Die Haartrends der Saison sind so hairlich natürlich …

Das Frisuren-Update von den Catwalks verspricht nicht nur Volumen, smarte Schnitte und satte Nuancen, sondern auch ultrasimple und umweltschonende Stylings. Was will man mehr?
Bitte mehr Volumen!
Unser Haar darf aufatmen, denn ultraglatte Styles gehören als Trend-Nonplusultra der Vergangenheit an. Bedeutet: Wir wollen wieder mehr Naturlocken sehen! Egal ob sanfte Wellen oder opulente Korkenzieher-Looks – Must-haves sind jetzt feuchtigkeitsspendende Curlprodukte, Diffusoraufsätze für den Föhn und Seidenhauben sowie Seidenkopfkissen für nächtlichen Schutz.
Natural Layers
Jeder kennt es: Regelmäßige Salonbesuche scheitern an der Zeit, nicht verfügbaren Terminen oder auch mal am Budget … Um trotzdem stets wie frisch vom Friseur auszusehen, setzen wir jetzt auf coole Stufenschnitte, die länger halten. Denn wachsen die Layer heraus, fällt das kaum auf, und auch bei minimalem Styling (z.B. Föhn und Volumenspray) sieht der Cut stilvoll aus. Sollte es dennoch zu lang werden, können Mutige einfach selbst zur Schere greifen.
Bad Hair Day?
Gibt‘s nicht mehr! Mit sleeken Dutts zögern wir ab jetzt Haarwaschtage einfach länger hinaus und tun damit nicht nur uns etwas Gutes (weil Zeitersparnis!), sondern auch der Umwelt. Tipp: Besonders elegant wirken Frisuren mit French Hair Pins (unten Mitte). Wer es lässiger mag, setzt auf Messy Buns, die einfach mit Bobby Pins festgesteckt werden.
Light Up
Heuer verabschieden wir uns von Platin- und Weißblond. An ihre Stelle treten softe Shades mit warmen Untertönen zwischen Karamell und Honig, die für mehr Dimension als Strähnchen statt in Komplettfärbungen aufgetragen werden. Tipp für noch mehr Natürlichkeit: Augenbrauen in einem ähnlichen Ton färben und beim Make-up auf sanfte, warme Farben setzen. Spezielle Pflegeprodukte sowie wenig Hitze durch Föhn und Co. garantieren darüber hinaus Glanz, Feuchtigkeit und lange Farbfreude.
Der Trixie-Trend
Weicher und verspielter als Pixie Cuts, rockiger als klassische Bobs: Trixie-Schnitte sind die neuen Stars in Sachen Shorties. Vermutlich wegen ihres unkomplizierten und vielseitigen Charakters. Das Styling ist simpel: Ob elegant im Wet Look (etwa wie bei Zendaya) oder mühelos feminin, einfach mit den Fingern durchs Haar fahren, einige Strähnen zurechtzupfen und diese mit Haarspray befestigen.
Ansatz? Macht nix!
Sie haben coloriertes Haar? Dann stimmen Sie uns sicher zu, dass es nichts Lästigeres gibt als ständiges Nachfärben. Diese Saison dürfen wir uns aber freuen: Valentino, Zimmermann, Lacoste und Co. machen sichtbare Ansätze nämlich einfach zum Trend! Angesagt ist vor allem der Wechsel von dunkel zu hell. Allerdings gilt es, darauf zu achten, dass beide Nuancen einen ähnlichen Unterton haben. Plus: Je länger der Übergang, desto besser. Wer sich beim Friseur den Ansatz gleich in derselben Nuance wie das Naturhaar färben lässt, spart sich das Nachcolorieren bereits im Voraus.
Faire Farbe
Nur weil man seine Mähne natürlich halten will, muss man nicht gleich auf knallige Haarfarben (etwa den Trendton Kupfer) verzichten. Pflanzenhaarfarben bestehen aus natürlichen Extrakten – etwa vom Hennastrauch, der Indigopflanze oder der Cassia. Damit schützen wir nicht nur die Umwelt, sondern auch Haare und Kopfhaut.