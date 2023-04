Female Empowerment, Selbstbewusstsein und Emanzipation - die Rede kann nur von Katja Krasavice sein! Die heute in mindestens ganz Deutschland bekannte Persönlichkeit weiß, wie sie in aller Munde bleibt: Schönheitsoperationen, Streitereien mit Poptitan Dieter Bohlen und viele sexy Songs.

Auf ihrem öffentlichen und verifizierten Instagram-Account folgen Katja momentan 3,6 Millionen Personen. Davon würden sich allerdings nicht alle unbedingt als Fans betiteln - die Sängerin bekommt oft Kritik und Hate für ihr Auftreten. Unsere Katja weiß damit umzugehen: "Ich bin so, aber niemand muss so sein" - und ist genau deswegen eine der gefragtesten Frauen im deutschen Showbusiness. Word!

Steckbrief: Katja Krasavice Name: Katrin Vogel(ová)

Katrin Vogel(ová) Geburtstag: 10. August 1996

10. August 1996 Geburtsort: Teplice, Tschechien

Teplice, Tschechien Sternzeichen: Löwe

Löwe Wohnort: Berlin, Deutschland

Berlin, Deutschland Beruf: Sängerin, Rapperin, Autorin, Gründerin, Produzentin

Sängerin, Rapperin, Autorin, Gründerin, Produzentin Größe: 164 cm

Katja Krasavice musste viele Schicksalsschläge verkraften

Obwohl der Star mittlerweile mit Glam, Bling und Luxus verbunden wird, hatte es Vergangenheits-Katja - vor allem in ihrer Jugend - nicht immer leicht. Geboren wurde sie in der nordböhmischen Stadt Teplice als Kind einer Fotografin und eines Handwerkers. Bereits kurz nach ihrer Geburt holte der neue Lebensgefährte ihrer Mutter eben diese gemeinsam mit Katja und ihren Halbgeschwistern im Jahr 1996 nach Deutschland. Hier lebte die Familie in Liebschütz (Sachsen) auf einem Hof.

Im Alter von nur acht Jahren verlor Katja ihren großen Bruder Max, der mit 18 an Krebs verstarb. Wenige Jahre später nahm sich ein weiterer, älterer Bruder in einer Gefängniszelle das Leben. Dieser hinterließ eine kleine Tochter - Katjas Nichte.

» Meine Brüder schauen von oben zu, ich schwöre, ich mach' euch stolz. «

Auch der Kontakt zum Bonuspapa wurde abgebrochen, als dieser alkoholabhängig und gewalttätig gegenüber ihrer Mutter wurde. Später stellte sich heraus, dass er ebenso die Freundinnen der Sängerin sexuell missbraucht hatte und daraufhin drei Jahre ins Gefängnis kam - Katja sagte vor Gericht gegen ihren Stiefvater aus. Ihre Mutter und sie zogen daraufhin nach Leipzig, wobei Katja ein Gymnasium besuchte, welches sie ohne Schulabschluss verließ.

Auf dem YouTube-Kanal "Katja Krasavice" drehte sich alles um Sexualität

Bekanntheit erlangte Katja erstmalig durch ihren YouTube-Kanal, auf dem sie Lieder - beispielsweise von Miley Cyrus - coverte. Die Plattform musste jedoch aus rechtlichen Gründen alle Videos löschen. Erst 2014 erstellte die Sängerin den Kanal "Katja Krasavice", welcher dank Themen wie Sexualität, Lifestyle und lustigen Challenges für Aufmerksamkeit sorgte.

Überraschung: Bei "Krasavice" handelt es sich gar nicht um Katjas richtigen Nachnamen! Der Begriff kommt aus dem Tschechischen und lässt sich mit "Schönheit" oder "schöne Frau" übersetzen. In freizügigen Outfits im Pamela-Anderson-Look plaudert die YouTuberin über Pornos, Playboy-Bunnies als Vorbilder und andere sexuelle Vorlieben sowie Techniken - weswegen ihr die Titel "YouTube-Luder" und "Sex-YouTuberin" verliehen wurden.

