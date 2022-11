Online Dating ist nicht immer einfach. Vor allem dann, wenn es kein Match mit der Person gibt, die wir unbedingt kennenlernen wollen. Wir wissen schließlich alle, dass unser:e Traummann/Traumfrau nicht plötzlich wie à la Hollywood vor uns steht. Da müssen wir schon selber nachhelfen. Viele machen das gerne über Dating Apps. Aber kennst du schon LaBlue? Die Dating App ist perfekt geeignet für Singles ab 30. So funktioniert die Dating Plattform und das sind die Besonderheiten.

Was ist La blue?

Lablue hat seit 2002 Erfahrung mit der Partnervermittlung und ist eine Singlebörse zum Chatten, Flirten und Daten. Über 500.000 Singles suchen hier eine:n neue Partner:in für eine langfristige Beziehung. Die Dating Plattfom zählt sich zu den seriöseren Portalen und ist ebenfalls in Deutschland und in der Schweiz sehr bekannt.Von der Konkurrenz unterscheidet sich Lablue vor allem durch die kostenlose Nutzung. Die Nutzer:innen müssen keine Verpflichtungen eingehen, um andere Singles kennenzulernen, sondern können gleich nach der Registrierung zu anderen Mitgliedern Kontakt aufnehmen.

Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Anmeldung erfolgt direkt auf lablue.at und dauert lediglich fünf Minuten. Du gibst einfach deine Basisdaten wie Alter, Wohnort, Benutzername und E-Mail-Adresse ein und aktivierst dein Profil beim Klicken des zugeschickten Links. Die restlichen Profilinformationen können später ergänzt werden. Lablue ist eine werbefinanzierte, kostenlose Singlebörse. Jede:r kann hier also ein Profil erstellen und zu anderen Mitgliedern Kontakt aufnehmen. Mit dem Echtheitscheck kannst du zudem ein „geprüft“-Siegel zu deinem Profil hinzufügen und dir somit einen großen Vertrauensbonus sichern.

(c)iStock

Wie unterscheiden sich Lovoo und LaBlue?

Lovoo richtet sich an eine jüngere Zielgruppe, die Nutzer:innen sind im Durchschnitt zwischen 18- 35 Jahren alt und daher nicht immer auf der Suche nach einer langfristigen Beziehung, sondern eher Spaß. LaBlue hingegen spricht eine ältere Zielgruppe an, die auf der Suche nach einer/einem festen Partner:in sind.

Bei Lovoo gibt es zudem eine Live Funktion. Hier hast du die Möglichkeit, einen Live Stream von dir einzustellen, wo dir alle Nutzer:innen zuschauen können. Achtung: Obszöne oder verstörende Darstellungen werden von der App gesperrt und dein Konto wird ebenfalls gelöscht. Bei LaBlue gibt es keine dieser besonderen Features.

Wie unterscheiden sich Tinder und LaBlue?

Tinder hat sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten und bekanntesten Dating Apps entwickelt und hat weltweit 50. Millionen User:innnen. Durch die hohe Anzahl an Nutzer:innen hast du hier die Möglichkeit mehr Personen kennenzulernen und zu daten. Allerdings wird Tinder im Vergleich zu LaBlue von einer jüngeren Zielgruppe genutzt, die eher an Spaß und sexuellen Abenteuern interessiert sind. Bei LaBlue suchen die meisten User:innen nach einer festen Partnerschaft.

Vor- und Nachteile von LaBlue

Vorteile

+ Du kannst kostenlos mit anderen User:innen chatten und Nachrichten austauschen.

+ Sehr wenig Fake Accounts, da die Pofile von Lablue überprüft werden.

+ Die Nutzer:innen sind auf der Suche nach festen Beziehungen und nicht nur an lockeren Flirts interessiert.

Nachteile

- Mit 64 % an männlichen und nur 36 % an weiblichen Mitgliedern ist das Geschlechterverhältnis relativ unausgewogen.

- Die Freischaltung von Fotos und Profilen dauert sehr lange.

- Ohne Premium Zugang ist nur eine begrenzte Anzahl von Nachrichten pro Tag möglich.

(c)iStock

Ist die Singlebörse kostenlos?

Lablue ist eine werbefinanzierte und daher kostenlose Singlebörse. Dadurch siehst da natürlich viele Werbeanzeigen, hast aber auch die Möglichkeit eine Premium Mitgliedschaft abzuschließen und beispielsweise deine 32 letzte Profil Besucher:innen anzuschauen, Profile nach de letztem Login zu sortieren und 50 Mitglieder auf die Sperrliste zu setzen. Wenn du eine Premium Mitgliedschaft von Lablue haben möchtest, kannst du diese über das Hauptmenü kaufen. Bezahlt werden kann ausschließlich via Paypal oder Überweisung.

Die Kosten sind gestaffelt:

4,90 EUR pro Woche

8,90 EUR pro Monat

19,90 EUR für 3 Monate

29,90 EUR für 6 Monate

44,90 EUR für 12 Monate

Für diese Zielgruppe ist La blue geeignet

Liebe kennt kein Alter. Allerdings nutzen die meisten die Patnerbörse ab 30. Jahren. Jüngere Mitglieder sind eher selten zu finden, da diese Tinder und Co. nutzen. Bei LaBlue steht der durchschnittliche Single im Vordergrund und keine "elitäre" Zielgruppe wie beispielsweise bei ElitePartner, bei der 70 % der Nutzer:innen einen akademischen Hintergrund haben.

Das sind die Besonderheiten der Dating Plattform

Das hohe Aktivitätsniveau und der freundliche Umgangston unter den Mitgliedern, hebt LaBlue von ähnlichen Gratis Portalen deutlich ab. Ebenfalls ist LaBlue sehr gut geeignet um Personen zu finden, die ein ernsthaftes Interesse an einer Partnerschaft haben. Mithilfe der Suchfunktion kann man gezielt nach potentiellen Partner:innen suchen und somit auch Profile aussortieren, die den eigenen Suchkriterien nicht entsprechen. Empfehlenswert ist jedoch, offen und neugierig zu sein und seine Suche nicht allzu sehr einzugrenzen. Vielleicht sieht der/die Traumpartner:in ja nicht genau so aus, wie man es sich vorstellt – oder er/sie ist ein paar Jahre älter, als man gedacht hätte.