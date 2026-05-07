Wenn Freundschaft zur Routine wird

AUSGETRUNKEN. Wer sich nur noch zum Cappuccino verabredet, verpasst das Wesentliche: echte Verbindung, die bleibt, wenn die Tassen längst leer sind.©Stocksy
Ist das eine Freundschaft oder nur noch ein Jour fixe? Warum kurze Coffee-Dates nicht reichen, um uns verbunden zu fühlen, wie wir es wieder zu echter Nähe schaffen und unsere Perspektive ändern können.
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Und, was tut sich bei dir so? Was nach einer harmlosen Frage klingt, kann sich überraschend unangenehm anfühlen. Fällt sie in Gesprächen mit Freund:innen, wird einem schmerzlich bewusst: Eigentlich weiß ich gar nicht wirklich, was im Leben der anderen Person los ist. Was sie erlebt hat. Die letzten Tage. Wochen. Vielleicht sogar Monate. Klar, für manche Bekanntschaften reicht das völlig. Man trifft sich in unregelmäßigen Abständen auf einen Kaffee, tauscht die wichtigsten Neuigkeiten aus und fühlt sich wieder halbwegs up to date.
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