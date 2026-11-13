Von der Forderung eines Frauenministeriums über #MeToo, Karriere-Insights, Fashion-Must-haves bis hin zu Longevity-Trends: Eine kuratierte Zeitreise durch 25 Jahre WOMAN.
Am Anfang jeder Ausgabe stehen bis heute dieselben Fragen: Was bewegt die Frauen in Österreich? Was inspiriert sie? Und welche Perspektiven unterstützen sie dabei, mutig und selbstbestimmt voranzugehen? Die Antworten darauf haben in den letzten 25 Jahren unterschiedlich ausgesehen. Anfang der 2000er-Jahre wurde noch über ein eigenes Frauenministerium verhandelt oder über die Frage, was „Karrierefrauen“ definiert. Heute undenkbar. Anderes ist bis heute aktuell: „Frauenpolitik muss nach wie vor eingefordert werden“, ordnet Medienexpertin Maria Pernegger ein. „Sie ist in den letzten Jahrzehnten nicht zum Selbstläufer geworden und braucht das aktive Dranbleiben.“ Zwar haben wir in dieser Zeit durchaus Fortschritte verbucht – wie beispielsweise durch die #MeToo-Debatte, infolge derer sich auch hierzulande viele verbündeten. Gesamtgesellschaftlich zeigen sich durch konservative Entwicklungen aber auch Rückschritte, mahnt Pernegger. „Dass Medien Belästigung, Übergriffe, Sexismus und verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen thematisieren, ist deshalb wichtig. Zentral in der Berichterstattung ist die Art und Weise der Auseinandersetzung.“
Diese Themen aufzugreifen und in ihrer Komplexität einzuordnen, hat sich WOMAN stets zur Aufgabe gemacht. Dabei war und ist es für uns essenziell, Frauen zu Wort kommen zu lassen, ihren Teil der Geschichte zu erzählen – und damit anderen zu zeigen, was möglich ist. Ob beim Thema Liebe, Mutterschaft oder Karriere.
WOMAN EMPFIEHLT
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Politik & First Ladys
2003 forderten wir mit herausragenden Befürworterinnen ein eigenes Frauenministerium. Bis heute aktuell: Seit der ersten WOMAN-Ausgabe haben wir Politikerinnen vor den Vorhang geholt, die in einer lange männlich dominierten Welt Verantwortung für uns übernehmen – und sich damit oft selbst angreifbar machen. „Die mit dem Amt einhergehende Exponiertheit sorgt nachweislich dafür, dass Politikerinnen eher mit Übergriffen, Hatespeech und Diffamierung konfrontiert sind“, weiß Pernegger. In Interviews haben wir über Karrierewege und Rückschläge, über Gleichberechtigung und politische Visionen gesprochen. Auch Gespräche mit den First Ladys gehörten zu diesen besonderen Begegnungen. Wer sind sie jenseits des Protokolls? Damit stärken wir jenen den Rücken, die an vorderster Front für Frauenrechte einstehen.
Nahbar. Noch nie zuvor gab Margot Klestil-Löffler ein Interview. Bei uns tat es die First Lady 2001. Sie sprach über Privates, eigene Karriereziele und Stolpersteine auf ihrem Weg.
FORTSCHRITT. Wir waren beim „Workshop für First Ladies and Gentlemen“ 2025 in der Wiener Hofburg mit dabei. Dort tauschte sich die politische Elite, initiiert von Olena Selenska und Doris Schmidauer, aus.
GRENZWERTIG. Wo beginnt Sexismus? 2013 haben wir toxisch männliches Verhalten infrage gestellt und Persönlichkeiten aus der Medienbranche zu ihren Erfahrungen befragt.
AUFSCHREI. Der Weinstein-Skandal löst 2017 eine Welle aus: Unter #MeToo machen Frauen sexuelle Übergriffe sichtbar. Zehn prominente Frauen brechen auch in WOMAN ihr Schweigen.
EHRLICH. „Not all men” – aber immer ein Mann. Nach brutalen Fällen von männlicher Gewalt gegen Frauen haben wir heuer mit Expert:innen analysiert, wie wir wieder zueinanderfinden können.
Feminismus & #MeToo
Wo beginnt Sexismus? Wer bestimmt, was Weiblichkeit bedeutet? In den vergangenen 25 Jahren griff WOMAN feministische Debatten auf, machte gesellschaftliche Schieflagen sichtbar und gab Frauen eine Stimme. Laut Pernegger unerlässlich: „Der Feminismus ist mit dem Kampf für Errungenschaften noch nicht fertig – dieser Eindruck ist ein Trugschluss.“ Die Debatten sind vielfältig: 2007 fragten wir nach der „neuen Weiblichkeit“, 2013 loteten wir Grenzen aus, 2017 brach #MeToo weltweit das Schweigen – bis nach Österreich: Wir ermutigten Frauen, sich zu wehren und ihre Erfahrungen öffentlich zu machen. Was wurde schon erreicht, was muss sich noch ändern? Über diese Frage ließen wir unterschiedliche Generationen sinnieren. Dabei wurden immer wieder Impulse für mehr Selbstbestimmung fernab von Klischees gesetzt.
ANALYSE. Was macht Frausein aus? Und wie frech darf Feminismus sein? 2007 luden wir drei Frauen und einen Mann ein, darüber zu diskutieren.
PERSPEKTIVENWECHSEL. Ein Leben fernab von Klischees: Was Frauen und Männer gewinnen, wenn wir uns von Stereotypen befreien, haben wir uns 2023 angeschaut.
Liebe & Dating
Es ist die schönste Sache der Welt – und manchmal auch die komplizierteste. Wie und wen wir lieben, auch daran lässt sich eine gesellschaftliche Entwicklung ablesen: „Frauen stellen andere Ansprüche, haben andere Wünsche und Vorstellungen von Beziehung“, weiß Medienexpertin Maria Pernegger. Während WOMAN 2013 Single-Männer vor die Kamera holte und eine Ausgabe lang zur Kontaktbörse avancierte, analysierten wir 2024 neue Formen der Beziehung. Reine Monogamie war gestern, immer mehr Menschen versuchen sich an offenen Beziehungskonzepten oder leben polyamor. Auch mit anderen Tabus wird gebrochen: Seit einigen Jahren sieht man nicht nur auf der Kinoleinwand Frauen, die altersmäßig nach unten daten. Der Trend zeigt: Wir werden in Liebesdingen flexibler und priorisieren letztlich nicht mehr nur die Person, mit der wir das Bett teilen. Auf die eine große Liebe zu warten, wer hat dafür denn auch noch Zeit?
ANALYSIERT. Was können wir erreichen, wenn wir romantische Beziehungen dezentralisieren und uns mehr auf Freundschaften konzentrieren? 2025 haben wir diesen gesellschaftlichen Trend unter die Lupe genommen.
EINBLICKE. Die Pandemie als Matchmaker: 2020 haben uns fünf Paare erzählt, wie sie trotz Lockdowns und Sicherheitsabstand zueinanderfanden.
Mutterschaft
Muttersein ist kein einheitliches Lebensmodell – und schon gar kein geradliniger Weg. Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind? Wie geht man mit Verlust um? Und wie verändert ein Baby das eigene Leben, die Arbeit, die Identität? „All diese scheinbar höchstpersönlichen Entscheidungen können massiv polarisieren und zeigen anschaulich, dass es eher eine ‚Selbstbestimmung unter Vorbehalt‘ gibt“, ordnet Pernegger ein. WOMAN gab den unterschiedlichsten Erfahrungen Raum: Wir porträtierten Frauen, die später ihr Mutterglück fanden und damit 2004 noch einen neuen Maßstab setzten, sprachen mit Sternenkind-Mamas über ihren schmerzlichen Verlust und fragten Künstlerinnen, wie die neue Lebensphase ihr kreatives Schaffen beeinflusst. Wir machten sichtbar, was oft im Privaten bleibt, brachten Tabus zur Sprache und zeigten: Es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern unzählige Facetten, Lebensentwürfe und Wahrheiten, die alle ihren Platz verdienen.
NACHGEFRAGT. Kreativ sein und nebenbei Windeln wechseln? Wir haben sieben Künstlerinnen gefragt, wie sich ihr Leben als Mama auf ihr Schaffen auswirkt – und zutiefst persönliche wie inspirierende Einblicke erhalten.
FILMREIF. Fünf Hebammen aus unterschiedlichen Kulturen teilen im Film „Wise Women“ ihre Weisheiten. Regisseurin Nicole Scherg begleitete sie acht Jahre lang.
TREND. Mama werden Ü35: 2004 sprachen vier Frauen mit uns über die schönen Seiten ihres vermeintlich späten Mutterglücks.
REPORTAGE. 2013 galt ein Fötus erst als Mensch, wenn er mehr als 500 Gramm wog. Sternenkind-Mamas setzten sich dafür ein, dass sich das änderte – und teilten in WOMAN ihre schmerzlichen Erfahrungen.
Fashion & Trends
Von Styling-Ratgebern bis zu großen Umstylings mit unseren Leserinnen: Seit 25 Jahren zeigen wir in WOMAN, was Mode kann – und nehmen dabei auch die skurrilsten Laufstegideen von Mailand bis Paris mit einem Schmunzeln unter die Lupe. In den 2000er-Jahren gab es für fast jede Stilfrage eine klare Ansage: strikte No-Gos, unverzichtbare Must-haves und die eine Trendfarbe, die plötzlich alle trugen. Heute ist aus dem modischen Regelwerk eine Einladung geworden, den eigenen Stil zu entdecken. Statt vorzugeben, was unbedingt in den Kleiderschrank gehört, liefern wir brauchbare Tipps und zeigen starke Persönlichkeiten, die mit ihren Looks inspirieren. Trends machen uns nach wie vor Spaß. Aber wir müssen längst nicht mehr jeden mitmachen. Ob mutiger Mustermix, entspannte Basics oder ein Lieblingsstück, das uns seit Jahren begleitet: Entscheidend ist, dass wir uns darin wiederfinden.
ALLES NEU. In den 2000er-Jahren eine beliebte WOMAN-Rubrik: Umstylings samt Shootings! Gemeinsam mit Mode- und Beautymarken umgesetzt, konnten sich Leserinnen dafür bewerben.
UNSER SERVICE. Regelmäßig haben wir Leserinnen außerdem dabei geholfen, ein perfektes Kleidungsstück für ihre Körper- form zu finden. 2007 zum Beispiel Jeans!
DAS IST TREND! Zwei Mal im Jahr gibt’s zum Beginn der neuen Saison unsere prall gefüllten WOMAN-Trendhefte. Darin zu finden: alle relevanten Runway-Looks mit Mode und Beauty.
MODE ZUR KUNSTFORM ERHOBEN. Österreichs Topmodel-Export Iris Strubegger inszenierten wir 2011 zu unserem 10. Geburtstag in Couture-Looks – ein Traum!
Beauty
Von Make-up-Inspiration bis Wirkstofflexikon: Damals wie heute bilden wir internationale Trends aus allen Bereichen der Schönheit ab. Während in den 2000er-Jahren vor allem knallige Farbkombinationen auf Augen und Lippen (s. u.) angesagt waren und „Anti-Aging“ als magisches Versprechen auf jedem Pflegeprodukt prangte, konzentrieren wir uns heute vermehrt auf Hautgesundheit und „My Skin But Better“-Looks. „Aktuelle Studien zeigen, wie stark vor allem Social Media junge Frauen mit den Themen Schönheit, Schlankheit und perfektes Aussehen adressiert“, weiß Expertin Pernegger. Doch: „Es gibt auch Gegenbewegungen hin zu mehr Natürlichkeit.“ Besonders interessant: Beauty-Trends wurden früher nicht nur von großen Runways bestimmt, sondern auch von Männern. Was ihnen an Frauen gefällt – und was nicht –, galt als Ideal. Heute stylen wir uns hingegen immer mit dem Fokus darauf, uns wohl in unserer Haut zu fühlen: Erlaubt ist alles, was uns selbst gefällt.
MAN MADE? 2011 haben uns Promi-Männer verraten, welche Düfte sie an Frauen bevorzugen. Auch wenn wir heute weniger Wert darauf legen, freuen wir uns natürlich, wenn unser Duft auch unseren Lieblingsmenschen gefällt.
