Barbara Pacholik: Die Frau, die Frauen sichtbar macht

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KRAFTVOLL. In ihrem Atelier, einer ehemaligen Motorenwerkstatt in Wiener Neustadt, arbeitete Barbara Pacholik fünf Jahre ang an einer Serie von Frauenporträts. Ab 16. Juni werden sie unter dem Motto „Heimat großer Töchter" in Wien ausgestellt.©Christoph Liebentritt
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Künstlerin Barbara Pacholik macht Frauen sichtbar, die unsere Gesellschaft tragen. Über die Macht von Role Models und die Kraft der Vernetzung - zu Besuch in ihrer bunten Bastion.

von

Bild von Nina Horcher

Nina Horcher

Der rote Fiat Punto wartet bereits vor einer Bäckerei neben der Straße, als wir die Bahnhofshalle in Wiener Neustadt verlassen. Es ist Dienstagnachmittag – gerade noch rechtzeitig, bevor sich der Feierabendverkehr durch die Kleinstadt schieben wird. Barbara Pacholik steigt aus und begrüßt uns mit einem herzlichen Lächeln. Dass Kreativität für die 54-jährige Künstlerin kein bloßes Schlagwort ist, zeigt sich auf den ersten Blick: Schwarze Hose und schwarzes Shirt werden von pinken Akzenten durchbrochen, ihre Haare schimmern in sanftem Rosa. Gemeinsam fahren wir wenige Minuten weiter zu ihrem Atelier im Wiener Speckgürtel.

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