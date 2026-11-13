Am Anfang jeder Ausgabe stehen bis heute dieselben Fragen: Was bewegt die Frauen in Österreich? Was inspiriert sie? Und welche Perspektiven unterstützen sie dabei, mutig und selbstbestimmt voranzugehen? Die Antworten darauf haben in den letzten 25 Jahren unterschiedlich ausgesehen. Anfang der 2000er-Jahre wurde noch über ein eigenes Frauenministerium verhandelt oder über die Frage, was „Karrierefrauen“ definiert. Heute undenkbar. Anderes ist bis heute aktuell: „Frauenpolitik muss nach wie vor eingefordert werden“, ordnet Medienexpertin Maria Pernegger ein. „Sie ist in den letzten Jahrzehnten nicht zum Selbstläufer geworden und braucht das aktive Dranbleiben.“ Zwar haben wir in dieser Zeit durchaus Fortschritte verbucht – wie beispielsweise durch die #MeToo-Debatte, infolge derer sich auch hierzulande viele verbündeten. Gesamtgesellschaftlich zeigen sich durch konservative Entwicklungen aber auch Rückschritte, mahnt Pernegger. „Dass Medien Belästigung, Übergriffe, Sexismus und verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen thematisieren, ist deshalb wichtig. Zentral in der Berichterstattung ist die Art und Weise der Auseinandersetzung.“

Diese Themen aufzugreifen und in ihrer Komplexität einzuordnen, hat sich WOMAN stets zur Aufgabe gemacht. Dabei war und ist es für uns essenziell, Frauen zu Wort kommen zu lassen, ihren Teil der Geschichte zu erzählen – und damit anderen zu zeigen, was möglich ist. Ob beim Thema Liebe, Mutterschaft oder Karriere.