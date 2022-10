Gesundheitszahl, Seelenzahl, Visionszahl, Kreativitätszahl, Talentzahl ... falls ihr dachtet, nach der Schule mit Mathe abschließen zu können, muss ich euch leider enttäuschen - zumindest dann, wenn ihr euch mit Numerologie beschäftigen möchtet. So wie auch Sternzeichen oder Tarot-Karten werden allen Zahlen verschiedene Merkmale zugeschrieben, mit denen das eigene Wesen analysiert werden kann.

Solltest du dein Geburtsdatum kennen - und davon gehe ich stark aus - bist du definitiv auf der sicheren Seite! Wer sich mit seinem persönlichen Schicksal, Werdegang und Potenzial auseinandersetzen möchte, hat hingegen eine bestimmte Zahl näher zu betrachten: die Lebenszahl.

Was kann man sich unter einer Lebenszahl vorstellen?

Bei der Zahlensymbolik - so wird die Numerologie ebenfalls genannt - handelt es sich um keine anerkannte Wissenschaft. Dennoch können die Zahlen manchmal mehr über das Leben aussagen, als es uns vielleicht lieb ist. Laut Numerologie ist unser gesamtes Tun vorprogrammiert. Bereits vor der eigentlichen Geburt sucht sich die Seele alle Charakterzüge, Schwächen und Wünsche aus, die später an den jeweiligen Körper angepasst werden. Klar, klingt abgespaced, aber wer weiß ... vielleicht ist wirklich etwas dran!

Die Lebenszahl - das kann eine Ziffer von 1 bis 9 oder die 11, 22 und 33 sein - lässt sich als "Spiegel meiner Selbst" beschreiben: Einmal ausgerechnet, kann sie unsere tiefsten Bedürfnisse und Charakterzüge zeigen. Wie ein Kompass führt sie durch das Leben und hilft dabei, über unseren Schatten zu springen sowie Geschehnisse besser einordnen zu können.

Sind Schicksalszahl und Lebenszahl dasselbe?

Da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken: Ja! Auch, wenn es verwirrend werden kann, wenn man sich erstmals zu den Zahlen einliest, laufen Lebenszahl und Schicksalszahl auf genau dasselbe hinaus. Sollte ich euch jetzt noch stärker verwirren und sagen, dass sie sogar manchmal "Life Path Number" oder "Geburstarotzahl" genannt wird? Upsi.

Woher kommt der Glaube ursprünglich?

Vielleicht habt ihr schon einmal von dem griechischen Philosoph Pythagoras von Samos gehört. Dieser sagte einst: "Der Bau der Welt beruht auf der Kraft der Zahlen." Während seiner Forschungen zur Metaphysik der Zahlen stellte Pythagoras fest, dass jede Nummer auf nur eine Ziffer zwischen 1 und 9 reduziert werden kann.

Numerologie selbst ist eine uralte Lehre. Bereits zwischen 596 und 470 v. Chr. erfolgte die erste Nennung, später wurde sie bei den Maya und Babyloniern genutzt. Wir merken: Etwas, was schon so lange existiert, muss - zumindest ein kleines bisschen - stimmen.

Wie funktioniert die Berechnung?

Mithilfe kleiner, schneller Rechnungen - ihr müsst wirklich keine Angst haben, Mathe ist auch nicht meine Stärke - können sämtliche bedeutsame Zahlen errechnet werden! Wie genau das bei der Lebenszahl funktioniert, erklären wir hier:

1 Um eure Lebenszahl herauszufinden, müsst ihr zuallererst die Geburtszahl ausrechnen. Das ist wirklich super easy, versprochen! Dafür addiert ihr einfach jede Zahl innerhalb eures Geburtsdatums. Nehmen wir an, ihr habt am 04.06.1999 Geburtstag: 0 + 4 + 0 + 6 + 1 + 9 + 9 + 9 = 38. Eure Geburtszahl ist demnach die 38 und muss nicht weiter reduziert werden.

2 Aus der zuvor errechneten Geburtszahl muss nun die Quersumme gezogen werden. Hier werden beide einzelnen Ziffern erneut miteinander addiert: 3 + 8 = 11. Weil wir aber - wie zuvor gelernt - eine einstellige Nummer für die Lebenszahl brauchen, muss im folgenden Schritt weiter reduziert werden.

3 Man kann es sich fast schon denken: Es werden wieder beide Zahlen miteinander addiert: 1 + 1 = 2. Tadaaa! Ich präsentiere meine höchstpersönliche Lebenszahl. In der Numerologie wird diese mit 38/2 dargestellt. Falls ihr euch dennoch unsicher seid, könnt ihr auch einen Rechner aus dem Internet heranziehen.

Jeder "Part" der Lebenszahl wird mit verschiedenen Eigenschaften assoziiert: Die erste Zahl vor dem Schrägstrich zeigt unsere Sehnsüchte, Bedürfnisse und Wesensart, die zweite Zahl hingegen unser Fremdbild und Beziehungsmuster. Bei der einstelligen Zahl nach dem Schrägstrich handelt es sich um die eine bestimmte Lebensaufgabe, mit der wir verbunden werden - so wie man es von der Lebenszahl erwartet.

Manchmal - und das passiert wirklich selten - ergeben sich bei der Berechnung dreiteilige Zahlen, also beispielsweise 38/11/2 oder 37/10/1. Dr. Ernestina Mazza von "Psychologische Numerologie" zeigt auf, dass sich die Wurzelzahl hinter der 11 verbirgt und man für die Analyse der Lebenszahl die Zahlen vor dem ersten Schrägstrich nehmen sollte.

Welche Bedeutung haben die einzelnen Lebenszahlen?

