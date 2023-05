Cat Eyes galten lange Zeit als beliebtester Eyeliner Look, doch dieser wird nun durch die sogenannten Siren Eyes ersetzt. Ein Make-up -Look, der uns so verführerisch und mysteriös wie Sirenen aussehen lässt.

Sogar Stars wie Hailey Bieber oder Bella Hadid sind dem neuen Beauty-Trend schon verfallen. Wir verraten dir, wem Siren Eyes stehen und wie du sie selbst schminken kannst.

Was genau sind Siren Eyes?

Siren Eyes sind eine besondere Art des Augen-Make Ups, das darauf abzielt, die Augen besonders verführerisch und betörend wirken zu lassen. Inspiriert von der griechischen Mythologie, in der die Sirenen mit ihrem Gesang Seemänner in ihren Bann zogen, sollen auch Siren Eyes die Blicke anderer auf sich ziehen.

Zu verdanken haben wir den Beauty-Hype übrigens der TikTok-Creatorin Danielle Marcan: Mit schwarzen Eyeliner-Strichen an den inneren und äußeren Augenwinkeln wollte sie für einen besonders verführerischen Blick sorgen – eben genauso wie die mystischen Sirenen!

Der Eyeliner-Look sorgt jedenfalls dafür, dass die Augen optisch leicht geschmälert und zur Schläfe hin gestreckt werden. Im Gegensatz zu schlichten, unschuldigen Rehaugen wirken die Augen so mysteriös, verführerisch und rebellisch. Den Unterschied zwischen den beiden Looks sieht man auch in folgendem Post von Make-up Artist Arianna Guillén:

Wem steht der verführerische Augen-Look?

Siren Eyes lassen sich grundsätzlich bei jeder Augenform schminken und stehen wirklich allen. Der Grund: Siren Eyes lassen sich easy jeder Augen- und Gesichtsform anpassen. Menschen mit Mandelaugen haben aber einen klaren Vorteil, denn mit dieser Augenform lassen sich Siren Eyes am einfachsten schminken.

Aber alle anderen müssen ebenfalls nicht verzagen: Wer beispielsweise eng zusammenliegenden Augen hat, kann den Eyeliner nur im inneren Augenwinkel auftragen und mit Highlighter oder hellem Lidschatten Lichtreflexe kreieren. So entsteht die Illusion von mehr Raum zwischen den Augen.

Menschen mit kleineren Augen können einen ganz ähnlichen Trick anwenden, indem sie den Highlighter in der Mitte des Wimpernkranzes auftragen. So werden die Augen optisch mehr geöffnet und wirken größer. Zusätzlich empfehlen wir, den Eyeliner etwas dünner aufzutragen, denn es gilt die Regel: Je dicker der Lidstrich, desto schmaler wirken die Augen.

Step by Step: So schminkst du Siren Eyes

Du möchtest dir den TikTok-Beauty Look à la Bella Hadid selbst schminken? Für den Look brauchst du nichts, was du nicht vermutlich bereits zuhause hast: Eyeliner und/oder Kajal, Highlighter, Lidschatten und ein schmaler Pinsel zum Verblenden – schon kann es losgehen! Wir erklären Schritt für Schritt, wie du Siren Eyes (mit Smokey Eye Effekt) schminken kannst:

1 Trage als Basis einen hellen Farbton aus einer matten Lidschattenpalette auf. Durch den hellen Untergrund kommen die Farben besser zur Geltung und die folgenden Lidschatten lassen sich besser verblenden.

2 Trage anschließend mit einem spitzen Lidschattenpinsel eine deutlich dunklere Farbe aus der Palette auf. Positioniere die Farbe am Wimpernkranz und dem äußeren Augenwinkel. Verblende die Linie anschließend leicht mit einem fluffigen Lidschattenpinsel. Dieser Schritt verleiht dem Make-up den Smokey Eyes-Effekt.

3 Eyeliner ist – wenig überraschend – das Schlüsselelement für den Siren-Eyes-Look. Wähle dafür einen Eyeliner in einer dunklen Farbe, wie Schwarz oder Dunkelbraun. Setze die Spitze am äußeren Augenwinkel an und ziehe vorsichtig einen Strich scharf nach außen, um einen graden Wing zu kreieren. Achte darauf, dass der Liner eng an den Wimpern anliegt, um eine nahtlose Linie zu schaffen. Zeichne anschließend einen Eyeliner-Strich dicht am oberen Wimpernkranz entlang.

4

Setze nun den Eyeliner am inneren Augenwinkel an und zeichne eine kleine Spitze, die leicht nach unten zeigt, sodass deine Augenform auch nach innen optisch verlängert wird.

5

Mit einem Kajal werden nun die untere Wasserlinie betont sowie der innere und äußere Augenwinkel miteinander verbunden.

6

Setze nun mit einem Lidschatten in einem hellen Champagner-Ton Highlights am inneren Augenwinkel.

7

Tusche abschließend mit Mascara den oberen und unteren Wimpernkranz et voilà, der verführerische Make-up-Look ist fertig! Wer einen noch dramatischeren Auftritt hinlegen will, kann mit Fake Lashes seinen Augen noch mehr Ausdruck verleihen.

Wer den Look übrigens ohne Smokey-Eye-Look haben möchte, lässt die Schritte 1 und 2 ganz einfach weg. Um trotzdem einen leicht verruchten Effekt zu erzielen, kann man auch einfach den Eyeliner dezent verblenden.

Tipps: Darauf solltest du beim Schminken achten

Das Essenzielle bei Siren Eyes ist, dass man mehrere Linien verwendet, um das Auge zu verlängern. Man zieht sozusagen das Auge auf beiden Seiten in die Verlängerung. Dafür benötigt man vor allem flüssigen Eyeliner oder dunklen Kajal. Um einen sinnlichen Blick nachzuahmen, kommt außerdem jede Menge Lidschatten zum Einsatz. Worauf du sonst noch achten solltest, verraten wir dir jetzt:

Wie sagt man so schön: Übung macht den Meister! Wir raten daher, den Look erst einmal in Ruhe auszuprobieren. So kannst du für dich herausfinden, wie intensiv du deine Augen betonen möchtest bzw. wie dick und lang gezogen der Eyeliner-Strich ausfallen darf.

Wir raten daher, den Look erst einmal in Ruhe auszuprobieren. So kannst du für dich herausfinden, wie intensiv du deine Augen betonen möchtest bzw. wie dick und lang gezogen der Eyeliner-Strich ausfallen darf. Trage als Basis vor dem Schminken der Siren Eyes eine kleine Menge Lidschatten-Primer auf das Augenlid auf. Damit halten Eyeliner und Lidschatten deutlich länger und der Lidschatten kann zudem besser verteilt werden.

auf das Augenlid auf. Damit halten Eyeliner und Lidschatten deutlich länger und der Lidschatten kann zudem besser verteilt werden. Um dem Make-up-Look Tiefe und Dimension zu verleihen, kann das Augenlid mit einem hellen, matten Braunton schattiert werden.

kann das Augenlid mit einem hellen, matten Braunton schattiert werden. Generell gilt: Die Farbe des Lidschattens kann zwischen dunklen Nuancen und glitzernden Farbtönen variieren. Am besten setzt man Linien und Schatten so, dass die natürliche Augenform ergänzt und optisch verlängert wird.

Beim Siren-Eyes-Look kommt es auf ein ruhiges Händchen an, schließlich soll der Eyeliner-Strich sauber und gerade aussehen. Um die Linie zu perfektionieren und etwaige Missgeschicke auszugleichen, kannst du zu Mizellenwasser und Wattestäbchen greifen.

Siren Eyes: Diese Produkte empfehlen wir

Für den verführerischen Augenaufschlag braucht es vor allem Eyeliner und ein ruhiges Händchen. Doch ein paar weitere Beauty-Helferlein wie Primer und Co. können ebenfalls nicht schaden. Deshalb kommen hier unsere Produktempfehlungen für die perfekten Siren Eyes: