Tatsächlich befinden sich die Sternbilder im 21. Jahrhundert - dank der veränderten Erdrotation - an anderen Stellen als zuvor, weswegen der Fisch heute theoretisch an erster Stelle stehen sollte. Die Astrologie orientiert sich jedoch nach wie vor am alten Zodiak, weswegen der Widder den Anfang macht. Puh! Auch das 13. Sternzeichen "Schlangenträger" (lat. Ophiuchus), welches vom 29. November bis 17. Dezember eingeteilt ist, spielt eher eine nebensächliche Rolle.

Obwohl das chinesische Horoskop ebenfalls auf 12 Tierkreiszeichen beruht, unterscheidet sich dieses von den uns bekannten Sternbildern! Ratte, Büffel (bzw. Ochse), Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege (bzw. Schaf), Affe, Hahn, Hund und Schwein lösen sich nicht jeden Monat, sondern jedes Jahr ab. Dieser Wechsel erfolgt zum chinesischen Neujahr, das auf den Neumond zwischen Ende Januar und Anfang Februar fällt. Chinesische Sternzeichen repräsentieren somit jeweils ein gesamtes Jahr und dessen potenzielle Erlebnisse.

Okay, die Astrologie hat aber auch immer verrückte Oberbegriffe! Wenn von Häusern gesprochen wird, sollte man sich diese nicht wortwörtlich vorstellen. Beim Haus der Leidenschaft gibt es keine Tür, durch die man einfach hinein spazieren kann - dafür gibt es andere Einrichtungen. Stattdessen bilden die 12 Häuser kleine Abschnitte im Geburtshoroskop.

Falls ihr also bereits feststellen musstet, dass ihr gar nicht zu eurem Sternzeichen passt, wurde das Rätsel hiermit gelöst: Es ist wichtig, nicht nur das Sternzeichen zu betrachten, sondern auch alle weiteren elf Häuser. Dabei ist jedem Abschnitt ein bestimmter Lebensbereich zugeordnet.

Theoretisch handelt es sich bei den Häusern um einen visuellen Ausdruck der 24-Stunden-Rotation unserer Erde. Jedes Haus wird daher täglich ungefähr zwei Stunden repräsentiert. Die Häuser 1 bis 6 kümmern sich um alltägliche Aspekte, Häuser 7 bis 12 beschreiben abstraktere Vorgänge.

Innerhalb der Häuser wird das Herrschersystem genutzt. Das bedeutet, dass jeder Planet über mindestens ein Tierkreiszeichen herrscht. Hierbei muss zwischen Zeichenherrschern und Häuserherrschern unterschieden werden: Während letztere fest gesetzt sind und als "Hauseigentümer" betrachtet werden, können die Planeten in deiner individuellen Birth Chart variieren - dies wären dann die Zeichenherrscher. Auch ist es möglich, dass Häuser ab und zu leer stehen.

Da Uranus, Neptun und Pluto erst im Nachhinein entdeckt wurden, gibt es in der Astrologie sieben alte und drei neue Herrscher. Dementsprechend haben manche Tierkreiszeichen sowohl einen Hauptherrscher als auch einen Nebenherrscher. In der Stundenastrologie und Elektionsastrologie werden die alten Herrscher jedoch stärker gewichtet.

Ich möchte nicht sagen, dass manches Haus wichtiger ist, aber ... irgendwie schon. Natürliches hält jedes eine wichtige Botschaft, die "großen Drei" hingegen sagen am meisten über Charakter, Wesen und Lebensweg aus. Wir haben dir Sonnenzeichen, Aszendent, Mondzeichen - und als kleines Extra auch den Deszendent - zusammengefasst:

Dein Sonnenzeichen stimmt mit dem Sternzeichen überein, da dies nur ein Synonym bzw. der astrologisch richtige Begriff für dieses ist. Ich glaube, wir alle wissen, wie viel Sternzeichen über unsere Persönlichkeit aussagen können, oder?

Aszendent kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und leitet sich vom Verb "ascendere" ab, was mit "aufsteigen" übersetzt wird. Kein Wunder, dass Aszendenten das Tierkreiszeichen, welches zum Zeitpunkt der Geburt am östlichen Horizont aufsteigt, beschreiben. Die Rising Signs befinden sich immer in Haus 1.



➠ Aufgepasst: Hier kannst du schnell und einfach deinen Aszendent berechnen.

Beim Mondzeichen handelt es sich - Überraschung - um das Tierkreiszeichen, welches der Mond zum Zeitpunkt der Geburt durchwanderte. Mondzeichen beschreiben deine tiefsten Gefühle, Sehnsüchte und das Unterbewusstsein. Passend zu den Eigenschaften, die dem Mond eben zugeschrieben werden!

Klingt dem Aszendent ähnlich ... und hat auch indirekt etwas damit zu tun! Deszendenten gehören zwar nicht zu den "Big 3", könnten für die eine oder andere Person dennoch interessant sein: Der Deszendent liegt dem Aszendenten im Geburtshoroskop gegenüber und beschreibt damit angeblich den:die ideale:n Partner:in. Witzig ist, dass diese meist Eigenschaften aufweisen, die man selbst nicht besitzt.

