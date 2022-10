Eine ordentliche Etikette und gute Umgangsformen sind wichtig für das Funktionieren einer Gesellschaft. Von Pünktlichkeit und Höflichkeit bis zur richtigen Knigge im Büro - Benimmregeln sind stets im Wandel und sind ein Spiegel sozialer Werte.

Was versteht man unter Etikette und Knigge-Regeln?

Das Wort Etikette setzten wir heute häufig mit Knigge gleich. Das geht auf ein Werk des Schriftstellers Adoph Franz Friedrich Freiherr von Knigge zurück. In seiner Schrift "Über den Umgang mit Menschen" (1788) beschäftigte sich der humanistische Aufklärer mit den sozialen Umgangsformen zwischen verschiedenen Charakteren. Es handelte sich im eigentlichen Sinne dabei nicht um ein Regelwerk für gutes Benehmen.

Im Laufe der Zeit wurde es mehrmals neu aufgelegt und umgeschrieben, wodurch es immer mehr zu einem Ratgeber mit Regeln für Gutes Benehmen wurde.

Das Wort Etikette stammt ursprünglich aus dem Französischen. Es leitet sich von den Zetteln des königlichen Hofes ab, auf denen Rang und Name verschiedener Personen, notiert wurden. Etikette wurde dann später zu einem Synonym für die höfischen Regeln, die streng eingehalten wurden. Ein Verstoß dagegen stellte zu Hofe oft eine große Beleidigung dar.

Etikette steht für Benimmregeln und stellt dadurch auch eine Art Verhaltensregelwerk dar. Diese sind damals wie heute in verschiedenen sozialen Gruppen unterschiedlich und sind identitätsstiftend innerhalb einer Gesellschaft. Die Etikette lässt sich dabei nicht eins zu eins mit Höflichkeit gleichsetzten. Dabei gibt es verschiedene Traditionen, Sitten oder Gebräuche, sie sich stets im Wandel befinden und in den diversen Kulturen unterschiedlich ausfallen. So haben Golfspieler:innen oder Segler:innen beispielsweise ihre eigenen Verhaltensregeln.

Noch ein Beispiel für den Wandel von Umgangsformen: Früher mussten Menschen vor ranghöheren Personen ihren Hut ziehen. Heute stellt dies nur mehr eine höfliche Geste dar, die selten zur Anwendung kommt oder nur mehr als Kompliment wörtlich verwendet wird.

Oft liest man auch von der Netiquette. Das nette Wort setzt sich aus "Netz" und "Etikette" zusammen. Es steht für soziale und gute Umgangsformen bei der Kommunikation im Internet und auf Social Media.

Wieso ist Etikette wichtig?

Gute Umgangsformen sorgen für ein reibungslose Zusammenleben. Die Etikette bestimmt, wie wir uns richtig verhalten. Sie funktioniert dabei als Orientierung und gibt einen Rahmen für bestimmte Situationen vor, der durch die richtige Rücksichtnahme für einen stressfreien Alltag im Leben und im Büro sorgt. Unser Umgang miteinander ist durch Kommunikation geprägt - verschiedene Verhaltensmuster sorgen dabei für einen zivilisierten Ablauf.

Dein Verhalten das du bei einem Bewerbungsgespräch an den Tag legst, bestimmt beispielsweise den ersten Eindruck, den du vermittelst. Das kann sich natürlich sehr positiv auswirken. Dabei ist es vor allem wichtig, das richtige Verhaltensmuster parat zu haben. Wer sich vorab mit einer Firma und ihrem Unternehmensportrait auseinander setzt, wird auch recht schnell ein Gefühl dafür bekommen.

➠ In folgendem Artikel findest du viele tolle Tipps für dein nächstes Bewerbungsgespräch!

Etikette - Die wichtigsten Benimmregeln

Zu den einzelnen Regeln der Etikette gehören die korrekte Begrüßung sowie Verabschiedung, aber auch Kleiderordnungen wie Business-Dresscodes. Anstand, Höflichkeit, Fairness und achtsamer Umgang miteinander stehen dabei für Verhaltensweisen, die wir schon von klein auf lernen. Verschiedenen spezielle Knigge-Regeln, die eventuell für einen Business-Fernreise gebraucht werden, erlernt man im Laufe des Lebens.

Benimmregeln und Etikette hängen natürlich immer von der Situation ab, dafür ist Einfühlungsvermögen und Interesse an anderen sehr wichtig.