Im Sommer 2019 spielte meine Haut von einem Tag auf den anderen plötzlich verrückt. Tag für Tag sprossen neue Pickel an Kinn und Wangen. Kein Tag, an dem sich nicht ein weiterer Mitesser entzündete. Unterlagerungen, Pickelmale, Mitesser, regelrechte Akne. Anfangs nahm ich das Problem nicht wirklich ernst. Ich schob es auf den vielen Sport und das Schwitzen, kaufte mir zum ersten Mal in meinem Leben deckendes Make-up und ignorierte meine aufkeimende Erwachsenenakne weg. Bis ich einige Zeit später dann tatsächlich die Diagnose "Akne Tarda" von meiner Dermatologin bekam.

Weil ich nicht nur die Symptome, sondern vor allen Dingen die Ursache meiner Spätakne bekämpfen wollte, kam ich bei meiner Recherche auch auf diverse Hormontests für Frauen.

Was sind die Symptome eines hormonellen Ungleichgewichts?

Bei einem hormonellen Ungleichgewicht sendet dein Körper viele verschiedene Signale - dein Zyklus ist unregelmäßig, du erlebst PMS-Beschwerden, deine Blutung ist sehr stark oder sehr schwach und vielleicht sind auch Müdigkeit, geringe Libido, Haarausfall, Gewichtszunahme oder Hautprobleme mit von der Partie. Je nachdem kann auch nur ein einziges dieser Symptome auftreten. Um herauszufinden, ob meine Haut-Beschwerden eine hormonelle Ursache haben, entschied ich mich für den Test von FEMNA Health.

Wie funktioniert ein Hormon-Speichel-Test?

Von FEMNA wird dir ein Speicheltest-Set zugeschickt. Zwischen dem 19. und 21. Zyklustag (6 Tage vor Eintritt der Blutung) entnimmst du an einem Tag morgens 3 Proben im Abstand von 30 Minuten. Wenn du keinen regelmäßigen Zyklus hast, nimm die Probe – so weit erkennbar – in der 2. Zyklushälfte ab. Wenn du keinen Zyklus hast, nimm die Probe an einem beliebigen Tag ab. Den Speicheltest schickst du dann mit dem mitgelieferten Kuvert an ein Labor und schon eine Woche später erhältst du den Befund per Post oder kannst ihn online einsehen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Blut- und Speicheltest?

Der Speicheltest ist eine einfache, nicht invasive Entnahme, die zeitlich unabhängig von zuhause möglich ist. Bei den Geschlechtshormonen und Cortisol sind Blutproben häufig nicht aussagekräftig, da diese nur die Gesamtkonzentration der Hormone anzeigen. Hormone sind häufig an Transportproteine gebunden. In einer solchen Form gebundene Hormone stehen dem Körper nicht zur Verfügung, egal wie hoch die Konzentration des Hormones im Blut auch erscheinen mag.

Im Speichel hingegen werden immer freie Hormone angezeigt, da die Speichelmembran die gebundenen Hormone nicht in den Speichel entlässt. Bei vielen Hormonen (Progesteron/Östrogen/Cortisol) sind Uhrzeit und/oder Zyklusstadium zu beachten. Fehlen diese, sind Proben nicht aussagekräftig. Diese Angaben werden bei Bluttests meist nicht berücksichtigt. Speichelproben werden mehrmals am Tag entnommen. Das gleicht Schwankungen aus, da Hormone nicht gleichmäßig über den Tag verteilt an das Blut abgegeben werden. Die Proben werden aussagekräftiger.

Was tun mit dem Hormon-Befund?

Wenn du deinen Befund in den Händen hältst, siehst du schwarz auf weiß, wo dein Körper im Mangel ist. Mit Hilfe einer:m geschulten Therapeut:in bei FEMNA kannst du dann die richtigen Schritte planen, um deine Hormone in Balance zu bringen und mehr Lebensqualität zu erfahren.

Für wen ist dieser Test nicht geeignet?

Beachte bitte, dass dieser Test nur für Frauen geeignet ist, die nicht hormonell verhüten. Die Zufuhr von künstlichen Hormonen führt zwangsläufig zu einem verfälschten Ergebnis, sodass ein Hormontest in dieser Situation sinnlos ist. Wenn du die Pille gerade erst abgesetzt hast, solltest du mindestens 3 Monate abwarten, bis sich dein Hormonhaushalt wieder eingependelt hat.

Fazit: Wie sinnvoll ist der Hormontest für Frauen?