Seitdem sich die Sängerin primär auf ihre Musik fokussiert, sind alle alten Videos nicht mehr abrufbar. Auch der Kanal wurde in "Katja Krasavice Music" umbenannt. Hier werden nur noch Katjas Songs inklusive Musikvideos hochgeladen.

Eine besondere Musikkarriere: Songs wie "Doggy", "Sex Tape" und "Boss Bitch"

Nachdem Katja sich dafür entschied, Sängerin werden zu wollen, waren Fans erst einmal stutzig. Irgendwie berechtigt ... denn die YouTuberin war bis dato nicht für eine außergewöhnliche Stimme bekannt. Ende 2017 veröffentlichte Katja ihre erste Single "Doggy", die trotz Kontroversen tatsächlich für eine Woche Platz 7 der deutschen Charts belegte. Ein Jahr später folgten die Songs "Dicke Lippen" und "Sex Tape" - hier arbeitete die Sängerin mit dem Musikproduzenten Stard Ova zusammen.

Im Jahr 2019 gab es Grund zum Feiern: Katja wurde von Warner Music unter Vertrag genommen! 2020 folgte das erste Album "Boss Bitch", welches in Rekordgeschwindigkeit Platz 1 der deutschen Albumcharts einnahm. Lieder wie "Sugar Daddy" und "Gucci Girl" sollen eine Anlehnung an "Barbie Girl" (1997) von Aqua darstellen und Katjas Image unterstreichen. Auch die kommenden Alben "Eure Mami" (2021) und "Pussy Power" (2022) sowie Features mit Fler, Leony und Elif waren ein voller Erfolg.

Ein Highlight innerhalb Katjas Karriere sticht besonders heraus: Mit den Rapperinnen Saweetie und Doja Cat durfte sie den Hit "Best Friend" - ein vor allem auf der Plattform "TikTok" viral gehender Sound - um einen deutschen Part ergänzen. Die neue Version stieg sofort auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Im März 2023 kündigte Katja ihr viertes Studioalbum "Ein Herz für Bitches" an, das im September desselben Jahres erscheinen soll.

Bei "Promi Big Brother" spricht Katja Krasavice erstmalig über ihre Abtreibung

2018 war Katja Krasavice zum ersten Mal auch im Reality-TV vor der Kamera zu sehen, als sie an der sechsten Staffel von "Promi Big Brother" teilnahm. Obwohl die Sängerin Platz 6 belegte, sorgten zwei andere Aspekte - die nicht unterschiedlicher hätten sein können - für Schlagzeilen! Die Badewannen-Szene, in der Katja in Seelenruhe mit einem Duschkopf Selbstbefriedigung betreibt, trägt bis heute Kultstatus.

Eine andere Nachricht hingegen erschütterte die Zuschauer:innen noch mehr: Unter Tränen erzählt Katja im Sprechzimmer der Show, dass sie vor einem Jahr schwanger war und sich dafür entschied, das Kind abzutreiben. Grund dafür war ihre instabile Psyche und die Angst, dem Kind nicht gerecht zu werden - bei ihrer belastenden Lebensgeschichte kein Wunder.

» Ich war innerlich am Ende. «

Neben Auftritten im Fernsehen - darunter auch 2021 in der Show "Täglich frisch geröstet" - ist Katja ebenso für den 2018 erschienen Pin-up-Kalender und ihre Biografie "Die Bitch Bibel" (2020) bekannt. Letztere kletterte noch im Erscheinungsmonat auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Zum Inhalt gehören Katjas traumatische Kindheit, Erfahrungen mit Mobbing und erste Berührungspunkte mit Sex. Seit 2023 spricht die Sängerin mit Bestie Marwin Balsters im gemeinsamen Podcast "Queen of Bitches" über Gott, Sex und die Welt.

Wie sich die DSDS-Jurorin öffentlich mit Dieter Bohlen anlegte

2023 nahm Katja - neben Stars wie Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony - in der 20. und gleichzeitig letzten Jubiläumsstaffel "Deutschland sucht den Superstar" als Jurorin teil. DSDS ist dafür bekannt, gerne Drama zu stiften. Dieses Mal vergriff sich der Poptitan - selbst für seine Verhältnisse - gegenüber Kandidatin Jill Lange stark im Ton: "Hast du noch irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?"

