Golden Globes - Preisverleihung für Kino und Fernsehsendungen

Was sind die Golden Globes?

Der Golden Globe Award ist eine der Auszeichnungen, die jährlich von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) als Anerkennung für herausragende Leistungen im Bereich Film und Fernsehen des vorhergehenden Jahres verliehen werden.

Was ist der Unterschied zwischen Oscar, Golden Globe oder den Emmys?

In der Unterhaltungsbranche werden die Golden Globes als zweitwichtigste Auszeichnung nach den Oscars (für Film) und den Emmys (für Fernsehen) angesehen und ist ist ebenfalls mit großem Aufwand verbunden.

Im Gegensatz zu den Oscars sind mit den Kategorien Drama und Musical/Komödie sowie den Komödien im TV-Format, zudem mehr "leichte und lustigere" Filme oder Serien vertreten.

Welche Kategorien gibt es bei den Golden Globes?

Die Golden Globes werden in verschiedenen Kategorien verliehen. Zu den Filmpreisen gehören die Preise für den besten Film, den besten Schauspieler und die beste Schauspielerin, unterteilt in die Kategorien "Drama" und "Komödie oder Musical". Darüber hinaus werden Preise für Nebendarsteller, Regie, Drehbuch, Musik, Animationsfilme und fremdsprachige Filme vergeben. Bei den TV-Formaten gibt es Preise für Drama-Serien, Komödien- oder Musical-Serien, Miniserien oder Spielfilme sowie für schauspielerische Leistungen in jedem Genre oder Format.

Wie werden die Nominierten und wie die Gewinner:innen ausgewählt?

Bei allen Preisverleihungen stimmen die Mitglieder der HFPA (Hollywood Foreign Press Association) ab, um eine Reihe von Nominierten und dann in der Regel einen einzigen Gewinner:in in jeder Kategorie zu bestimmen. In den vergangenen Jahren wurde auch der Cecil B. DeMille Award, ein Preis für das Lebenswerk eines/r Künstler:in verliehen. Die Gewinner:innen des Golden Globe erhalten eine Statuette, die aus einer Weltkugel besteht, die von einem Filmstreifen umgeben ist.

Skandale um die Golden Globes

Fragen der Seriosität zum Auswahlverfahren, Korruptions- und Rasissmusvorwürfe haben die Golden Globe Awards immer wieder beschäftigt und führten in den 60er Jahren dazu, dass die Verleihung für mehrere Jahre aus dem öffentlichen Fernsehen verschwand. Es wurde dem Verband vorgeworfen, er habe die Öffentlichkeit mit der Festlegung der Gewinner in die Irre geführt.

In den 90er und den 2000ern soll der mittlerweile als Sexualstraftäter verurteilte Ex-Studiochef Harvey Weinstein, laut der New York Times die Organisation manipuliert haben, indem er den Mitgliedern des Verbands Geschenke machte sowie den Zugang zu Stars ermöglichte.

Die Globes haben dann wieder Auffahrt bekommen, da die Entertainmentbranche Auszeichnungen dieser Art generell wieder mehr Bedeutung zugemessen hatte. Die Golden Globes für Film erhielten vor allem als Vorläufer der Oscars wieder mehr Aufmerksamkeit.

Im Jahr 2021 stand die Zukunft der Golden Globes wieder in Frage. Nach anhaltenden Vorwürfen wegen Verstößen gegen die Berufsethik und Kritik an der mangelnden Vielfalt der Mitglieder in der HFPA.

Es wurde zudem bekannt, dass HFPA-Mitglieder zuvor nach Frankreich geflogen worden waren, um 2019 das Set von Emily in Paris zu besuchen und laut Recherchen der L.A. Times wurde diese dort königlich hofiert. Zwei Jahre später wurde die Serie für zwei Golden Globes nominiert, während andere von Kritikern gelobte Serien nicht berücksichtigt wurden.

Natürlich wurde die Öffentlichkeit wieder darauf aufmerksam, dass es der Organisation an Diversität bei den Mitglieder mangelt und somit wurde auch die Qualität des Auswahlverfahrens in Frage gestellt.



2022 wurde die Veranstaltung daraufhin nicht vom Sender NBC im TV übertragen. In der Folge nahm die HFPA eine Reihe von Reformen vor, um mehr Diversität bei den Mitgliedern und im Auswahlprozess zu erreichen.

