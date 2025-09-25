MvB: Miss Minimalismus

Logo

Marie von Behrens im Kaschmir-Look von Someday

Marie von Behrens im Kaschmir-Look von Someday

©Someday
MVB – ihre Initialen wurden zum Synonym für leisen Luxus und edlen Minimalismus. Denn genau damit inspiriert Marie von Behrens-Felipe ganze Frauengenerationen.

von

Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

Als Marie von Behrens mit gerade einmal zwölf Jahren begann, ihre minimalistischen Outfits und Moodboards auf einem Blog zu teilen, ahnte niemand, dass sie wenige Jahre später zu den stilprägendsten Stimmen auf Social Media gehören würde. Und das, ohne je in die typischen Influencer-Klischees zu verfallen. Der Teenager entwickelte eine klare, reduzierte Ästhetik, die weit über schnelllebige Fashion-Hypes hinausging – und das lange bevor es zum Trend oder der Begriff „Quiet Luxury“ zum Massenphänomen wurde. Ihre bis heute charakteristischen Looks: monochrom, urban, subtil rebellisch – eine Art visuelles Understatement.

International gefragt

Schnell wuchs Maries Reichweite, ihre Signature-Stylings fanden vor allem internationalen Anklang. Mit Anfang 20 verließ sie Hamburg, um in New York ihre kreative Basis auszubauen. Dort entstanden nicht nur ihre ersten professionellen Kooperationen, sondern auch ihr ganz eigener Blick auf Mode als Medium von Identität. Sie wurde zur Muse, die sich lieber an Zeitlosigkeit als an schnellen Hypes orientiert. Mittlerweile setzt die 29-Jährige, die nun Behrens-Felipe heißt, auf Kooperationen mit Marken, die Stil und Nachhaltigkeit verbinden.

Slow Style

Inzwischen lebt sie wieder in Deutschland – an der Seite ihres amerikanischen Ehemanns und mit der gemeinsamen Tochter Zoe, die 2023 auf die Welt kam. Für die kleine Familie ein logischer Schritt, um sich in dem schnelllebigen Business bewusst für einen Alltag mit mehr Langsamkeit und Nachhaltigkeit zu entscheiden. Und in diesen nimmt die Influencerin ihre Fans mit, zeigt ihr neues Familienleben mit Hausrenovierung und Rezepten, die sie gerne ausprobiert – und hat damit ein ganz neues Publikum erschlossen. Zwischen Interior-Tipps, Muttersein und Modeinszenierung bleibt ihre typische Bildsprache weiterhin unverkennbar. Diese Entwicklung und der neue Lebensabschnitt spiegeln sich auch in ihren unternehmerischen Projekten wider.

Unternehmerin mit Tiefgang

Mit ihrer eigenen Beautymarke Sonsie verfolgt Marie das Prinzip „beauty without the noise“. Die Brand steht für eine reduzierte, effektive Produktpalette. Und auch modisch gesehen setzt die Deutsche auf spannende Designprojekte. Seit 2021 arbeitet sie an eigenen Kollektionen für AboutYou, im September lanciert Someday in Zusammenarbeit mit ihr eine exklusive Premium-Cashmere-Kapsel. Ihre eigene Beautybrand und ihre Modeprojekte stehen für eine klare Richtung: nichts Überflüssiges, dafür Qualität, die bleibt. Marie von Behrens-Felipe steht heute mehr denn je für eine Haltung, die sich von kurzlebigem Einfluss abgrenzt. Ihre Entwicklung von der jungen Online-Stimme zur gereiften Unternehmerin zeigt, wie glaubwürdig und nachhaltig digitale Karrieren sein können, wenn sie mit Substanz geführt werden.

Über die Autor:innen

Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

Chefredakteurin für Mode, Beauty & Lifestyle

Michaela ist seit 2024 Chefredakteurin bei WOMAN für die Themen Mode, Beauty & Lifestyle. Davor war sie 8 Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin und 9 Jahre Chefin vom Dienst.

