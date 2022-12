Erkrankungen sind der häufigste Grund für einen Natriummangel oder auch zu viel Natrium im Blut, denn die Versorgung mit Natrium kann durch die Ernährung leicht sichergestellt werden. Dennoch sollte bei der Ernährung darauf geachtet werden, dass genügend von dem Mineral aufgenommen wird, damit der körpereigene Wasserhaushalt unterstützt wird.

Was ist Natrium?

Das Alkalimetall Natrium kommt vor allem in Salzverbindungen wie beispielsweise in Kochsalz (Natriumchlorid) vor. Natrium ist für unseren Körper ein unverzichtbares Elektrolyt, also ein Stoff, den wir in relativ großen Mengen benötigen. Da der menschliche Organismus Natrium selbst nicht herstellen kann, ist es wichtig, dass ausreichend Natrium aufgenommen wird. Ob es eine Störung des Natriumhaushalts gibt, kann unter anderem über einen Bluttest nachgewiesen werden.

Wo kommt Natrium vor? [Tabelle]