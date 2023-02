"Will ich sie sein ... oder doch lieber mit ihr sein?" - für diese Frage ist Nicola Peltz wohl das allerbeste Beispiel. Dem war 2013 auch das Magazin Nylon der Meinung, als die Schauspielerin im "Young Hollywood Issue" als eins von 55 Gesichtern der Zukunft betitelt wurde.

Dass sich Brooklyn Beckham in Nicola verguckte, ist daher also kein Wunder. Mit ihrer gemeinsamen Hochzeit im Sommer 2022 wurde so ziemlich jeder Mädchentraum wahr, den man sich ansatzweise vorstellen kann. Auch allgemein gibt das Nepo-Baby-Paar große Hoffnung auf die Liebe - beide scheinen Seelenverwandte zu sein und strahlen stets über beide Ohren.

Steckbrief: Nicola Peltz Name: Nicola Anne Peltz Beckham

Nicola Anne Peltz Beckham Geburtstag: 9. Januar 1995

9. Januar 1995 Geburtsort: Westchester County, New York, USA

Westchester County, New York, USA Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Wohnort: Los Angeles, Kalifornien, USA

Los Angeles, Kalifornien, USA Beruf: Schauspielerin, Model

Schauspielerin, Model Partner: Brooklyn Peltz Beckham (seit 2022)

Brooklyn Peltz Beckham (seit 2022) Größe: 166 cm

Für Nicola Peltz stand nicht immer das Schauspiel an erster Stelle

Nicola Peltz wird 1995 in eine reiche Familie mit italienischen, deutschen, britischen und jüdischen Wurzeln hineingeboren - ihre Eltern sind Nelson Peltz, Billionär und einst Inhaber der Firma "Snapple", sowie Claudia Heffner, ein ehemaliges Model. Zu ihren sieben Geschwistern zählen Matthew, Will, Brad, Brittany, Diesel, Zach und Greg Peltz. Außerdem gehören zwei weitere Halbgeschwister zur Patchworkfamilie dazu, die aus früheren Beziehungen von Nelson stammen. Puh, in diesem Haushalt wird es auf jeden Fall nie langweilig!

» Ich bin die jüngste Schwester, aber mit so vielen Jungs aufzuwachsen, macht dich tough. «

Aufgrund ihrer Herkunft durfte Nicola eine luxuriöse Erziehung genießen und studierte an angesehenen, privaten Einrichtungen in New York City. In jungen Jahren fing sie damit an, Eishockey zu spielen - so wie auch ihr größerer Bruder Brad. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt sollte dies sogar ihre berufliche Perspektive bilden.

Ein gewisses Drama änderte dies jedoch schlagartig: Nachdem Nicola "Girl, Interrupted" (1999) sah, verliebte sie sich direkt in die Schauspielerei. Dies war unter anderem ein Grund dafür, mit zwölf Jahren einen Manager der Unterhaltungsindustrie anzustellen, der ihr später zu mehreren Jobs und einer Karriere verhalf. Gleichzeitig arbeitete die heutige Schauspielerin beim Manhattan Theatre Club.

Finaler Durchbruch mit dem Kinderfilm "Die Legende von Aang"

Ihr Schauspieldebüt machte Nicola im Weihnachtsfilm "Blendende Weihnachten" (2006), wo sie den Charakter Mackenzie verkörperte. Es folgte eine Rolle in der Produktion "Blackbird" (2007) des Manhattan Theatre Clubs. Richtig Aufmerksamkeit erlangte die Schauspielerin allerdings erst durch "Die Legende von Aang" (2010) - einem auf der Nickelodeon-Serie "Avatar - Der Herr der Elemente" basierenden Kinderfilm! Für ihre Leistung wurde Nicola schließlich als schlechteste Nebendarstellerin nominiert.

Dies hielt sie aber keinesfalls davon ab, weiterhin als Schauspielerin tätig zu sein! Ganz im Gegenteil: Nicola wirkte an "Eye of the Hurricane" (2012), "Bates Motel" (2013) - ein Prequel zu dem 1960 erschienenen Alfred Hitchcock Kultklassiker "Psycho" - und Transformers mit. Letzteres war erneut Auslöser für eine Nominierung der Goldenen Himbeere. Seitdem scheint sich die Schauspielerin eher auf kleinere Rollen zu fokussieren wie in "Affluenza" (2014), "Inhumans" (2017), "Holidate" (2020) und "Welcome to Chippendales" (2022).

Bei so vielen Geschwistern ist es kein Wunder, dass Nicola nicht als einzige in der Entertainmentbranche tätig ist. Bruder Will zeigt, dass Talent in der Familie liegt und ist in Produktionen wie "In Time" oder "Manifest" zu sehen. Übrigens: Hätte es mit dem Schauspiel nicht geklappt, wäre Nicola gerne Morddetektivin geworden!

