2018 erlangt sie erstmals Aufmerksamkeit für ihren Einsatz im Klimaschutz - heute ist Greta Thunberg eine der berühmtesten Umweltaktivist:innen unserer Zeit, spricht auf den wichtigsten Klimakongressen und gehört zu den einflussreichsten Menschen weltweit. Eine außergewöhnliche Karriere einer noch viel außergewöhnlicheren Person.

Was ursprünglich mit einem vergleichsweise kleinen Protest für die Einhaltung des Pariser Übereinkommens begann, hat sich über die Jahre hinweg zu einer internationalen Bewegung entwickelt: Bei "Fridays for Future" kämpfen Millionen - darunter jede Generation - für eine (bessere) Zukunft. Gründerin ist niemand Geringeres als Greta Thunberg selbst.

Steckbrief: Greta Thunberg Name: Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg Geburtstag: 03. Januar 2003

03. Januar 2003 Geburtsort: Stockholm, Schweden

Stockholm, Schweden Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Wohnort: Stockholm, Schweden

Stockholm, Schweden Beruf: Klimaschutzaktivistin, "Fridays for Future"-Gründerin, Autorin

Klimaschutzaktivistin, "Fridays for Future"-Gründerin, Autorin Größe: 148 cm

Greta Thunberg kämpfte schon als Kind gegen die Erderwärmung

Obwohl Greta mittlerweile sehr wahrscheinlich die populärste Thunberg ist, stammt sie aus keinem unbekannten Elternhaus: Die gebürtige Schwedin kam am 03. Januar 2003 als Tochter von Schauspieler Svante Thunberg und Opernsängerin Malena Ernman zur Welt. Letztere trat 2009 beim Eurovision Song Contest (ESC) für Schweden an und landete mit dem selbstgeschriebenen Song "La Voix" auf dem 21. Platz. Svante agierte als ihr Manager.

Auch Großeltern Olof Thunberg und Mona Andersson sind dank ihres Schauspieltalents schwedische Berühmtheiten. Beata Ernman hingegen - Gretas kleine Schwester - orientiert sich an ihrer Mutter und möchte Musikerin werden; zudem ist sie als Autorin tätig. Die Affinität zum Klimaschutz liegt ebenfalls in der Familie: Vorfahre Svante Arrhenius soll mit als erstes vorhergesagt haben, dass eine globale Erwärmung aufgrund von anthropogenen Treibhausgas-Emissionen, vor allem CO2, bevorsteht. Er wurde 1903 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet.

Im Alter von acht Jahren erfuhr Greta zum ersten Mal von der Erderwärmung - ein Thema, welches ihr Leben komplett verändern sollte. Ihr war schnell klar, dass sie irgendetwas dagegen machen musste und fing klein an: Greta legte einen Kaufstopp ein, schaltete die Energieeinsparung für die Beleuchtung des Hauses aus, stellte auf eine vegane Ernährung um und entschied sich gegen Flugreisen. Svante und Malena hingegen wollten die Dringlichkeit nicht erkennen ... bis ihre Tochter einen wohl sehr prägenden Satz aussprach.

» Ihr klaut mir meine Zukunft. «

Greta setzte sich daraufhin stärker für den Klimaschutz ein: Demonstrationen wurden priorisiert, Schule und Abschluss mussten warten. Sowohl ihre Eltern als auch Lehrer:innen kritisierten den Streik, unterbanden ihn allerdings nicht. Am 31. Mai 2019 kündigte Greta an, nach dem Abschluss der 9-jährigen Volksschule - die sie übrigens mit hervorragenden Noten abschloss - ein Gap Year zu machen. In Schweden endet die Schulpflicht nach neun Jahren.

Im August 2020 kehrte die Aktivistin zum kommunalen, auf Nachhaltigkeit basierten Gymnasium "Globala gymnasiet" in Stockholm zurück. Grund dafür war COVID-19, da die Pandemie internationale Reisen - auf die Greta angewiesen war - erschwerte. Ein Jahr später verließ sie im Herbst 2021 ihr Elternhaus und lebt seitdem in einer eigenen Wohnung in Schwedens Hauptstadt.

Übrigens: Greta sieht die Bürgerrechtlerin Rosa Park als eine ihrer größten Inspirationen an. In den 1950er-Jahren Jahren löste diese eine Bürgerrechtsbewegung aus, die das Leben von vielen Afroamerikaner:innen verbesserte.

Während ihres Schulstreiks fehlte die Aktivistin drei Wochen im Unterricht

2015 wurde auf der Weltklimakonferenz in Paris (COP 21) beschlossen, dass 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen noch einzuhalten. Das "Übereinkommen von Paris" sieht daher vor, dass reiche Länder ihre Emissionen innerhalb von sechs bis zwölf Jahren auf null reduzieren sollen, um ärmeren Ländern den Aufbau einer Infrastruktur zu ermöglichen.

Laut Greta tut auch ihr Heimatland zu wenig für den Klimaschutz - daher fordert sie eine erhebliche Intensivierung der Bemühungen und möchte, dass Schweden die Treibhausgasemissionen um 15% pro Jahr reduziert. Sie verweist auf unverantwortliches Verhalten gegenüber jungen Menschen, Artensterben, Politikversagen und setzt sich für einen Systemwechsel ein. Angefangen hat es im Mai 2018, als sie mit 15 Jahren einen Schreibwettbewerb zur Umweltpolitik von Svenska Dagbladet gewann. Durch ihren Beitrag entstanden Kontakte zu verschiedenen, sie zu ihrem Engagement inspirierenden Personen.

Die Idee, einen Klimastreik zu führen, kam Greta nach den Amokläufen in den USA - viele Schüler:innen weigerten sich damals, Schulgebäude zu betreten. Ihr später viral gehender Schulstreik begann drei Wochen vor der Wahl zum Schwedischen Reichstag und während der Dürre- und Hitzewelle 2018; Schwedens heißester Sommer seit 262 Jahren. Am 20. August setzte sich die damals 15-Jährige vor das Parlament, statt wie sonst zur Schule zu gehen. Vor allem ihr Schild mit der Aufschrift "Skolstrejk för klimatet" - auf Deutsch "Schulstreik für das Klima" - sorgte dabei für Aufmerksamkeit.

Nachdem mehrere schwedische Medien über Greta berichteten und die Schülerin auf der Titelseite der Stockholmer Regionalausgabe von "Dagens Nyheter" abgebildet wurde, fanden sich schnell Mitstreiter:innen. Der Schulstreik sollte vorerst bis zur Parlamentswahl am 09. September 2018 fortgeführt werden - und das täglich.

Greta diente als große Inspiration. Gleichzeitig traten aber auch kritische Stimmen auf: "Einige Leute sagen, dass ich studieren sollte, um Klimawissenschaftlerin zu werden, damit ich 'die Klimakrise lösen' kann. Aber die Klimakrise ist bereits gelöst. Wir haben bereits alle Fakten und Lösungen. Alles, was wir tun müssen, ist, aufzuwachen und uns zu verändern", sagte sie einst in einer ihrer Reden.

2018 gründete Greta Thunberg die "Fridays for Future"-Bewegung

Am 08. September 2018 beschlossen Greta und ihre (Schul-)Freund:innen, den Streik fortzusetzen - und riefen dabei durch den Hashtag "FridaysForFuture" die gleichnamige, globale Massenbewegung ins Leben. Der Gedanke dahinter: Wieso in der Schule für eine Zukunft lernen, wenn es diese bald nicht mehr geben könnte? Immer mehr Jugendliche wurden dazu ermutigt, am Schulstreik teilzunehmen. Gleichzeitig unterstützten weitere Aktivist:innen die schwedische Rebellin, sowohl medial als auch vor Ort.

» Ziel ist es, die Klimakrise zu überwinden und eine Gesellschaft zu schaffen, die im Einklang mit ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt lebt. «

Da es nicht möglich war, täglich den Unterricht zu verpassen, einigten sich die Streiker:innen auf jeden Freitag, wie auch der Name der Bewegung zeigt. Zunächst begrenzten sich die Nachahmungen auf Schweden, später folgten Proteste in Australien, Belgien, Frankreich, Finnland, Dänemark & Co. Ein Höhepunkt der Demonstrationen wurde am 15. März 2019 verzeichnet: Es nahmen fast 1,8 Millionen Menschen teil. Insgesamt fanden die Schulstreiks bisher auf allen Kontinenten, in 7500 Städten mit 14 Millionen Personen statt.

"Es ist die Aufgabe der Jugend, zu verstehen, was ihr die ältere Generation mit dem Klimawandel angetan habe, und das Chaos aufzuräumen, mit dem ihre Generation leben muss", so Greta. Wenn es schon nicht die Politik macht, dann kann vielleicht die Jugend unsere Welt retten.

Reden auf der UN-Klimakonferenz in Katowice, New York & Co

Der Name "Greta Thunberg" war Ende 2018 so ziemlich allen ein Begriff! Mehr geht dennoch immer, vor allem im Klimaschutz. Im Dezember desselben Jahres reiste Greta mit ihrem Vater mithilfe eines Elektroautos zur UN-Klimakonferenz in Katowice nach Polen. Hier traf sie den UN-Generalsekretär António Guterres und präsentierte später eine Rede im Plenarsaal des Gipfels, in der sie die Schwere der Klimakrise betonte - diese ging erneut viral. Fun Fact: Greta hält ihre Vorträge immer auf Englisch, obwohl dies nicht ihre Muttersprache ist.

2019 folgten Auftritte beim 49. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums, "R20 Austrian World Summit" und Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in Brüssel. Greta traf unter anderem Barack Obama, Leonardo DiCaprio und Arnold Schwarzenegger. Papst Franziskus gab der Klimaschutzaktivistin auf dem Petersplatz sogar die Hand. Ebenfalls 2019 überquerte Greta auf Einladung von Boris Herrmann und Pierre Casiraghi mit deren Segeljacht "Malizea II" klimaneutral und medienwirksam den Atlantik. Im August reiste sie innerhalb von fünfzehn Tagen von Plymouth, England nach New York City, USA. Ziel war die "Climate Week NYC" des UN-Klimagipfels.

Aufgrund der weltweiten Pandemie wurden 2020 alle Aktivitäten online verlegt. Am 20. August - der zweite Jahrestag des Schulstreiks - traf Greta gemeinsam mit ihren Kolleginnen Luisa Neubauer, Anuna de Wever van der Heyden und Adélaïde Charlier in Berlin die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gretas Forderungen und die daraus hervorgehenden Demonstrationen werden übrigens auch als "Greta-Effekt" bezeichnet.

Worum handelt es sich bei der "Greta Thunberg Foundation"?

Im Erfolgsjahr 2019 wurde ebenfalls die "Greta Thunberg Foundation" gegründet, um eine transparente Methode zur Verteilung von Geldern aus Preisen oder Spenden im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Stiftung und Gretas Aktivismus zu schaffen. Jede einzelne Spende ist genau aufgelistet. Alle Mittel fließen ohne Ausnahme in Gretas Mission.

"Ziel der Stiftung ist es, sich weltweit für ein nachhaltiges Klima, eine sozial nachhaltige Gesellschaft, eine gute Umwelt, den Erhalt der Biodiversität, der Menschen- und Tierrechte einzusetzen. Die Mission wurde so gestaltet, dass sie mit Gretas Werten übereinstimmt", heißt es auf der offiziellen Website.