Insgesamt gibt es 12 verschiedene Ziffern, die als Lebenszahl infrage kommen. Die 0 hingegen ist nicht vertreten, weil sie bei keiner Rechnung - zumindest keine die Lebenszahl betreffende - als Ergebnis herauskommen kann. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22 und 33 hingegen können viel über dich aussagen:

1

Wer die 1 als Lebenszahl aufweist, ist in der Regel unglaublich ehrgeizig, selbstbewusst und eigenständig - theoretisch die Personen, die man als Workaholics bezeichnen würde. Menschen sehen zu dir herauf und orientieren sich an deinem Tun! Pass unbedingt darauf auf, dass du deine Work-Life-Balance aufrecht halten kannst. Deine Familie freut sich auch über ein paar ruhige Stunden mit dir.

2

Du bist die Art von Freund:in, mit der man sich gerne umgibt! Egal, ob es nur darum geht, kurz mit Zucker auszuhelfen oder doch bei Herzschmerz mit zu weinen - auf dich ist stets Verlass! Als harmonische, soziale Persönlichkeit versuchst du, Diskussionen und Streitereien aus dem Weg zu gehen. Dafür bist du nämlich viel zu sensibel gestrickt und nah am Wasser gebaut.

3

Es gibt immer diese eine Person, mit der jede:r klarkommt. Das muss nicht unbedingt etwas mit Beliebtheit oder Einschüchtern zu tun haben - du bist einfach so gelassen, vielfältig und offen, dass du in jeden Freundeskreis herein passt. Klar, es ist cool, überall jemanden zu kennen, aber: Manchmal ist es empfehlenswert, lieber auf qualitative, statt quantitative Connections zu setzen.

4

Dein gesamtes Leben dreht sich um Karriere, Beruf und Wohlstand. Seit du denken kannst, baust du dir dein eigenes, kleines - und hoffentlich irgendwann großes - "Imperium" auf. Du bist sehr pingelig und nicht für Teamarbeit zu haben ... bei Einzelarbeit kannst du zumindest sicher sein, dass alles perfekt und nach Plan läuft. Kleiner Tipp: Im Leben gibt es auch andere, spaßige Dinge. Schnapp' dir deine Freund:innen und geh' einmal so richtig die Sau rauslassen. Tut gut!

5

Solltest du die 5 als Lebenszahl haben, bist du ein absoluter Freigeist. Es liegt dir im Blut, deine Heimat hinter dir zu lassen und dir woanders ein zu Hause aufzubauen. Als unabhängige, neugierige Person fällt es dir nicht schwer, dich von Dingen - oder auch Menschen - zu trennen. Abenteuerlust und Freiheitsliebe sind immer gerne gesehen, deine Mitmenschen hingegen empfinden dich eventuell aus unverlässliche:n, kühle:n Einzelgänger:in.

6

Familienmensch durch und durch! Nichts ist dir auf der Welt heiliger als deine Partner:innen, Familie und Freund:innen - wobei letztere eigentlich auch fest zur Familie dazugehören. Du bist mit Abstand das harmonische Bindeglied, welches alle(s) zusammenhält. Was für dich Liebe ist, kann für andere jedoch schnell zu Eifersucht oder Klammern umschlagen. Wichtig: Gib deinen Liebsten gerne etwas Freiraum. Gesellschaft ist toll, Zeit allein mindestens genauso sehr!

7

Du gehörst zu den eher mysteriösen Wesen auf diesem Planeten und bist definitiv kein offenes Buch. Ganz im Gegenteil: Man kann weder einschätzen, wie du gewissen Dingen gegenüberstehst, noch gibst du gerne deine Emotionen zu - selbst jahrelange Partner:innen müssen Gefühle aus dir herauskitzeln. Nicht selten haben Personen mit der Lebenszahl 7 (Kindheits-)Traumata erlebt, die sie davon abhalten, schnell Vertrauen aufzubauen.

8

Deine Intuition und Menschenkenntnis sind unschlagbar! Glaub' mir: Hör' bitte auf dein Bauchgefühl. Versuche dabei aber unbedingt, dich nicht zu sehr in Angelegenheiten herein zu steigern. Es muss nicht immer hinter allem ein tieferer, zu hinterfragender Sinn stecken. Außerdem: Mit Kritik umzugehen, gehört nicht zu deinen Stärken. Wer dich also darauf hinweist, im Moment etwas obsessiv zu handeln, kann mit einem blöden Spruch rechnen.

9

Die 9 bildet die letzte, einstellige Lebenszahl - und ist dabei auch ziemlich besonders. Ganz wie das Sternzeichen Zwillinge hast du viele Gesichter. Je nachdem, mit wem du dich umgibst, kannst du dein Auftreten anpassen. Im Umkehrschluss hast du viele Freundeskreise. Vergesse dennoch nie, wer du persönlich bist, wo du herkommst und was dich einzigartig macht. Vor lauter Verkleiden kann man sich irgendwann verlieren - sogar schneller, als du denkst.

Meisterzahlen: 11, 22, 33

Mit der Quersumme 11, 22 oder 33 muss die Lebenszahl nicht auf eine einstellige Ziffer reduziert werden. Wie auch die 9 bist du etwas Besonderes! Während die 11 empathische, kreative und hilfsbereite Eigenschaften aufweist, ist die 22 sehr gerecht, organisiert und pragmatisch. Die 33 zeichnet sich durch Loyalität, Mitgefühl und Scharfsinnigkeit aus. Alle drei Meisterzahlen sind unglaublich spezielle, positive Persönlichkeiten mit viel Lebenserfahrung.

Und? Hast du schon nachgeschaut, was deine Lebenszahl ist?