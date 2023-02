Österreicherin Esther Graf erobert die deutsche Musikszene

Esther Graf hat geschafft, wovon viele träumen: Sie hat sich ihre eigene Karriere aufgebaut. Doch der Weg dahin war kein leichter. Das Motto der Sängerin: nie aufgeben und an sich selbst glauben.

Neben eigenen Veröffentlichungen runden Features mit Alligatoah, Olexesh oder Bausa sowie das Songschreiben für Künstler:innen wie Vanessa Mai oder Katja Krasavice ihr Künstlerprofil ab. Die unverwechselbare Stimme und der eigene Look machen das Gesamtpaket Esther Graf perfekt. Wir haben mit der Wahl-Berlinerin per Videochat gesprochen und tiefe Einblick in das Leben der aufsteigenden Musikerin bekommen. Dabei erzählt sie uns über ihre Karrierepläne, Träume und vieles mehr ...

Steckbrief Name: Esther Graf

Geboren am: 8. September 1998

Geburtsort: Spittal an der Drau / Österreich

Sternzeichen: Jungfrau

Beruf: Sängerin, Songwriterin, Model

Kindheit und erste musikalischen Schritte von Esther Graf

Aufgewachsen ist Esther Graf in Kärnten, genauer gesagt in Spittal an der Drau in einem kleinen Dorf namens Altersberg. Ihre Familie hat sie und ihren Bruder größtenteils christlich erzogen. Dadurch spielte Musik schon immer eine große Rolle, denn Singen und Musizieren standen auf der Tagesordnung. Für Esther ging es vom Kinderzimmer auf die ersten Bühnen. Ihr Bühnendebüt hatte sie mit zarten fünf Jahren bei einer Musical-Gruppe ihrer Mutter, wo sie immer wieder aufgetreten ist. Zudem sang sie in verschiedenen Chören.

» Mir war relativ früh klar, dass ich nichts anderes so gut kann. «

Mit 12 begann Esther gemeinsam mit ihrem Bruder Musik zu machen, der zu dieser Zeit bereits seine eigenen Songs und eigene Band hatte. Damit stieg immer mehr ihr Verlangen auch selbst musikalisch einen Schritt weiterzugehen.

Das war ein weiterer Grund, warum sich Esther Graf für das Bundesoberstufenrealgymnasium Gastein (BORG Gastein) in Salzburg entschieden hat, welches hauptsächlich auf Musik basiert. Dort lernte die Kärntnerin nicht nur mit ihrer Stimme richtig umzugehen, sondern auch, wie man Songs schreibt. Außerdem baute sie sich ihr erstes musikalisches Netzwerk auf und traf Leute, die bereits hauptberuflich Musik machen, was ihren Ehrgeiz immer mehr anspornte.

Ein weiterer wichtiger Stopp war die ORF-Castingshow "Die große Chance der Chöre", wo sie gemeinsam mit dem Schulchor - unter den teilnehmenden Schüler:innen war auch die Chartstürmerin Mathea - des Borg Gasteins bis ins Finale kam. Im Gespräch erzählt sie, dass diese Show "den Grundbaustein gelegt hat" und den Drang weiterhin verstärkt hat, Musik professionell zu machen.

» Für mich gab's eigentlich keinen Plan B - ich wollte immer Musik machen. «

Die Schule schloss sie allerdings nicht am BORG Gastein ab, sondern zog nach Wien, um ihren Traum weiterhin zu verfolgen. Dort absolvierte sie die Abendschule und finanzierte sich ihr Leben durch Model-Jobs. Ihre Eltern standen damals so wie heute immer hinter ihr und stärken ihr den Rücken. Dies ermöglichte ihr, dass sie weiter an ihrer Musikkarriere feilen konnte, denn den eigentlichen Fokus hatte sie nicht verloren: "Die ganze Zeit über war Musik an erster Stelle." Ex-Schulkolleg:innen und Wegbeleiter:innen waren zu dieser Zeit schon einen Schritt weiter und Esther "wollte das auch". So fasste sie kurzerhand den Entschluss "wenn nicht jetzt - wann dann?"

Vom Ehrgeiz gepackt, schrieb sie einfach einem Crewmitglied des Rappers Cro auf Facebook und schickte ihm Demo-Aufnahmen. Dieser war von ihrer Stimme so begeistert, dass er sie zu Studiosessions nach Berlin einlud. Damit hatte die Kärntnerin den Fuß in der Tür und arbeitet fortan mit Produzent:innen, Songwriter:innen und anderen Künstler:innen zusammen.