Im Jahr 2023 kehrte die Preisverleihung dann zurück. Für 2023 wurde ein neuer Vorstand gewählt und die Anzahl der Juroren aufgestockt. Mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten sollen laut der HFPA Frauen gewesen sein und das Gremium repräsentiere 62 Länder. In Österreich konnte man das Spektakel via Sky mit verfolgen.

Wann sind die nächsten Golden Globes?

Die 81. Verleihung der Golden Globes wird voraussichtlich am 7. Jänner 2024 stattfinden.

Im Juni 2023 wurde bekannt gemacht, das die HFPA 2024 nicht mehr für die Veranstaltung zuständig sein wird.

Laut der New York Times werden Eldridge Industries, eine Holdinggesellschaft im Besitz des Milliardeninvestors Todd Boehly, sowie Dick Clark Productions, die Vermögenswerte der Foreign Press Association (HFPA) im Zusammenhang mit den Golden Globes zu einem ungenannten Preis erwerben. In Form einer Stiftung soll die philanthropische Arbeit der HFPA mit Spenden für wohltätige Zwecke fortgeführt werden.

Gewinner:innen der Golden Globes 2023

Kategorie Film:

Bester Film - Drama: "The Fabelmans"

Bester Film - Musical/Komödie: "The Banshees of Inisherin"

Beste Regie - Steven Spielberg: "The Fabelmans"

Beste Hauptdarstellerin - Drama: Cate Blanchett in "TÁR"

Bester Hauptdarsteller - Drama: Austin Butler in "Elvis"

Beste Hauptdarstellerin - Musical/Komödie: Michelle Yeoh in "Everything Everywhere All at Once"

Bester Hauptdarsteller - Musical/Komödie: Colin Farrell in "The Banshees of Inisherin"

Beste Nebendarstellerin - Angela Bassett in "Black Panther: Wakanda Forever"

Bester Nebendarsteller - Ke Huy Quan in "Everything Everywhere All at Once"

Kategorie Serien/ TV:

Beste Serie - Drama: House of the Dragon

Bester Serien-Hauptdarsteller - Drama: Kevin Costner in "Yellowstone"

Beste Serien-Hauptdarstellerin - Drama: Zendaya in "Euphoria"

Beste Serie - Komödie/Musical - "Abbott Elementary"

Beste Serien-Hauptdarstellerin - Komödie/Musical: Quinta Brunson in "Abbott Elementary"

Bester Serien-Hauptdarsteller - Komödie/Musical: Jeremy Allen White in "The Bear: King of the Kitchen (The Bear)"

Bester Nebendarsteller - Drama-/ Komödien-/Musical-Serie: Tyler James Williams in "Abbott Elementary"

Beste Nebendarstellerin - Drama-/ Komödien-/Musical-Serie: Julia Garner in "Ozark"

Beste Nebendarstellerin - Limited Serie: Jennifer Coolidge

Beste Miniserie oder Fernsehfilm: "The White Lotus"

Wer erhielt die meisten Globes?

Barbra Streisand hält den Rekord für die meisten Golden Globes - mit zehn Auszeichnungen - gefolgt von Tom Hanks und Meryl Streep mit jeweils neun Auszeichnungen. Meryl Streep hält den Rekord für die meisten Nominierungen. Außerdem erhielten alle drei einen Cecil B. DeMille-Ehrenpreis.

Der Film La La Land (2016) mit Ryan Gosling und Emma Stone wurde für sieben Golden Globe Awards nominiert und gewann sie auch alle.

Fashion & Style - Die schönsten und auffälligsten Looks bei den Golden Globes

Die Golden Globes läuten nicht nur alljährlich den Beginn der Preisverleihungs-Saison ein, sondern wartet auch mit einem recht stylischen (aber nicht immer) roten Teppich auf, auf dem sich die Stars der Film- und Fernsehbranche auch gerne sehen lassen.