CHEFSACHE. Im Pflege-Shooting gemeinsam mit der Naturkosmetikmarke Lavera haben wir erstmals unser Chefredaktionstrio vor die Kamera gebeten.
SHOPPING-INSPIRATION. Wir sind immer auf der Suche nach einzigartigen Pieces, Langzeitlieblingen und fabelhaften Schnäppchen.
Gesundheit & Körperbewusstsein
Crash-Diäten als Verkaufsschlager: Ein Schlank-Programm am WOMAN-Cover steigerte die Auflage. In den frühen 2000er-Jahren galt ein Frauenkörper als schön, wenn möglichst wenig an ihm dran war. Gefragt waren schmale Arme und flache Bäuche. Mit der wachsenden Begeisterung für Fitness und Krafttraining entstand allmählich eine neue Vorstellung von Vitalität: ein Körper, der trägt, hebt, standhält. Zugleich begannen „Body Positivity“ und „Body Neutrality“ die Vorstellung infrage zu stellen, dass es überhaupt einen idealen Frauenkörper geben müsse. Vorsorge war immer schon ein wichtiges Thema, doch mit dem Wandel von Anti-Aging zu Longevity verschiebt sich das Versprechen: länger gesund zu bleiben, statt möglichst lange jung auszusehen.
SCHLANK UM JEDEN PREIS? Abnehmen war angesagt – je schneller, desto besser. Zu Beginn der WOMAN-Ära gab es sogar ein eigenes Diät-Ressort mit Rezepten, die eine „Top-Figur“ versprachen.
SCHÖN STARK. Lange galt: Je schmaler die Silhouette, desto besser. Mit dem Fitnessboom rückten definierte Muskeln und Kraft ins weibliche Körperideal.
Business & Erfolg
Wer darf Karriere machen? Was bedeutet Erfolg – und warum müssen Frauen zwischen Beruf und Familie abwägen? WOMAN stellte früh tradierte Rollenbilder infrage, machte weibliche Erfolgsgeschichten sichtbar und bestärkte Frauen darin, ihren eigenen Weg zu gehen. 2005 lautete die Frage noch: Karriere oder Kind? Heute zeigen wir: Frauen müssen sich nicht entscheiden! „So oder so läuft Frau Gefahr, etwas falsch zu machen oder. einem Ideal nicht zu entsprechen“, beschwichtigt Medien-Analystin Pernegger. „Das finde ich persönlich eigentlich recht befreiend.“ Mit WOMAN Elevate schufen wir ein neues Ressort, mit dem WOMAN Elevate Circle ein Impulsnetzwerk von, mit und für erfolgreiche Frauen. Denn Erfolg heißt auch, Wissen zu teilen und gemeinsam weiterzukommen.
INSIGHTS. Was ist dran an der These, dass die ersten 100 Tage über Erfolg entscheiden Sechs Managerinnen gaben Einblicke.
LAUNCH. Mit WOMAN Elevate wurde ein Magazin und Impulsnetzwerk von, mit und für erfolgreiche Frauen gelauncht. 2024 erschien die zweite Ausgabe, mittlerweile ist es als Ressort fixer Bestandteil jeder Ausgabe.
DISKURS. 2005 lautete die Frage noch: Karriere oder Kind? Wir haben Frauen, die im Job erfolgreich sind, um ihre Einschätzung gebeten.
KLISCHEE. Frauen, die lieber arbeiten, als sich um Care Work zu kümmern – 2006 löste das eine Debatte aus. WOMAN ordnete ein.
Über die Autor:innen
Andrea Wipplinger-Penz
Andrea schreibt für WOMAN für das Ressort Porträts & Reportagen.
Katrin Jaritz
Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.
Nina Horcher
Nina schreibt für WOMAN für das Ressort Porträts & Reportagen.
Angelika Strobl
Angelika schreibt für WOMAN für das Ressort Porträts & Reportagen.
Michaela Strachwitz
Michaela ist seit 2024 Chefredakteurin bei WOMAN für die Themen Mode, Beauty & Lifestyle. Davor war sie 8 Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin und 9 Jahre Chefin vom Dienst.
Kristin Pelzl-Scheruga
Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.