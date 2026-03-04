So interpretiert Chanel Make-up-Klassiker neu

Für die wunderbaren Make-up-Kreationen der Maison stand die mehrfach ausgezeichnete, deutsche Schauspielerin Safira Robens vor der Kamera.

Nachdem Robens – aufgewachsen in Deutschland und Portugal – bereits auf diversen internationalen Bühnen (z.B. am Schauspielhaus Bochum oder an der Schaubühne am Lehniner Platz) zu sehen war, ist die 31-Jährige seit 2021 Ensemblemitglied am Burgtheater. Aktuell ist sie dort in den Produktionen Burgtheater, Der Fall McNeal oder Lecken 3000 zu sehen.

2019 gab sie mit der Rolle der Mademoiselle de Rubens im Historienfilm „Liberté“ außerdem ihr Kinodebüt. Drei Jahre später war sie in der Netflix-Serie „Life‘s a Glitch“ zu sehen.