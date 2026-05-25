Barbara Pacholik: Die Frau, die Frauen sichtbar macht

Künstlerin Barbara Pacholik macht Frauen sichtbar, die unsere Gesellschaft tragen. Über die Macht von Role Models und die Kraft der Vernetzung - zu Besuch in ihrer bunten Bastion.
von
Der rote Fiat Punto wartet bereits vor einer Bäckerei neben der Straße, als wir die Bahnhofshalle in Wiener Neustadt verlassen. Es ist Dienstagnachmittag – gerade noch rechtzeitig, bevor sich der Feierabendverkehr durch die Kleinstadt schieben wird. Barbara Pacholik steigt aus und begrüßt uns mit einem herzlichen Lächeln. Dass Kreativität für die 54-jährige Künstlerin kein bloßes Schlagwort ist, zeigt sich auf den ersten Blick: Schwarze Hose und schwarzes Shirt werden von pinken Akzenten durchbrochen, ihre Haare schimmern in sanftem Rosa. Gemeinsam fahren wir wenige Minuten weiter zu ihrem Atelier im Wiener Speckgürtel.
Make YOUR world more WOMAN
Bereits Abonnentin? HIER zum Login.
Unsere Empfehlungen für Sie:
oder entdecken Sie unsere Abopakete der Saison HIER