Die Haartrends der Saison sind so hairlich natürlich …

Sie haben coloriertes Haar? Dann stimmen Sie uns sicher zu, dass es nichts Lästigeres gibt als ständiges Nachfärben. Diese Saison dürfen wir uns aber freuen: Valentino, Zimmermann, Lacoste und Co. machen sichtbare Ansätze nämlich einfach zum Trend! Angesagt ist vor allem der Wechsel von dunkel zu hell. Allerdings gilt es, darauf zu achten, dass beide Nuancen einen ähnlichen Unterton haben. Plus: Je länger der Übergang, desto besser. Wer sich beim Friseur den Ansatz gleich in derselben Nuance wie das Naturhaar färben lässt, spart sich das Nachcolorieren bereits im Voraus.