Einer Katja, die sich gegen Sexismus einsetzt, gefiel diese Aussage ganz und gar nicht! Um Dieter ihre Meinung darzulegen, veröffentlichte die Sängerin zunächst einen Track auf TikTok: "Ich sitz' nicht in Jurys 'rum für ein paar 100k, sondern um Bitches zu verteidigen […] Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts, außer meiner Vorbildfunktion. Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan."



» Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars. «

Der Streit beider Juror:innen eskalierte so krass, dass Katja ihren Ausstieg anbot, welcher auch von Dieter gefordert wurde. Dazu kam es allerdings nicht. Beide saßen beim DSDS-Finale am 15. April 2023 am selben Pult. Um Jill zu unterstützen, bot Katja dieser ein Feature auf ihrem neuen Album an. Hach, ich liebe Frauen ... und noch viel mehr "Frauen", den mit Jill Lange produzierten, im Mai 2023 erscheinenden Song.

Katja Krasavice hat bisher 30.000€ für Schönheitsoperationen gezahlt

Katjas unangefochtenes Markenzeichen sind aufreizende Bekleidung, ein stark geschminktes Gesicht und natürlich - man kann es sich fast schon denken - diverse Schönheitsoperationen. Bereits mit 18 Jahren legte sich die Sängerin erstmals für eine Nasen-OP unters Messer. Diese wurde in einer tschechischen Beauty-Klinik durchgeführt, wobei Katja alles andere als zufrieden war. 2019 musste die "Kombination aus Skisprungschanze und Hängekolben" mit einer weiteren Operation gerettet werden.

Zu den größten Idolen des Stars gehören die Sängerinnen Nicki Minaj und Cardi B, die sich auch wie Katja an den Brüsten und Lippen operieren ließen. 2021 äußerte sich Katja zu ihrem Brazilian Butt Lift, bei dem Eigenfett aus dem Bauch heraus in das Gesäß gespritzt wird. Es folgte eine Thrombose und die Sängerin konnte zwei Monate lang nicht sitzen - eine Operation, die sie teils bereut.

» Mein Körper ist für mich etwas, das ich so gestalte, wie es mir gefällt. «

Insgesamt hat Katja bisher um die 30.000€ in Schönheitsoperationen an Nase, Lippen, Brüste, Po & Co investiert. Auch auf ihr restliches Aussehen wird geachtet: Ihre Frisur und bunte Haarfarbe ist stets im Trend - dafür wird auch gerne die eine oder andere Perücke gezückt.

In Deutschland belegt die Sängerin mit ihrem OnlyFans-Account den 1. Platz

Theoretisch ist Beyoncé an Katjas OnlyFans-Account Schuld! Äh, was? Nachdem Queen B im "Savage"-Remix mit Megan Thee Stallion die Plattform erwähnte, wurden direkt 15% mehr Traffic als sonst festgestellt - eine verlockende Chance, die auch Katja inspirierte ... und das, obwohl diese vorher noch nie komplett blank zog.

Heute kann man sich für regulär 25$ monatlich private Inhalte anschauen. Die Sängerin zählt international zu den besten 0,01% und belegt Platz 1 innerhalb Deutschlands. Katja gefällt an OnlyFans besonders gut, dass Frauen - so wie sonst oft - aufgrund ihrer Freizügigkeit nicht sofort verurteilt werden. Ganz im Gegenteil: OnlyFans ist genau für solche intimen Bilder da.

Katja Krasavice liebt sowohl Männer als auch Frauen

In Sachen Partnerschaft ist es vergleichsweise eher still um die Sängerin - die große Liebe ist ihr bisher nicht begegnet. Katja ist zwar durch und durch ein Männermagnet, wäre aber auch der Beziehung mit einer Frau nicht abgeneigt. Schon vor Jahren sprach sie offen und glücklich über ihre Bisexualität! Allgemein legt Katja jedoch großen Wert drauf, ihre Privatsphäre zu schützen. Manche Sachen gehören einfach nicht ins Internet, sagt sie.