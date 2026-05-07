Wenn Freundschaft zur Routine wird

Und, was tut sich bei dir so? Was nach einer harmlosen Frage klingt, kann sich überraschend unangenehm anfühlen. Fällt sie in Gesprächen mit Freund:innen, wird einem schmerzlich bewusst: Eigentlich weiß ich gar nicht wirklich, was im Leben der anderen Person los ist. Was sie erlebt hat. Die letzten Tage. Wochen. Vielleicht sogar Monate. Klar, für manche Bekanntschaften reicht das völlig. Man trifft sich in unregelmäßigen Abständen auf einen Kaffee, tauscht die wichtigsten Neuigkeiten aus und fühlt sich wieder halbwegs up to date.