Wir alle kennen sie: Wasser, Erde, Feuer, Luft - unsere vier Elemente. Dinge, aus denen unser Kosmos besteht ... und somit auch wir. Da jedem Element stets drei Sternzeichen zugeordnet sind, können auch daraus Schlussfolgerungen auf unseren Charakter gezogen werden. Während die westliche Tradition nur diese vier Elemente kennt, greift das chinesische Horoskop auf die fünf Elemente Wasser, Feuer, Erde, Holz und Metall zurück.

Feuerbetonte Menschen (Widder, Löwe, Schütze) sind spontan und impulsiv, Personen mit dem Element Wasser (Krebs, Skorpion, Fische) leben sehr empfindsam, tiefgründig und ruhig. Element Erde (Jungfrau, Steinbock, Stier) ist die Ruhe selbst, wobei luftbetonte Zeichen (Waage, Wassermann, Zwillinge) eher als lebhaft und vielseitig beschrieben werden. Außerhalb des Horoskops existiert ein fünftes Element, welches die Seele und das spirituelle Wesen darstellen soll: Quinta Essentia.

Alle Elemente und damit auch Sternzeichen sind in die Qualitäten "kardinal", "fix" und "veränderlich" unterteilt. Kardinalzeichen (Widder, Krebs, Waage, Steinbock) zeigen oft einen Führungswillen und leiten sich an festen Zielen. Fixe Zeichen (Stier, Löwe, Wassermann, Skorpion) lieben es, Dinge zu organisieren und nehmen - perfektionistisch wie sie sind - alles selbst in die Hand. Veränderliche Zeichen (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische) bleiben nicht lange am gleichen Ort, sie probieren sich in allen Lebenslagen gerne aus!

In unserem Sonnensystem existieren verschiedene Planeten, die ebenfalls in das Geburtshoroskop einbezogen werden. Bei Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars ist von den inneren Planeten die Rede - das sind Himmelskörper mit kurzen Umlaufbahnen, dir oft durch den Tierkreis wandern und daher unsere Persönlichkeit beschreiben. Äußere Planeten, also Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto, sind langsamer und definieren daher eher größere Lebensthemen.

Die Sonne weist eine Entfernung von 149'600'000 km zur Erde auf und wird im Geburtshoroskop als Kreis mit mittigem Punkt dargestellt. Bei der Sonne stehen das innere Selbst, Ego und eventuelle Präferenzen im Vordergrund.

Der Mond weist eine Entfernung von 384'000 km zur Erde auf und wird im Geburtshoroskop als Halbmond dargestellt. Beim Mond stehen Gefühle, Vielseitigkeit und Fantasie im Vordergrund.

➠ Übrigens: Hier geht es zum WOMAN-Mondkalender, wo dir die aktuelle Mondphase mehr über deinen Tagesablauf verrät.

Der Merkur weist eine Entfernung von 57'910'000 km zur Sonne auf und wird im Geburtshoroskop als Venussymbol mit zwei Hörnern dargestellt. Beim Merkur stehen Intellekt, Kommunikationsbereitschaft und Lernfreude im Vordergrund.



Die Venus weist eine Entfernung von 108'200'000 km zur Sonne auf und wird im Geburtshoroskop als Venussymbol dargestellt. Bei der Venus stehen Beziehungsfragen, Erotik, Ästhetik und Luxus im Vordergrund.



Der Mars weist eine Entfernung von 227'940'000 km zur Sonne auf und wird im Geburtshoroskop als Marssymbol dargestellt. Beim Mars stehen erstaunlicher Mut, Impulsivität und unendlich viel Energie im Vordergrund.

Der Jupiter weist eine Entfernung von 778'330'000 km zur Sonne auf und wird im Geburtshoroskop als kurvige Vier dargestellt. Beim Jupiter stehen Optimismus, ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und Spiritualität im Vordergrund.

Der Saturn weist eine Entfernung von 1'429'400'000 km zur Sonne auf und wird im Geburtshoroskop als kurviges, kleines "h" dargestellt. Beim Saturn stehen feste Regeln, die harte Wirklichkeit und Ernsthaftigkeit im Vordergrund.

Der Uranus weist eine Entfernung von 2'870'990'000 km zur Sonne auf und wird im Geburtshoroskop als kurviges, großes "H" inklusive unterem Kreis oder ein nach oben zeigendes Marssymbol mit mittigem Punkt dargestellt. Beim Uranus stehen Rebellion und Perspektivenwechsel im Vordergrund.

Der Neptun weist eine Entfernung von 4'504'300'000 km zur Sonne auf und wird im Geburtshoroskop als Dreizack dargestellt. Beim Neptun stehen übersinnliche Fähigkeiten, grenzenlose Kreativität und sehr viel Fantasie im Vordergrund.