Nicola Peltz tritt auch in Musikvideos und auf Fashionshows auf

Wer so gut aussieht wie Nicola, muss das natürlich zum Vorteil nutzen! Ist doch klar. Obwohl der Star überwiegend für das Schauspiel bekannt ist, modelt Nicola nebenbei für diverse Marken und Shows - und das schon, seit sie ein Kind ist. Darunter fallen Jobs wie die Paris Fashion Week in 2015, wo sie für Balenciaga und Alexander Wang laufen durfte. Außerdem ist das von IMG vertretene Model auch auf Websites wie ASOS zu sehen.

Wer Fan von Zayn Malik oder Miley Cyrus ist, wird Nicola eventuell noch von woanders kennen - zumindest, falls ihr euch erinnern könnt. 2008 war die Schauspielerin für wenige Sekunden in Mileys Musikvideo von "7 Things" zu sehen, 2016 folgte ein Auftritt in "iT's YoU" von Zayn. Witzig ist hierbei vor allem, dass Nicola damals mit Anwar Hadid - dem Bruder einer ihrer besten Freundinnen Gigi Hadid, die wiederum mit Zayn zusammen war - eine Beziehung führte. Diese hielt bis Mai 2018 an.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz geben sich 2022 das Ja-Wort

Nicola Peltz und Brooklyn Beckham sind momentan wohl Hollywoods heiß begehrtestes und beliebtestes Pärchen überhaupt. Beide trafen sich bereits 2016 auf dem Coachella Festival, fingen allerdings erst ab Herbst 2019 an, einander besser kennenzulernen. "Instagram Official" wurde die Beziehung letztendlich im Januar 2020 gemacht - das Paar verbrachte daraufhin den ersten Lockdown der Pandemie miteinander.

Nur wenige Monate später folgte im Juli 2020 die Verlobung der Turteltauben. Die eigentliche Hochzeit fand aufgrund COVID-19 jedoch erst zwei Jahre später am 9. April 2022 statt - dafür dann aber so richtig auf dem Peltz-Familienanwesen in Palm Springs. Eingeladen waren unter anderem Mel C, Eva Longoria und Serena Williams.

» In fünf Jahren möchte ich definitiv Mutter sein. «

Um ihre Liebe nicht nur am Finger zu tragen, sondern sie auch unter die Haut gehen zu lassen, ließen sich sowohl Nicola als auch Brooklyn mehrere Tattoos füreinander stechen - darunter die Schriftzüge "Brooklyn", "Married" und die Eheversprechen. Kurz nach der Hochzeit wurde das gemeinsame Haus in Beverly Hills verkauft, um wieder in Nicolas alte Wohnung in Los Angeles zu ziehen. Das Paar denkt außerdem über die Kinderplanung nach. Brooklyn ist momentan immerhin so alt wie sein Vater, als dieser seinen Sohn bekam!

Spekulationen um Streit mit Schwiegermutter Victoria Beckham

Mindestens genauso schön wie die Liebe des Ehepaars ist die Liebe innerhalb der gesamten Familie: Nicola wurde sofort von beiden Elternteilen aufgenommen, als wäre sie schon immer da gewesen. Auf Instagram sind regelmäßig Posts zu sehen, auf dem sich alle Parteien wertschätzen und Komplimente geben. Beispielsweise Victoria Beckham betitelt Nicola als "warmherzige, wundervolle und liebenswerte" Frau - das Gegenteil vom Schwiegermonster!

Trotz öffentlicher Liebesbotschaften brodelte primär zu Zeiten der Hochzeit die Gerüchteküche: Obwohl Victoria eine Modedesignerin ist, entschied sich Nicola dazu, an ihrem großen Tag ein Hochzeitskleid im Haute-Couture-Look von Valentino zu tragen. Tatsächlich war dies nicht von Anfang an so geplant! Eigentlich sollte es ein Kleid der Marke Victoria Beckham werden, welches leider nicht rechtzeitig fertig wurde. Immerhin ist Nicola auf ihren Verlobungsfotos im zitronengelben Sommerkleid der Schwiegermutter für sage und schreibe 1450€ zu sehen.

Nicola und Brooklyn Peltz Beckham in Kooperation mit Vogue

Vogue ist dafür bekannt, das Privat- sowie Berufsleben gewisser Stars auf YouTube zu begleiten. Dies trifft auch auf Nicola und Brooklyn zu! Gemeinsam zeigt das It-Pärchen, wie es sich für die Met Gala vorbereitet, wie das perfekte Cat Eye geschminkt wird oder was es zum Abendessen gibt. Auch die Hochzeit wurde von Vogue begleitet.

Nicola und Brooklyn sind jedoch nicht nur auf dem Bildschirm gefragt, sondern auch auf dem Laufsteg! Im September 2022 liefen beide Arm in Arm für VOGUE World: New York in stylischer Streetwear.