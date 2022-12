Es ist weitaus weniger bekannt als andere Vitamine, dennoch ist es für den menschlichen Organismus lebenswichtig: Vitamin B2 (Riboflavin). Das in vielen Lebensmitteln vorkommende B-Vitamin trägt zu einem funktionierenden Energiestoffwechsel bei und spielt gerade während des Wachstums eine tragende Rolle.

Was ist Vitamin B2?

Das unter dem Namen Riboflavin und Lactoflavin bekannte Vitamin B2 gehört zur Gruppe der wasserlöslichen B-Vitamine. Natürliches Vitamin B2 ist in tierischen sowie pflanzlichen Lebensmitteln enthalten und kann dort sowohl in ungebundener Form als auch in Eiweißverbindungen vorkommen. Darüber hinaus reagiert Vitamin B2 äußerst empfindlich auf Licht (z.B. auf Sonneneinstrahlung). Im Gegensatz zu anderen Vitaminen ist Riboflavin jedoch beständig gegen Hitze. Beim Kochen wird Vitamin B2 also nicht zerstört.

Wo kommt Vitamin B2 vor? [Tabelle]

Dank des breiten Spektrums an Lebensmitteln, die Vitamin B2 enthalten, ist eine ausreichende Versorgung ohne zusätzliche Präparate in der Regel problemlos möglich. Sowohl in tierischen als auch pflanzlichen Nahrungsmitteln sind nennenswerte Mengen enthalten. Dadurch lässt sich die Tagesdosis an Vitamin B2 für vegan, vegetarisch und omnivor lebende Menschen leicht decken.