Der Pluto weist eine Entfernung von 5'913'520'000 km zur Sonne auf und wird im Geburtshoroskop als Kreis mit zwei "Armen" und unterem Kreuz dargestellt. Beim Pluto stehen Veränderung, Erneuerung und Magie im Vordergrund. In der Astronomie wurde Pluto 2006 der Planetenstatus aberkannt, seine astrologische Wirkung darf aber keinesfalls ignoriert werden.

Tierkreiszeichen Element Planet Haus 1: Persönlichkeit Widder Feuer Mars Haus 2: Eigentum Stier Erde Venus Haus 3: Bildung Zwillinge Luft Merkur Haus 4: Herkunft Krebs Wasser Mond Haus 5: Leidenschaft Löwe Feuer Sonne Haus 6: Routine Jungfrau Erde Merkur Haus 7: Beziehung Waage Luft Venus Haus 8: Transformation Skorpion Wasser Pluto & Mars Haus 9: Wachstum Schütze Feuer Jupiter Haus 10: Schicksal Steinbock Erde Saturn Haus 11: Freundschaft Wassermann Luft Uranus & Saturn Haus 12: Spiritualität Fische Wasser Neptun

Welche Rolle spielt die sogenannte "Rückläufigkeit" in der Astrologie?

Habt ihr schon einmal von rücklaufenden Planeten und damit auch Retrogade gehört? Schaut man von oben auf unser Sonnensystem, so bewegen sich alle Planeten im Uhrzeigersinn - dies wird als Direktläufigkeit betitelt. Da die Planeten innerhalb der Astrologie jedoch von der Erde aus betrachtet werden, scheinen sich manche Himmelskörper (außer Sonne und Mond) zeitweise rückwärts zu bewegen.

Tritt eine Rückläufigkeit ein, wird dies in Ephemeriden und Horoskopzeichnungen mit einem "R" (Retrogade) gekennzeichnet. Besonders bekannt ist Mercury Retrogade - eine Phase, in der Merkur rückläufig ist und sich negativ auf unser Leben auswirkt. Genau wie auch beim Planeten müssen wir Menschen mit einem eventuell radikalen Kurswechsel rechnen.

Wie lassen sich Mondknoten erklären?

Im Gegensatz zu vielen anderen Ereignissen in der Astrologie werden neben Mondphasen auch die Mondknoten von der Astronomie hergeleitet. Als Mondknoten werden die sich genau gegenüberliegenden Schnittpunkte zwischen der Bahn der Sonne und des Mondes bezeichnet. Insgesamt gibt es zwei Knoten.

Der nördliche, wahre, aufsteigende Mondknoten (NN) zeigt eine spirituelle Entwicklung und beschreibt Kommendes wie Reisen, Berufungen und Ziele. Beim südlichen, absteigenden Mondknoten (NS) handelt es sich um Vergangenes wie Erfahrungen aus früheren Leben.

Kann man professionelle:r Astrologin oder Astrologe werden?

Kurze Antwort: Ja! Lange Antwort: Um offiziell als Astrologe oder Astrologin agieren zu dürfen, braucht es eine Ausbildung. Diese kann beispielsweise beim DAV (Deutscher Astrologen-Verband e.V.) abgeschlossen werden und dauert zwei bis drei Jahre. Hierbei wird ein umfangreiches Lehrangebot herangezogen, um Konzepte und Techniken der Astrologie sowie sämtliche astronomische Grundlagen zu erleenen.

Auch beim Kepler Institut werden seit über 20 Jahren professionelle Astrologie-Ausbildungen, Astrologie-Seminare und Softwares für Astrolog:innen angeboten. Um ausreichend Wissen zu vermitteln, wird unter anderem über die Interpretation der Elemente im persönlichen Horoskop gesprochen. Nach Abschluss der zweijährigen Ausbildung erhalten alle Teilnehmer:innen ein Abschlusszertifikat - das Diplom kann im Nachhinein mithilfe einer Prüfung erworben werden. Ebenso existiert ein Zweitagesseminar in Wien - die Kosten betragen 210€.



Fazit: Wie vertrauenswürdig ist Astrologie?

Astrologie ist eins der wohl umstrittensten Themen überhaupt. Eigentlich gibt es kein Fazit, da die Sterndeutung bisher weder belegt noch entkräftet werden konnte. Lasst mich dennoch eins sagen: Jede:r hat das Recht darauf, an etwas zu glauben - das können Aliens, Gott oder eben Astrologie sein. Who are we to judge? Wer möchte, kann Geburtshoroskop, Sternzeichen, Planeten etc. heranziehen, um Erfahrungen besser zu verarbeiten. Ein Muss ist dies jedoch keinesfalls.

Wenn ihr sagt, dass sich Astrologie für euch nicht bewahrheitet, ist das vollkommen in Ordnung. Kommt es allerdings vor, dass sich eine Vorhersage des Horoskops tatsächlich verwirklicht, gehen viele vom "Barnum-Effekt" aus: Hierbei werden Aussagen über sich selbst geglaubt, ohne diese stark zu hinterfragen. Aber mal ehrlich ... ist es denn so abwegig, dass wir wirklich vom Kosmos geprägt werden? Immerhin machen wir einen klitzekleinen Teil dessen aus - wer weiß, was wir alles nicht wissen.