV-Show "Fashion Hero". Die Casting-Show für Nachwuchs-Designer wird jedoch nach einer Staffel bereits wieder abgesetzt.

Die Wiedervereinigung der 90er Supermodels: Carla Bruni, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen

2017 veröffentlicht das Model das Buch "Claudia Schiffer": Der aufwändig gestaltete Bildband zeigt einige Highlights der außergewöhnlichen Karriere des Models. Er enthält Fotografien von Peter Lindbergh und anderen Fotografen sowie Beiträge von berühmten Weggefährten wie Valentino Garavani, Karl Lagerfeld oder Donatella Versace.

Apropos Versace: Für die Frühjahr/Sommer 2018-Kollektion des italienischen Modehauses gibt Claudia Schiffer 2017 ihr Comeback auf dem Laufsteg. Zusammen mit anderen Supermodels der 90er-Jahre – Carla Bruni, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen – und mit der Chefdesignerin Donatella Versace beendet sie die Show im goldenen Kleid.

Privates: So lebt Claudia Schiffer heute

Inzwischen ist es etwas stiller um die einstige Rheinbergerin geworden. Ganz aus dem Modelbusiness hat sie sich aber doch nicht zurückgezogen. Anlässlich ihres 50. Geburtstages ist sie zum Beispiel 2020 wieder auf dem Cover der "Elle" zu sehen. Ähnlich wie auch ihre anderen ehemaligen Supermodel-Kolleginnen ist Claudia Schiffer nach wie vor ein begehrtes Gesicht in der Modebranche. Ihr Vermögen wird auf rund 200 Millionen Euro geschätzt.

Neben dem beruflichen Erfolg hat Claudia Schiffer auch ihr privates Glück gefunden: Seit 2002 ist sie mit dem britischen Filmproduzenten Matthew Vaughn verheiratet. 2003 kommt ihr gemeinsamer Sohn Caspar zur Welt, ein Jahr später Tochter Clementine und 2010 schließlich Cosima Violet. Die Familie besitzt ein denkmalgeschütztes Anwesen aus dem 16. Jahrhundert bei London und ein Stadthaus im Londoner Stadtteil Notting Hill. Ehekrisen und Skandale sucht man bei Claudia Schiffer übrigens vergebens. Lediglich ihre Beziehung mit dem amerikanischen Zauberkünstler David Copperfield geistert Ende der 90er Jahre durch die Klatschpresse. Zwei Jahre lang ist sie mit ihm verlobt, bevor es zur Trennung kommt.

Was wir von ihr lernen können

Claudia Schiffer ist auch mit über 50 das nette Mädchen von nebenan. Denn trotz ihres Mega-Erfolgs ist sie stets bodenständig geblieben. Selbst auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zeigt sie – im Gegensatz zu manch anderen Supermodel-Kolleginnen – keinerlei Starallüren. Stattdessen gilt sie in der Branche als fleißig, diszipliniert und zuverlässig. Selbst als sie mit großen Werbedeals Millionen verdient, bleibt sie sparsam und skandalfrei.

In der Welt von Glitzer und Glamour gibt es wohl nur wenige, die das von sich behaupten können. Das Altern

macht Claudia Schiffer ebenfalls nichts aus. Mit über 50 ist sie laut eigener Aussage so glücklich und zufrieden wie noch nie. Ja, Claudia Schiffer scheint angekommen zu sein. Sie hat ihre großen Erfolge in den 90ern gefeiert – ganz ohne den Druck von Social Media. Auch dieses Privilegs scheint sich die Deutsche bewusst zu sein:

"Was an den 90ern großartig war, war, dass es keinen Druck gab, alles mit allen zu teilen, man konnte ein privates Leben führen und ein Mysterium schaffen. Ich vermisse diese klare Trennung von der öffentlichen und der privaten Person, auch wenn ich gerne Modemomente meines Lebens auf Instagram teile."

Claudia Schiffers Werdegang liest sich wie ein Märchen: Von der Provinz auf die Laufstege der Welt. Doch auch sie hatte mit Hürden zu kämpfen, etwa aufgrund ihrer anfänglichen Schüchternheit. Fleiß, Disziplin und Zuverlässigkeit erwiesen sich jedoch als ihr Schlüssel zum Erfolg. Auch ihr privates Glück hat sie gefunden, indem sie trotz Millionen auf ihrem Konto bodenständig geblieben ist.