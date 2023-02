Der Highlighter ist bereits seit Jahren nicht mehr aus unserem Schminktäschchen wegzudenken. Kein Wunder, zaubert er doch im Handumdrehen einen frischen, strahlenden und glamourösen Teint! Doch wie finde ich überhaupt den perfekten Highlighter und wie wende ich ihn an, ohne gleich übertrieben zu glänzen? Wir haben den ultimativen Glow-Guide!

Was macht ein Highlighter?

Ein Highlighter ist ein Beauty-Produkt, mit dessen Hilfe gezielt Lichtreflexe im Gesicht gesetzt werden können. Durch das Aufhellen einzelner Gesichtspartien wird die Optik von Tiefe und Winkeln erzeugt. So lassen sich beispielsweise die Wangenknochen sehr gut mit Highlighter betonen – durch das Setzen der Highlights, erscheint das Gesicht schmäler und die Gesichtszüge feiner. Deswegen eignet sich die Schminktechnik ideal als Ergänzung für das Contouring.

Auf dem Nasenrücken hingegen, kann Highlighter sogar das Näschen schmäler wirken lassen. Selbst die Lippen lassen sich damit voller schummeln. Vor allem aber bringt der natürliche Glow die Haut zum Strahlen – sie wirkt dann frisch, jugendlich und gesund.

Welche unterschiedlichen Arten von Highlightern gibt es?

Highlighter kommt in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Texturen daher. Oft ist es da gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Wir haben mal eine Bestandsaufnahme gemacht: Die wohl gängigste Variante von Highlightern ist wahrscheinlich jene in Form eines Puders.

Highlighter als Puder

Richtig eingesetzt hat Puder den größten Effekt und kann alleine oder zusätzlich über cremige oder flüssige Texturen aufgetragen werden. Am besten eignet sich ein Fächerpinsel dafür. Denn dadurch werden die Pigmente zart und gleichmäßig auf der Haut verteilt und der Look wirkt schön natürlich. Weiters ist es bei pudrigem Highlighter besonders wichtig, für softe Übergänge zu sorgen. Verblenden, verblenden, verblenden lautet deshalb die Devise!

Cremige Highlightersticks

Die cremige Konsistenz ist die richtige Wahl für alle Contouring-Fans. Warum? Meist enthalten diese keine groben Schimmerpartikel, sondern hellen die Haut vor allem optisch auf. Die cremige Textur des Highlightersticks verschmilzt mit der Haut und sorgt unter den Augen oder über dem Brauenbogen für Frische und einen wachen Blick. Cremige Highlighter können mit einem Pinsel oder auch einfach nur mit den Fingern aufgetragen werden. Zudem kommen sie oft in der praktischen Form eines Stifts daher.

Flüssiger Highlighter

Ein Liquid Highlighter eignet sich aufgrund seiner Textur besonders gut für trockene Haut. Er verleiht der Haut ein natürliches, strahlendes Finish. Aber Achtung: Glanz-Partikel sind bei flüssigen Highlightern meist höher konzentriert, deshalb unbedingt sparsam einsetzen! Zum Auftragen und Einarbeiten in die Haut eignet sich etwa ein Stippling-Pinsel gut, denn dieser sorgt für ein hauchdünnes und streifenfreies Auftragen. Für einen subtileren Look kann flüssiger Highlighter unter dem Make-up aufgetragen werden, für den All Over-Glow können ein paar Tropfen in die Foundation gemischt werden.

➠ Du neigst zu trockener Haut: Wie du Make-up auf trockener Haut aufträgst

How To Glow: Wie und wo trägt man Highlighter auf?

Für unseren ultimativen Glow Look schminke dich zunächst ganz normal. Nach dem Make-up und dem Blush kommt der Highlighter zum Einsatz. Mit welchen Hilfsmitteln du das Produkt deiner Wahl aufträgst, bleibt ganz dir überlassen. Je nach Textur eignet sich aber bei einem pudrigen Highlighter ein Fächerpinsel am besten zum Auftragen, während bei Stiften und Cremes auch nur mit den Fingern gearbeitet werden kann.

So wird der Highlighter auf den einzelnen Gesichtspartien aufgetragen:

Auf den Wangenknochen: Die schimmernde Akzente sollten auf dem höchsten Punkt der Wangenknochen gesetzt werden.

