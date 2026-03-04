So interpretiert Chanel Make-up-Klassiker neu

Glamourös trifft cool, aufregende Lippen treffen auf ausdrucksstarke Augen: das sind die neuen Make-up-Looks von Chanel.
Behind The Scenes
Für die wunderbaren Make-up-Kreationen der Maison stand die mehrfach ausgezeichnete, deutsche Schauspielerin Safira Robens vor der Kamera.
Nachdem Robens – aufgewachsen in Deutschland und Portugal – bereits auf diversen internationalen Bühnen (z.B. am Schauspielhaus Bochum oder an der Schaubühne am Lehniner Platz) zu sehen war, ist die 31-Jährige seit 2021 Ensemblemitglied am Burgtheater. Aktuell ist sie dort in den Produktionen Burgtheater, Der Fall McNeal oder Lecken 3000 zu sehen.
2019 gab sie mit der Rolle der Mademoiselle de Rubens im Historienfilm „Liberté“ außerdem ihr Kinodebüt. Drei Jahre später war sie in der Netflix-Serie „Life‘s a Glitch“ zu sehen.
Denim Colors
Die Augen betonte Chanel-Make-up-Profi Martin Schmid mit dem blauen Lidschatten aus der Denim-Collection „Les 4 Ombres in 29 Coco Jean“. Der metallische Effekt sorgt für Coolness. Um das Leuchten des Blaus zu fixieren und damit der Look den ganzen Tag hält, benutzt der Experte den „Stylo Yeux Waterproof in 38 Bleu Métal“. „Auf die Lippen kommt dann noch der Rosenholzton ‚Rouge Allure Velvet in 479 Crush‘ mit mattem Finish, der die eigene Lippenfarbe etwas durchschimmern lässt“, so Schmid.
Dark Lips
„Hier arbeiten wir immer noch mit einem blauen Akzent. Der Braunton aus der gleichen Palette wie beim ersten Look wird verstärkt aufgetragen, nur ein Hauch von Blau im inneren Augenwinkel macht den Denim-Trend auch herrlich alltagstauglich. Dazu passt eine gedämpfte braune Lippe mit ‚Rouge Allure Velvet in 489 Toi et moi‘.“ Profi -Tipp: „Nicht auf den Teint vergessen, eine feuchtigkeitsspendende Foundation ist immer die ideale Grundlage für schönes Augen- und Lippen-Make-up“, so Schmid.
Update für Smokey Eyes
Aufregender Eyeliner-Look: „Eyeliner eignet sich ideal für durchtanzte Nächte. Dabei muss er nicht grafisch aufgetragen sein, um Magie auszustrahlen“, weiß der Make-up Artist. „Danach kommt ‚Le Crayon Khôl in 61 Noir‘ auf Puderbasis aufs innere Augenlid. Fixiert wird mit ‚Ombre Essentielle in 246 Bois Noir‘, einem Monolidschatten, den man auch nass auftragen kann.“
Red-y!
Für immer zeitlos: rote Lippen! Für diesen Look wählte Martin Schmid „Rouge Allure Velvet in 56 Rouge Charnel“. Für ihn „ein saftiger Rotton, der satiniert matt ist und dadurch besonders strahlend daherkommt und sehr gut haftet. Essenziell ist hier eine saubere Lippenkontur, die mit ,174 Rogue Tendre‘ gezogen wird.“ Profi-Tipp: Wenn der Lippenstift etwas verschmiert ist, nicht mit Wattestäbchen säubern, sondern einfach mit gut deckendem Concealer über das Malheur gehen, das sieht cleaner aus.
Blush & Shimmer
„Zum Lipstick ‚Rouge Allure Velvet 487 CU at 5‘ in einem schönen Pfirsichrot haben wir Peachy auch auf Wangen und Augen eingefangen. Das Blush ‚Rouge 71 Malice‘ wird großzügig von den Augen kommend über den oberen Bereich der Wangenknochen aufgetragen, das gibt coole Studio-54-Vibes“, lacht Schmid. Für metallische Akzente kommt noch Pfirsich und Braun auf die Lider, etwa mit der Palette „Les 4 Ombres in 354 Warm Memories“.