MvB: Miss Minimalismus

Mit ihrer eigenen Beautymarke Sonsie verfolgt Marie das Prinzip „beauty without the noise“. Die Brand steht für eine reduzierte, effektive Produktpalette. Und auch modisch gesehen setzt die Deutsche auf spannende Designprojekte. Seit 2021 arbeitet sie an eigenen Kollektionen für AboutYou, im September lanciert Someday in Zusammenarbeit mit ihr eine exklusive Premium-Cashmere-Kapsel. Ihre eigene Beautybrand und ihre Modeprojekte stehen für eine klare Richtung: nichts Überflüssiges, dafür Qualität, die bleibt. Marie von Behrens-Felipe steht heute mehr denn je für eine Haltung, die sich von kurzlebigem Einfluss abgrenzt. Ihre Entwicklung von der jungen Online-Stimme zur gereiften Unternehmerin zeigt, wie glaubwürdig und nachhaltig digitale Karrieren sein können, wenn sie mit Substanz geführt werden.