» Es wird immer Leute geben, die dir eine Tür öffnen können. Daran arbeiten musst du dann aber selbst. «

Doch der Erfolg ließ noch etwas auf sich warten. Im Interview mit WOMAN erinnert sie sich: "Ich habe dann Songs um Songs geschrieben und hatte dann 50, 60, 70 Songs. Fragte mich aber 'wann kommt der Moment, wo Leute sagen, dass wir einen veröffentlichen?' Das mit dem Plattendeal hat dann länger gedauert, als ich ursprünglich dachte. Aber es ist auch gut zu sehen, dass da ganz viel Arbeit dahintersteckt." Damit sich ihre harte Arbeit und ihr Engagement endlich bezahlt machten, fasste sie 2019 einen Entschluss, der ihrer Karriere langsam ins Rollen brachte ...

» Das Wichtigste für mich war, weiterhin an mich zu glauben und einfach nicht aufzugeben. «

Plattendeal mit Sony Music und erste Erfolge mit der Musik

Um ihrem Traum einer professionellen Musikkarriere näher zu kommen, entschloss sich Esther 2019 dazu, Songs als Independent-Künstlerin, also ohne Label, zu veröffentlichen. Ihr allererster Song, den sie online stellte, war "Chamäleon". Daraufhin wurden Plattenfirmen auf Esther Graf aufmerksam - die ersten ernstzunehmenden Gespräche fanden statt.

Doch erst 2021 unterschrieb die Singer/Songwriterin bei Sony Music in Deutschland und fand dort "ihr Zuhause mit ihrer Musik". Esther war endlich im Musikbusiness angekommen. "Das war für mich ein einschneidender Moment, weil dann alles plötzlich nicht mehr so unsicher war."

Relativ früh wurde Esther klar, dass sie sich in der deutschen Musik zuhause und wohl fühlt. Beim Genre legt sie sich bis heute nicht fest. Ihre Anfänge befinden sich eher im Pop/Punk-Bereich und erinnern stark an die 2000er, dazwischen machte sie einige Rap-Features und "best part" (2023) klingt wiederum sehr poppig. "Ich habe lange gesucht, was zu mir und meiner Stimme am besten passt. Ich bin am Ende mit meinem Produzenten von 'red flags' (2021) auf meinen Sound gekommen."

Dennoch spielt die Sängerin immer wieder mit unterschiedlich Elementen und liebt es, sich (neu) auszuprobieren. Deswegen möchte sie sich nicht wirklich festlegen. "Ich bin am Ende eine Pop-Musikerin. Ich kann an einem Tag 'sad=sexy' rausbringen und am anderen 'best part'. Weil das ist einfach das, was ich bin. Ich bin eben facettenreich. Die Freiheit will ich mir nehmen."

2021 zog es Esther Graf in die Musikhauptstadt Berlin, wo auch ihr Team und Label beheimatet sind und veröffentliche einige Songs. Richtige Bekanntheit erlangte sie mit dem Feature-Song "Mit dir schlafen" gemeinsam mit Alligatoah. Im selben Jahr veröffentliche Olexesh mit "Weck mich auf" ebenfalls ein Feature mit Esther Graf. Nach und nach wurde die Szene auf sie aufmerksam.

Man könnte sowieso sagen, dass die Österreicherin die Queen der Features ist. Neben den bereits genannten Musiker:innen machte sie auch Tracks mit Monet 192, Alexa Feser, TheDoDo und und und. Ein für sie noch ganz besonderer Künstler fehlt noch auf der Feature-Liste: Cro. Ein paar coole Projekte habe sie aber noch in der Pipeline und sie freue sich total, wenn die released werden.

Im Frühjahr 2022 folgte ihre Debüt-EP "red flags", welche sich hauptsächlich dem Thema "Break up" widmet. Darauf befinden sich sechs Nummern, mit denen sie eine schlimme Trennung verarbeitet. Ihre direkte und ehrliche Art begeistert eine ganze Generation. Mit ihren Texten erzählt sie Geschichten aus dem echten Leben - zeigt sich verletzlich, aber dennoch stark und selbstbewusst.

