Obwohl auch viele pflanzliche Lebensmittel eine nennenswerte Menge an Niacin beinhalten, kann der Körper das Vitamin aus tierischen Quellen besser verarbeiten.

Tierische Lebensmittel – Angaben pro 100 g Lebensmittel Menge Kalbsleber 15 mg Hühnerleber 12 mg Sardinen 10 mg Thunfisch 8,5 mg Rindfleisch 7,5 mg Kalbsfleisch 6,3 mg Seelachs 4 mg Camembert 1,2 mg

Wie hoch ist der Tagesbedarf von Niacin?

Der Niacin Tagesbedarf variiert nach Alter und Geschlecht. Als Referenzwert für Erwachsene werden von der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) für Frauen 12 Milligramm, für Männer 15 Milligramm empfohlen. Säuglinge bis zum 1 Lebensjahr sind mit 2 bis 5 Milligramm pro Tag ausreichend versorgt. Danach beträgt der Niacin Tagesbedarf zwischen 8 und 13 Milligramm.

Ein erhöhter Bedarf an Niacin ist vor allem in der Schwangerschaft und Stillzeit gefragt. Auch Personen mit gesundheitlichen Vorbelastungen, wie Leberschäden oder Darmerkrankungen können einen Mangel an Niacin aufweisen.

Was passiert, wenn man zu wenig B3 aufnimmt?

Bei einer ausgewogenen Ernährung kommt ein Mangel an Vitamin B3 nur selten vor. Dennoch können gewisse Krankheiten oder Lebensumstände für eine geringe Versorgung des Vitamins verantwortlich sein. So zum Beispiel, wenn Stoff- oder Darmerkrankungen vorliegen, oder die Aufnahme durch Medikamente, wie Psychopharmaka, Analgetika oder Immunsuppressiva eingeschränkt ist.

Kommt es dennoch zu einer Unterversorgung macht sich das in Form von unspezifischen Symptomen, wie körperlicher Schwäche oder Appetitlosigkeit bemerkbar. In weiterer Folge können Hautveränderungen an Knien, Ellbogen oder dem Nacken auftreten. Aufgrund der Wirkung von Niacin auf die Nerven werden bei einem Mangel auch Kopfschmerzen, andauernde Müdigkeit und das Auftreten von Depressionen begünstigt. An folgenden Anzeichen erkennt man einen Mangel:

Dermatitis und andere Hautveränderungen

Durchfall

Magen-Darm-Beschwerden

Demenz

Depressionen

Halluzinationen

Wie äußert sich eine Überdosierung von B3?

Die Gefahr einer Überdosierung von Niacin über die Ernährung ist äußerst gering – bei Zufuhr über Niacinpräparate aber durchaus zu erreichen. Erhöhte Dosen des Vitamins führen unter anderem zu folgenden Symptomen:

Rötungen an der Haut

Hitzegefühl

Juckreiz

Übelkeit und Erbrechen

Gelbsucht

Leberschäden

Als Risikogruppen für einen Überdosierung gelten vor allem Menschen mit Lebererkrankungen, Diabetes, Darmerkrankungen, Migräne oder Alkoholismus.

Welche Aufgaben und Funktionen hat Niacin im Körper?

Wie die meisten B-Vitamine leistet auch Niacin oder Vitamin B3 einen erheblichen Beitrag für das Nervensystem und die normale psychologische Funktion. Sie sind für die Myelinbildung und somit die Leitfähigkeit der Nervenbahnen im Gehirn und auch im übrigen Organismus beteiligt.

Außerdem ist Niacin für den Energiestoffwechsel und das Erscheinungsbild der Haut von großer Bedeutung, da es einerseits die Hautzellen vor UV-Strahlung schützt und auf der anderen Seite die Zellreparatur fördert. Auch die Schleimhäute profitieren von einer ausreichenden Versorgung mit dem wichtigen Vitamin.

Wie kann der Körper Vitamin B3 am besten aufnehmen?

Auch hier kommt wieder das bereits erwähnte Tryptophan ins Spiel, das auch als "Provitamin" bezeichnet wird. Mit seiner Hilfe kann das wichtige Vitamin hergestellt werden. Diese Umwandlung begünstigen außerdem die Vitamine B2 und B6 sowie die Mineralstoffe Eisen, Kupfer und Magnesium.