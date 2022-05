Trotz ihrer Popularität ist es der zweifachen Mutter Mirjam Weichselbraun gelungen, ihr Privatleben sehr im Hintergrund zu halten. Daher weiß man auch nicht viel über Ihre Jugend in Innsbruck, wo sie 1981 geboren wurde und dann auch aufgewachsen ist. Was man weiß, ist, dass sie ihre Schulausbildung – gemeinsam mit Zwillingsschwester Melanie – im akademischen Gymnasium der Tiroler Landeshauptstadt absolviert hat.

Auch von einer ihrer Leidenschaften, die sich schon in ihrer Jugend gezeigt habe, hört man immer wieder: Dem Schachspiel. Trotzdem man Liebhaber:innen jener Königsdisziplin unter den Brettspielen eher introvertierte Eigenschaften zuschreibt, war dies bei Mirjam ganz anders. Schon mit 17 Jahren sammelte sie beim heimischen Radiosender Antenne Tirol erste Medienerfahrungen – und dafür muss man eher extravertiert sein. Das ist die Tirolerin allemal …

Steckbrief: Mirjam Weichselbraun Name: Mirjam Weichselbraun

Mirjam Weichselbraun Geboren am: 27. September 1981 in Innsbruch, Tirol

27. September 1981 in Innsbruch, Tirol Wohnort: London

London Beruf: Moderatorin, Schauspielerin

Moderatorin, Schauspielerin Familienstand: verheiratet mit Musikmanager Ben Mawson

verheiratet mit Musikmanager Ben Mawson Kinder: Maja 10 Jahre, Lola 3 Jahre

Maja 10 Jahre, Lola 3 Jahre Größe: 1,68 m

1,68 m Sternzeichen: Waage

Mirjam Weichselbrauns Karrierestart: Bravo-Girl

Im Jahr 2000 passierte ein Meilenstein: Die Wahl zum Bravo Girl & Boy fiel auf Weichselbraun und den Handballspieler Michael Kraus. Ab da ging es mit der Karriere steil bergauf: Zuallererst wurde sie bei Tirol TV als Morderatorin für die Kultursendung "Das Magazin" angeheuert, 2001 bewarb sie sich dann beim neu gegründeten Fernsehsender "Viva Plus".

Acht Monate "Cologne Day", eine Sendung, in der Musiker interviewt wurden, waren die Folge. Danach rief München mit MTV Germany, später Berlin, wo sie das Gesicht der Sendungen Select MTV und TRL wurde.

(c) WOMAN / Marcel Gonzalez- Ortiz

Mirjam Weichselbraun wird zum Publikumsmagnet

Neben der Arbeit bei MTV moderierte Weichselbraun für das ZDF ab 2003 ein Online-Magazin zur "Wetten, dass..?"-Show, bei dem sie mit ihrer Spontaneität und Lebendigkeit im Befragen von Prominenten auffiel.

Ab diesem Jahr begann eine beispiellose, lückenlose Reihe an Moderations-Aufträgen: Alles, was in Österreich und auch in Deutschland zu Publikumsmagneten zählt und zu jenen Formaten, die am erfolgreichsten sind, durfte die lebendige Mirjam präsentieren.

Die Meilensteine: Dancing Stars, Life Ball, Kiddy Contest und Co.

Highlights waren etwa seit 2004 Expedition Österreich – live gemeinsam mit Christian Clerici. 2005 begann eine langjährige Erfolgsstory mit "Dancing Stars" und im Laufe der Jahre mit den Kollegen Alfons Haider, Klaus Eberhartinger und Norbert Oberhauser. Dafür wurde die mittlerweile zweifache Mutter vier Mal, nämlich 2006, 2008, 2011 und 2012 jeweils mit einer Goldenen Romy ausgezeichnet.

Die RTL-Show "Dancing on Ice", der "Life Ball", der "Kiddy Contest" und auch die Romy-Verleihung selbst und die Hit-Giganten auf Sat.1 waren weitere prominente Moderations-Stationen. Dann folgte ein weiterer Job, um den sich wohl die meisten deutschsprachigen Moderator:innen reißen würden: Die Live-Übertragung des Wiener Opernballes für den ORF, zusammen mit Alfons Haider und Barbara Rett.

Der Eurovisions Song Contest in Wien

Ein weiterer Höhepunkt: Weichselbraun führte von Februar bis März 2015 durch den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2015 hierzulande – auch in der Wiener Stadthalle war sie dann gemeinsam mit Alice Tumler und Arabella Kiesbauer Moderatorin. Seit vergangenem Jahr moderiert sie anstelle von Arabella Kiesbauer "The Masked Singer Austria".