Granny Life: Warum junge Menschen den Oma-Style lieben

Vor diesem Hintergrund erscheinen Aktivitäten wie Häkeln, Backen oder Balkongärtnern besonders attraktiv. "Es gibt einen tiefen Wunsch nach Langsamkeit, Sicherheit und Geborgenheit", erklärt die Wiener Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger. "Granny-Hobbys" geben Orientierung. Sie verbinden uns mit etwas Echtem. " Vielleicht liegt genau darin ihr Zauber: In einer Zeit, in der fast alles virtuell, flüchtig und reproduzierbar ist, schaffen Handarbeiten eine sichtbare Spur. ein gestrickter Schal, ein selbst gebackenes Brot - sie sind kleine Beweise dafür, dass Tun noch Wirkung haben kann. "Am Ende halte ich etwas in der Hand. Das Digitale ist. zwar schillernd und großartig, aber oft nicht nachvollziehbar. Wenn ich meine eigenen Erdbeeren wachsen sehe, passiert das in einem Tempo, dass auch für den Menschen verständlich ist. Es überfordert uns nicht", so die Therapeutin.