Fashion-Highlights der Golden Globes 2023

Margot Robbie (im Bild unten rechts) trug ein blassrosa Kleid von Chanel, das mit Perlen und Federn verziert war:

Jessica Chastain sorgte für einen atemberaubenden Auftritt in einem Naked Dress von Oscar de la Renta:

Lily James erschien in gefühlten 50 Metern rotem Stoff, ganz im Stil des alten Hollywood-Glams. Der Look stammte von Versace:

© IMAGO/Picturelux

Es geht aber auch noch etwas extravaganter und ausgefallener: Billy Porter trug bei den Globes 2023 ein fuchsiafarbenes Smokingkleid von Christian Siriano und hochhackige, mit Glitzersteinchen besetzte silberne Stiefel.

© IMAGO/ZUMA Press

Auch der Barbiecore-Trend schien 2023 recht beliebt zu sein: So holte sich Julia Garner ihren Golden Globe 2023 in einem rosa Kleid von Gucci ab:

An den Farb-Trend hielten sich auch andere Schauspielerinnen wie Britt Lower:

Auch Jenna Ortega zog die Blicke auf sich und erschien in einem Kleid von Gucci auf dem roten Teppich, das mit griechischem Flair begeisterte:

Die besten Golden Globes Styles vergangener Jahre

Julia Roberts ist bekannt dafür ihre Preise auch gerne mal in Anzug oder Kostüm entgegen zunehmen. Zu ihren Lieblings-Designern zählt hier wohl ohne Zweifel Armani.

Lilly Collins zog 2017 alle blicke auf sich: Sie glänzte in einem pinkfarbenen, bestickten Zuhair Murad Haute Couture Kleid.

Auch die Sängerin Beyoncé sorgte immer wieder für Furore in eleganten Looks - ihre bevorzugte Farbe bei Preisverleihungen wie den Golden Globes - natürlich Gold!

Sarah Jessica Parker weiß meist zu begeistern, hier in einem denkwürdigen Kleid von Richard Tyler im Jahr 2000:

Ihr Prinzessin Leila Look von 2017 kam bei den Mode-Kritiker:innen jedoch nicht so gut an:

Geschichte der Golden Globes

Die erste Preisverleihung fand Anfang 1944 statt. Dort wurde Jennifer Jones als beste Schauspielerin für "The Song of Bernadette" ausgezeichnet, der auch den Preis für den besten Film erhielt, während Paul Lukas als bester Schauspieler für "Watch on the Rhine" geehrt wurde. Die Preise wurden in Form von Schriftrollen überreicht.



Im darauf folgenden Jahr veranstalteten die Mitglieder der Vereinigung einen Wettbewerb, um ein Design für eine Statuette zu finden, das die allgemeinen Ziele der Organisation am besten repräsentieren sollte. Marina Cisternas, Präsidentin der Gruppe in den Jahren 1945-46, schlug eine glänzende Weltkugel auf einem zylindrischen Sockel vor, die die Welt darstellen sollte.

In Verbindung mit der Verleihung der Golden Globes wurde 1945 die erste Galaveranstaltung mit einer Feier im Beverly Hills Hotel veranstaltet. "Going My Way" gewann den Preis für den besten Film, während Ingrid Bergman und Alexander Knox für ihre Darbietungen als beste Schauspielerin und bester Schauspieler ausgezeichnet wurden.

Im Jahr 1956 wurden bei den Golden Globes neue Kategorien für amerikanische Geschichten, amerikanischer Song und amerikanische Komödie eingeführt. Letzterer ebnete den Weg für die Aufnahme von Fernsehkategorien neben den Kinofilmen, eine Tradition, die bis heute besteht.

1957 gab es dann Preise für Fernsehsendungen, darunter der Mickey Mouse Club als beste amerikanische Kindersendung. Andere Auszeichnungen, die aber mit der Zeit eingestellt wurden, waren der "World Film Favorite" (1951 bis 1980) sowie der "Newcomer Award" (1948 bis 1983). Timothy Hutton, Bette Midler und Diana Ross gehörten zu den ausgezeichneten Newcomern. Doris Day und Barbra Streisand waren unter den Preisträgern der "World Film Favorites".

Die derzeitige Kategorie für fremdsprachige Filme geht auf den Samuel Goldwyn International Award zurück, mit dem von 1959 bis 1964 Filme ausgezeichnet wurden, die nicht aus den USA stammten: Gewinner waren beispielsweise Griechenlands "Never on Sunday", Deutschlands "The Mark" oder Italiens "Divorce, Italian Style".