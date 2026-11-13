Mitten im Leben: Barbara Becker über ihren Neubeginn mit 60

Die Nacht war kurz, doch das sieht man ihr nicht an: Barbara Becker strahlt, als sie morgens pünktlich um neun Uhr in unserem Podcast-Studio erscheint. Bis zwei Uhr habe sie getanzt, erzählt sie. In der Wiener Hofburg, wo sie am Vorabend bei den Vienna Awards eine Laudatio gehalten hat. Unweigerlich fragt man sich: Was macht diese Frau anders?

Am 1. November wurde sie 60. Ein runder Geburtstag, der gut zu einem neuen Lebenskapitel passt: Miami, lange Beckers Wahlheimat, hat sie gegen Mailand getauscht. Für die Liebe. Eine kleinere Wohnung, eine neue Sprache, das Meer weiter weg und das gewohnte soziale Netz nicht mehr um die Ecke. Vieles, was ihren Alltag selbstverständlich gemacht hatte, musste sie zurücklassen: „Es war ein Abnabelungsprozess. Aber ich bin heute glücklicher als je zuvor“, erzählt sie im WOMAN Balance-Podcast-Gespräch.

Wer Barbara Becker über die Jahre verfolgt hat, kennt eine Frau, die immer wieder etwas Neues begonnen hat: als Schauspielerin und Model, als Designerin und Unternehmerin, als Autorin und Fitnessikone. Mit ihren Pilates-Programmen, Trainingsbüchern und Gesundheitsratgebern (wie „Optimize Your Sugar“, „Strong & Healthy“) hat sie sich längst ein eigenes Profil geschaffen. Ihr Thema ist der Körper in Bewegung: „Wie wir heute leben, entscheidet darüber, wie wir morgen älter werden“, sagt sie.