2023 läutet Esther Graf eine neue Ära ein: Mit "into it" und "best part" macht sie Schluss mit Break-up-Songs und stürzt sich aufs Verliebtsein. Ganz nach dem Motto: "I wanna skip to the best part ...". Damit kündigt sie auch ihre zweite EP "nach den schlechten tagen" (ET: 17. März 2023) an, welche mit Good Vibes bestückt sein wird. Die schlechten Phasen sind überwunden und nun möchte sich Esther den schönen zu wenden.

Nach etlichen Support-Shows 2022 für unter anderem Sarah Connor, Montez oder Alligatoah geht es 2023 endlich auf große Headliner-Tour "noch nie begegnet" in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Songwriting als große Leidenschaft

Esther Graf nur als Sängerin zu betiteln wäre schlichtweg falsch, denn parallel zu ihrer eigenen Musikkarriere hat sich Esther ein großes Netzwerk aufgebaut. Neben dem Singen entdeckte sie das Songschreiben für sich und fing an, für andere Künstler:innen als Co-Writerin zu arbeiten. Ihr Name ist beispielsweise bei Katja Krasavice & Marwin Balsters Song "Narben" oder auch bei "Molly" von Selmon feat. Bausa zu finden.

Wie gut sie das Songwriting beherrscht, zeigt sie unter anderem mit dem Song "würde es auch tun". Dass es Liebes- und Heart-Break-Songs en mass gibt, ist kein Geheimnis. Genau deswegen geht Esther ihre Musik anders an. Sie beschreibt mit dem Track eine Situation, die die meisten von uns kennen - aber eben auf ihre Art. Man trennt sich von der:dem Ex-Partner:in und er:sie hat jemand Neues. Und Hand aufs Herz ... das tut meist echt weh (siehe auch Liebeskummer).

Aus Schmerz wird Hass für die:den neue:n Partner:in. Aus der Perspektive der Neuen fühlt Esther sich in ihre Vorgängerin ein: "Ja, vielleicht hätten wir Freunde sein können, würd es Liebe nicht geben. Und wär'n wir nur zwei Girls, die sich irgendwo random begegnen. Doch der Typ, der mich liebt, war mal irgendwann dein ganzes Leben, deshalb kann ich dir nicht übel nehmen, wie du über mich redest."

» Mein Ziel ist es, Deutsch-Pop auf ein cooleres Level zu heben. «

Für Esther ist es wichtig, dass der Song aus einer spannenden Perspektive erzählt wird. Die perfekte Kombi ist: Emotionen und Konzept. Vorbilder in diesem Bereich sind für sie Julia Michaels und Olivia Rodrigo. Ihre Inspiration bezieht sie meist durchs Hören von anderen Songs - dabei analysiert sie diese bis ins kleinste Detail, indem sie herausfindet, warum sie den Track so feiert. Aus der daraus gewonnen Erkenntnis macht sie dann ihr eigenes Ding.

Esther Graf als Marke

Doch auch abseits der Bühnen, Tonstudios und Videodrehs hat Esther eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt: Businessmanagement. Über die Jahre hat sie große Freude daran gefunden sich ihr eigenes Business aufzubauen - Finanzen, Verträge, Social Media, Kooperationen und die Radio Show "Vitamin E" mit Emily Roberts zählen da dazu. Auch hätte Esther in Zukunft Bock ihr eigenes Label zu gründen. Ziemlich ambitioniert.

» Musikerin zu sein, bedeutet heutzutage nicht nur Musik zu machen. «

Der Businessaspekt ist auch ein Grund, warum sie unter ihrem bürgerlichen und vollständigen Namen Esther Graf arbeitet. "Ich finde es cool, wenn alles auf mich als Person zurückzuführen ist." Ihr Ziel ist es, eine eigene Brand aufzubauen. Auch eine eigene Kosmetik-Linien zu droppen, kann sich die Wahl-Berlinerin in Zukunft vorstellen. Als Vorbild für diese Pläne dient keine geringere als Powerfrau Heidi Klum. Wie auch das Supermodel, möchte Esther sich weitere Standbeine aufbauen und sich selbst als Brand vermarkten.

» Heidi Klum als Businessfrau ist für mich ein absolutes Vorbild. «

Damit das Gesamtpaket schön daher kommt, ist Esther Graf der eigene Social-Media-Auftritt besonders wichtig. Dahinter steckt ein Konzept und viel Liebe für Details und Ästhetik. Um ihre knapp 46.000 Follower:innen am Laufenden zu halten, postet Esther regelmäßig aus ihrem Leben und nimmt ihre Fans mit auf ihre Reise.