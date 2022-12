Schuhtrends 2022/23: Das sind die Must-haves der Saison

Schuhtrends wie Combat Boots, Clogs oder Cloud Boots – bei all diesen Cs bildet sich in deinem Kopf nur ein Fragezeichen? Können wir verstehen, denn Modetrends werden immer schnelllebiger. Da ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Aber keine Sorge, we got you covered!

Welche Schuhtrends tragen wir in dieser Saison?

In der kalten Jahreszeit zählen für uns in Sachen Schuhe nur zwei Kriterien: nämlich, dass sie möglichst bequem sind und unsere Füße schön warm halten.

Combat Boots

Das spiegelt sich auch in den aktuellen Schuhtrends wider. Allen voran super angesagt: Combat Boots. Falls du dich jetzt fragst, was das genau ist, dann sagen wir nur eins – Dr. Martens. Denn die sind quasi die Mutter aller Combat Boots.

Klobige Schnürstiefel mit breiter Sohle am besten in schwarz – mit diesem Klassiker machst du diesen Winter nichts falsch! Die Schuhe sind außerdem wahre Style-Allrounder, denn du kannst sie sowohl zur Baggy Pants, als auch zur hellen Jeans oder einem verspielten Kleidchen kombinieren.

Ugg Boots

Short, Mini, Ultra Mini. In puncto Ugg Boots gilt jetzt die Faustregel: Je kürzer, desto heißer. Seit die Hadid-Schwestern in den Kuschel-Tretern mit Plateau-Sohle zu sehen waren, sieht man auf Instagram, Tiktok und Co. gefühlt nur noch die Kultschuhe in der Mini-Variante.

Sie sind aber auch zu bequem und kuschelig warm zugleich. Außerdem lassen sie sich überaus vielseitig kombinieren. Wir lieben beispielsweise diesen Look von Influencerin Pauline June:

Cloud Boots

Sie sind ein weiterer Schuhtrend der Stunde. Dabei handelt es sich um flache Ankle Boots mit wohlig-weicher Steppung. Quasi eine Daunenjacke für die Füße!

Der große Vorteil: Auf Cloud Boots läuft man wie auf Wolken – daher auch der Name des Schuhtrends. Zudem halten sie ebenfalls wunderbar warm.

Ein weiteres Plus: Manche Modelle sind aus wasserabweisendem Material gefertigt, somit werden die Füße auch vor Nässe geschützt.

Sneaker

Lässige Turnschuhe sind mittlerweile ganzjährig ein Schuhtrend, der noch dazu niemals aus der Mode kommt. Bella Hadid und Co. machen jetzt aber besonders den schwarzen Sneaker zum Trendpiece No. 1!

Die Treter wirken etwas eleganter und haben noch dazu den Vorteil, dass sie nicht ganz so schnell dreckig aussehen im Gegensatz zu ihren Pendants in weiß oder sonstigen hellen Farben.

➠ In folgendem Artikel findest du die besten Tipps für das Reinigen weißer Sneaker!

Neue, alte Schuhtrends: Diese Schuhe sind jetzt wieder angesagt!

Cowboystiefel

Wer an Cowboystiefel denkt, hat vermutlich erst einmal Lucky Luke, Pferde oder das Landleben im Kopf. Doch aktuell gehören Cowboystiefel zu DEN Schuhtrends, die man nicht nur bei diversen Shows der Fahion Weeks, sondern auch bei vielen Fashionistas sieht.

Gestylt werden sie allerdings nicht (nur) zur klassischen Jeans, sondern auch ungewöhnliche Kombinationen sind jetzt im Trend: Wie wäre es zum Beispiel mit Cowboy-Boots zum schmalen Rock? Besonders toll finden wir auch die Kombi mit modernen Pieces, wie etwa hier mit einem angesagten Blazer-Dress.

Loafer

Sie sind eigentlich nie so ganz aus unseren Schuhkästen verschwunden. Denn die Treter sind wahre modische Evergreens, wie beispielsweise die Gucci Horsebit Loafer, die ein absoluter Klassiker geworden sind. Ein Trend-Upgrade haben sie dann aber doch bekommen: Heute kommen sie nämlich vermehrt mit Plateausohle daher, was für einen besonders modernen Touch sorgt.

Clogs

Gleich zu Beginn, geben wir Entwarnung: Clogs, wie wir sie vielleicht noch aus unserer Kindheit kennen, haben mit den heute angesagten Modellen so gar nichts mehr gemeinsam.

Vor allem der Absatz ist inzwischen in die Höhe geschossen. Zudem weicht die runde, geschlossene Schuhspitze oftmals einer vorne offenen Variante. Die neuen Clogs sind zwar nicht unbedingt für lange Spaziergänge geeignet, dafür sind werden Fashionistas aber ihre Freude daran haben.

Den von lässigen Jeans- und T-Shirt-Outfits bis hin zum Kleid, lassen sich Clogs wunderbar stylen. Auch ein herbstlicher Look ist in der Kombination mit den richtigen Pieces durchaus möglich, wie etwa Model Elsa Hosk beweist.

Must-haves im Frühling und Sommer

Im Frühjahr setzen wir vor allem auf alte Klassiker, die nun neu interpretiert werden.

Bestes Beispiel: Die oben erwähnten Clogs, die sich sowohl zum Kleid, als auch zur Leinenhose ideal stylen lassen.

Ein weiteres Comeback feiern die klassischen Flip Flops, die in ihrer modernen Ausprägung allerdings gerne ebenfalls mit einem leicht erhöhten Absatz bzw. Plateau-Sohle daherkommen.

Auch in Sachen Sandalen darf es ruhig etwas klobiger werden. Nach wie vor im Trend: Trekking Sandalen. Diese können vielseitig kombiniert werden und für den einen oder anderen interessanten Stilbruch sorgen.

Doch auch oben bereits erwähnte Schuhtrends wie etwa Cowboystiefel oder Loafer eignen sich perfekt für die warme Jahreszeit. Erstere lassen sich etwa ideal zu einem Kleid im Boho-Stil tragen. Fertig ist der Look mit extra Hippie-Flair!

Shuhtrends im Herbst und Winter

Wenn wir schon beim Thema Cowboystiefel sind: Diese lassen sich auch zu einem Strick-Outfit ideal kombinieren und sind somit ein tolles Must-Have für die kalte Jahreszeit.

Chelsea-Boots mit extra klobiger Sohle sind weitere Must-Haves, die aktuell nicht aus der Mode wegzudenken sind. Man kann sich für ein Modell mit Schnürung (siehe oben Combat Boots) oder in der klassischen Variante ohne Schnürung entscheiden. Wer genug von Schwarz hat, kann außerdem zu weißen oder beigen Stiefeln greifen.

Ja, wir wissen wir wiederholen uns, aber man kann nicht oft genug erwähnen, dass Ugg Boots zurück sind und definitiv zu unseren Must-Haves für diese Saison zählen. Wir finden die kurze Variante im klassischen Cognacbraun besonders schick. Und auch hier lässt sich ein reizvoller Stilbruch erzeugen, etwa in Kombination mit einem femininen Hosenanzug.

Schwarze Sneaker, wie etwa der klassische Converse, stehen ebenfalls ganz oben auf unserer Shopping Wishlist. Egal ob zum Strickkleid oder zur Jeans- oder Lederhose: Converse gehen absolut immer. Wir lieben beispielsweise diesen Look mit Kuscheljacke, Sonnenbrille und Lederhose:

Die Trend-Schuhe der Saison zum Nachshoppen

Hier sind die schönsten Schuhtrends für dich: