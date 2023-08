Auf diese Beauty-Wunderwaffe haben schon unsere Mütter und Großmütter geschworen: Urea gilt seit jeher als Super-Wirkstoff bei trockener Haut oder Hautproblemen wie Neurodermitis. Doch während gefühlt jeden Tag ein anderer Skincare-Trend die sozialen Medien überschwemmt, scheint der Wirkstoff ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. Dabei ist die positive Wirkung von Urea längst erforscht und wissenschaftlich belegt. Es wird also höchste Zeit, den Wunder-Wirkstoff der ersten Stunde genauer unter die Lupe zu nehmen!

Was ist überhaupt Urea?

Der Begriff Urea kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und heißt übersetzt "Harnstoff". Doch was ist das genau? Grundsätzlich handelt es sich bei Harnstoff um ein Abbauprodukt unseres Stoffwechsels.

Dieses lagert sich in den oberen Hautschichten ab und ist damit ein natürlicher Bestandteil der Epidermis. Weil Urea die Fähigkeit besitzt, Wasser zu binden, wird sie gerne in der konventionellen Kosmetik und in der Naturkosmetik eingesetzt. Zusammen mit Milchsäure und Aminosäuren ist Urea als sogenannter "Natural Moisturizing Factors" für den Feuchtigkeitshaushalt der Haut verantwortlich.

Wie wird Urea bzw. Harnstoff hergestellt?

Mit Harnstoff verbinden wir natürlich direkt Urin, aber ist eine Salbe oder Creme mit Urea deshalb etwas, vor dem man sich ekeln muss? Keineswegs, denn heute wird Urea synthetisch im Labor hergestellt. Warum sich der Beauty-Mythos jedoch hartnäckig hält, ist vor allem in der Vergangenheit begründet: Denn früher wurde der Harnstoff aus dem Urin von Pferden gewonnen.

Welche positiven Effekte hat Urea auf die Haut?

Urea bzw. Harnstoff hat viele positive Effekte auf unsere Haut. Egal ob im Gesicht oder am ganzen Körper angewendet – Urea-haltige Cremes lassen sich vielseitig einsetzen. Wir zählen dir die wichtigsten Benefits hier auf:

1. Urea versorgt die Haut mit intensiver Feuchtigkeit

Speziell sehr trockene und spröde Haut profitiert von dem feuchtigkeitsspendenden Harnstoff. Trockene Haut hat ihre Ursache darin, dass die ölhaltige Barriere der obersten Hautschicht abgetragen wurde. Das passiert vor allem durch Wetterbedingungen – auch im Sommer verursachen Salzwasser, UV-Strahlen und Hitze trockene Haut. Urea schützt die Haut vor dem Austrocknen, mildert Juckreiz und verleiht der Haut schnell ein geschmeidiges Finish.

2. Harnstoff schützt vor Umwelteinflüssen

Der Wirkstoff ist ein echtes Beauty-Wunder, da er universell einsetzbar ist. So schützt Urea unsere Haut auch vor Umwelteinflüssen. Daher kann man Urea-haltige Salben und Cremes nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter auftragen, wenn Kälte und trockene Heizungsluft unserer Haut zusetzen und sie trocken und rissig werden lassen.

3. Urea löst abgestorbene Hautschüppchen ab

Harnstoff wirkt auch keratolytisch. Das bedeutet, dass der Wirkstoff dabei hilft, abgestorbene Hautschüppchen zu lösen. Zudem wird die Erneuerung der obersten Hautschicht angeregt. Dies fördert nicht nur einen gesunden Teint, sondern glättet auch feine Linien. Außerdem lässt der Feuchtigkeits-Boost des Wirkstoffs unsere Haut praller aussehen.

4. Eliminiert Hornhaut und raue Körperstellen

Der oben beschriebene Effekt schafft speziell auch bei Hornhaut und extrem rissigen Stellen (etwa an den Ellenbogen) Abhilfe: Denn die intensiv hydratisierende Wirkung von Urea durchdringt selbst die dickste Hautschicht und sorgt dafür, dass diese wieder geschmeidig wird. Neuen Verhornungen wird dadurch ebenfalls vorgebeugt.

5. Urea sorgt für gesunde Haut

Urea wird neben den bereits erwähnten Eigenschaften auch eine beruhigende und antibakterielle Eigenschaft zugeschrieben. Dadurch lindert Urea etwa Haut-Beschwerden wie Juckreiz und beugt Irritationen vor. Salben mit einer hohen Urea-Konzentration können außerdem auch als Arzneimittel bei Haut-Erkrankungen wie Neurodermitis oder Schuppenflechte angewendet werden.

Für welche Bereiche eignet sich Urea besonders gut?

Wie bereits erwähnt, ist Urea als Wirkstoff vielseitig einsetzbar. So eignet er sich etwa ideal in der Gesichtspflege. Speziell wer mit trockener Haut im Gesicht zu kämpfen hat, kann hier mit Urea optimal entgegenwirken. Da Urea die Hauterneuerung anregt, eignen sich Gesichtscremes mit Urea außerdem ideal als Anti-Aging-Mittel. Zudem bereitet die Creme die Haut auch gleich optimal für deine persönliche Make-up-Routine vor, da Hautschüppchen entfernt und die Hautoberfläche geglättet wird.

Urea ist darüber hinaus auch ein wertvoller Inhaltsstoff für gepflegte Füße. So ist der Wirkstoff etwa in Fußmasken oder -cremes häufig vertreten und sorgt für intensive Feuchtigkeit. Tipp: Führe deine Fuß-Wellness am besten abends durch. Dann kannst du mit zarten Füßen ins Bett gehen und die Inhaltsstoffe haben ausreichend Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten.

Abseits von Gesicht und Füßen eignet sich Urea auch ideal für den restlichen Körper, um trockener Haut entgegenzuwirken oder vorzubeugen. Speziell nach dem Duschen kann das Eincremen mit einer Urea-haltigen Creme wahre Wunder bewirken. Auch extrem trockene bzw. rissige Stellen auf der Haut können mit Urea gut behandelt werden.

Welche Produkte beinhalten Urea?

Urea begegnet uns in der Drogerie mittlerweile in einer ganzen Reihe von Produkten. Unter anderem ist der Wirkstoff in Bodylotion, Shampoo, Gesichtscreme, Handcreme, aber auch in Fußcreme oder Duschgel enthalten. Beim Kauf von Urea-haltigen Produkten solltest du auf jeden Fall auf die Urea-Konzentrierung achten.

Denn auch hier gibt es große Unterschiede: Fünf Prozent Urea sind beispielsweise am häufigsten in den klassischen Drogerie-Produkten vertreten. Solch eine Dosierung ist etwa in einer leichten Gesichtscreme enthalten. Zehn Prozent Urea sind hingegen eher für die Anwendung bei extrem rissiger und trockener Haut am ganzen Körper geeignet. Denn bei solch einem Gehalt wirkt Urea Schuppen ablösend und Juckreiz-stillend. Daher können Produkte mit einer zehnprozentigen Konzentration ideal bei leichter Neurodermitis oder Ekzemen eingesetzt werden.

Bei noch höheren Konzentrationen weicht der Harnstoff Hornhaut auf und kann sie reduzieren. Dies wäre zum Beispiel bei einer Schrundensalbe der Fall. Im Regelfall kommt eine so hohe Konzentration aber nur in medizinischen Salben für stärkere Hautprobleme zur Anwendung. Hier kann ein Dermatolog:in dich sicherlich am besten beraten.