Fans der Serie "Sex And The City" wissen es vielleicht: Die Bezeichnung Naked Dress geht ursprünglich auf die beliebte Serie rund um Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen zurück. Carrie trägt in der ersten Staffel nämlich ein hautfarbenes, kurzes Kleid von DKNY. Ihre Freundin Charlotte kommentiert das Outfit mit den Worten "Nun, sagen wir es einfach – es ist das Nacktkleidchen". Und voilá – schon hatte das berühmt-berüchtigte Kleidungsstück einen Namen.

Doch der Ursprung des Kleides geht bis in die 50er Jahre zurück. Was es mit dem Naked Dress auf sich hat und was Stilikone Marilyn Monroe damit zu tun hat, erfährst du im Artikel.