Die schimmernde Akzente sollten auf dem höchsten Punkt der Wangenknochen gesetzt werden. Entlang der Kinnlinie: Viele Tiktok-Influencer:innen schwören aktuell auch auf Highlighter entlang der Linie vom Ohr bis zum Beginn des Kinns. Dies hebt die Konturen deines Gesichts optimal hervor.

Viele Tiktok-Influencer:innen schwören aktuell auch auf Highlighter entlang der Linie vom Ohr bis zum Beginn des Kinns. Dies hebt die Konturen deines Gesichts optimal hervor. Auf den Lippen: Trage etwas Highlighter in der kleinen Vertiefung knapp über deiner Oberlippe (Amorbogen) auf. Zusätzlich kannst du auch unterhalb der Unterlippe mittig etwas Highlighter auftragen. Das lässt die Lippen voller wirken.

Trage etwas Highlighter in der kleinen Vertiefung knapp über deiner Oberlippe (Amorbogen) auf. Zusätzlich kannst du auch unterhalb der Unterlippe mittig etwas Highlighter auftragen. Das lässt die Lippen voller wirken. Auf der Nase: Platziere etwas Highlighter auf dem Nasenrückens. Dies lässt ihn schmaler wirken.

Platziere etwas Highlighter auf dem Nasenrückens. Dies lässt ihn schmaler wirken. Auf der Stirn: Trage etwas Highlighter in der Mitte der Stirn auf. Wichtig: Damit deine Stirn nicht ölig-glänzend wirkt, solltest du den Highlighter nur dezent einsetzen. Alternativ kannst du hier auch zuerst den Highlighter und dann die Foundation auftragen. So schimmert der Highlighter nur leicht durch.

Trage etwas Highlighter in der Mitte der Stirn auf. Wichtig: Damit deine Stirn nicht ölig-glänzend wirkt, solltest du den Highlighter nur dezent einsetzen. Alternativ kannst du hier auch zuerst den Highlighter und dann die Foundation auftragen. So schimmert der Highlighter nur leicht durch. In den Augen-Innenwinkeln: Das sorgt für einen wachen Blick. Besonders schön bei dieser Partie ist Highlighter in einem weichen Goldton oder mit einem leichtem Lila-Stich.

Das sorgt für einen wachen Blick. Besonders schön bei dieser Partie ist Highlighter in einem weichen Goldton oder mit einem leichtem Lila-Stich. Unter den Augenbrauen: Highlighter an dieser Stelle lässt die Augen wacher und größer erscheinen.

Highlighte all jene Gesichtspartien, die du besonders in den Fokus rücken möchtest. Natürlich müssen nicht alle oben beschriebenen Stellen gehighlightet werden. Wenn du damit fertig bist, geht's ans Verblenden. Puder-Highlighter lässt sich am besten mit einem feuchten Beautyblender verblenden. Tupfe damit einfach über das Gesicht, damit sich keine Puderpartikel auf den feinen Härchen absetzen. Bei Highlighter auf der Stirn solltest du das Produkt außerdem sternförmig nach außen hin verblenden

So findest du die richtige Highlighter-Farbe für dich

Beim Auftragen von Highlighter kommt es nicht nur auf die richtige Platzierung an, sondern auch auf die Wahl des richtigen Farbtons. Die meisten Highlighter eignen sich für alle Hauttypen und -farben. Grundsätzlich kann man sich merken: Wer einen eher kühlen Hautunterton hat, wählt am besten einen weiß oder silbrig schimmernden Highlighter.

Warme Hauttöne können hingegen gut Highlighter in Goldnuancen tragen. Damit der Glanz nicht zu auffallend ist, eignen sich für das alltägliche Make Up dezent schimmernde Highlighter am besten. Für den glamourösen Abendlook kann man hingegen auch zu Produkten greifen, die extra Glitzer-Partikel enthalten.

Diese Highlighter empfehlen wir

Wie bereits eingangs erwähnt, erfreuen sich Highlighter großer Beliebtheit und sind aus unserer Schmink-Routine nicht mehr wegzudenken. Dementsprechend gibt es auch zahlreiche Produkte auf dem Markt. Hollywood Stars wie Rita Ora oder Lily James schwören beispielsweise auf die Highlighter von Charlotte Tilburry. Doch es gibt auch preisgünstigere Alternativen, die sich definitiv auf unseren Gesichtern sehen lassen können. Hier kommen unsere Favoriten: