Sie ist eine der beliebtesten und berühmtesten Musiker:innen unserer Zeit: Doja Cat. Mit ihrer quirligen, humorvollen Art, einem besonderen Look und der Mischung aus Hip-Hop, Pop-Beats sowie R'n'B zeigt sie besonders eine Sache: Vielseitigkeit! Ihre Lyrics füllt Doja gerne mit einer guten Portion Sarkasmus und Wortspielen - dies wird als "Hip-Hop-Dadaismus" bezeichnet.

» Ich fing damals an zu rappen und dachte an das Wort "Doja" - es hörte sich an wie ein Mädchenname. «

Übrigens: Ihren Künstlernamen gab sich die Sängerin selbst. "Doja" ist ein amerikanisches Slang-Wort für Cannabis, das "Cat" spiegelt einfach nur ihre große Begeisterung für Katzen wider, die gleichzeitig natürlich auch ihre Lieblingstiere bilden.

Steckbrief: Doja Cat Name: Amalaratna "Amala" Zandile Dlamini

Amalaratna "Amala" Zandile Dlamini Spitzname: Doja Ami

Doja Ami Geburtstag: 21. Oktober 1995

21. Oktober 1995 Geburtsort: Los Angeles, Kalifornien, USA

Los Angeles, Kalifornien, USA Sternzeichen: Waage

Waage Wohnort: Los Angeles, Kalifornien, USA

Los Angeles, Kalifornien, USA Beruf: Sängerin, Rapperin, Songwriterin

Sängerin, Rapperin, Songwriterin Größe: 165 cm

Doja Cat entdeckte Musik relativ spät für sich

Doja Cat wurde 1995 als Amalaratna Zandile Dlamini in Tarzana - einem Stadtteil von Los Angeles im San Fernando Valley - geboren. Ihre Eltern sind der südafrikanische Schauspieler, Komponist, Filmproduzent Dumisani Dlamini und die jüdisch-amerikanische Künstlerin Deborah Elizabeth Sawyer. Dumisani ist für seine Rolle im Musicalfilm "Sarafina!" (1992) mit Whoopi Goldberg bekannt. Während eines US-Aufenthaltes verliebte er sich in Deborah. Beide haben mehrere Kinder, wobei nur Doja und ihr Bruder Raman namentlich bekannt sind - dieser rappt ebenfalls leidenschaftlich gern.

Zu ihrem Vater Dumisani soll Doja laut eigenen Angaben keinen Kontakt haben. Nach ihrer Geburt zog sie daher nur mit Deborah nach Rye, New York, wo sie für fünf Jahre wohnten. Anschließend ging es zurück nach Kalifornien. Hier erlebte Doja eine sehr sportliche Kindheit: Zu ihren Lieblingsaktivititäten gehörten Skating, Surfcamps in Malibu, Ballett, Breakdance und Stepptanz. Währenddessen wurde ihr dank ihrer Mutter, die immer Tupac, D'Angelo oder Earth, Wind & Fire hörte, die Musik nahegelegt.

Es folgte ein weiterer Umzug: Im Alter von 11 Jahren verschlug es Doja mit ihrer Mutter nach Los Angeles. Hier lebte sie in einem Ashram in den Bergen des Agoura-Hügels und praktizierte vier Jahre Hinduismus - eine Zeit, in der sie Kopftücher trug und Bhajans im Tempel sang. Statt Musik nur zu hören, fing die heute Sängerin an, sich selbst Musizieren beizubringen.

Musikalische Anfänge auf der Musikplattform SoundCloud mit "So High"

In der elften Klasse schmiss Doja im Alter von 16 Jahren die Schule (Highschool) und konzentrierte sich vollständig auf ihren Gesang sowie eine hoffentlich baldige Musikkarriere. Drake, Rihanna, Amy Winehouse, Nicky Minaj dienten ihr hierbei als Inspirationsquellen und Vorbilder. Doja fing an, ihre Lieder auf der Musikplattform SoundCloud zu veröffentlichen. Zuvor suchte sie sich Beats aus dem Internet raus und nahm alles mit "GarageBand" von Apple auf, was sie sich ebenfalls selbst beibrachte.

Innerhalb der ersten Monate löschte die Sängerin ihre Songs schnell wieder, weil sie ihr nicht gut genug waren. "So High" durfte 2012 allerdings online bleiben. In Interviews erzählt Doja, dass sie vor Glück weinen musste, als sie 12 Views erreichte. Unter diesen Views war auch Dr. Luke, welcher Doja mit 17 Jahren einen Vertrag mit RCA Records, Kemosabe Records, Prescription Songs und eine Partnerschaft mit Roc Nation anbot - 2013 nahm sie den Deal an, 2014 wurde er finalisiert.

Dr. Luke wurde später von der Sängerin Kesha wegen sexueller Übergriffe angeklagt, der Fall jedoch abgewiesen. Obwohl ihn daraufhin viele Künstler:innen mieden, produzierten er und Doja Hits wie "Juicy", "Say So" und "Rules" zusammen. Im August 2014 war es final soweit: Doja Cat brachte ihre R'n'B-Debüt-EP "Purrr!" heraus, wobei "So High" erneut released wurde. Der Song erschien daraufhin in der TV-Serie "The Empire".

Trotz ihres bestehenden Vertrages und Erfolg nutzte die Sängerin weiterhin SoundCloud, wo sie regelmäßig neue Lieder präsentierte. 2015 wurde OG Maco auf sie aufmerksam - die Powerfrau unterschrieb einen neuen Deal mit seinem Label "OGG". 2016 kollaborierten die beiden Artists mit "Monster" für Macos Mixtape "Children of the Rage", es folgten gemeinsame Songs mit Elliphant, Skoolie Escobar, Hellboy und Frumhere.

Internationale Aufmerksamkeit dank der Songs "Candy", "Mooo!" und "Say So"

2018 veröffentlichte Doja Cat - für ihr am 30. März erscheinendes Debüt-Studioalbum "Amala" - die drei Songs "Roll with Us", "Go to Town" und "Candy". Später stellte sich heraus, dass sie den Großteil der Produktion unter des Einflusses von Drogen gestanden habe. Tatsächlich stellte sich das Album vorerst als Flop heraus, da es von Kritiker:innen ignoriert wurde und nicht die Charts erreichte. Doja bewarb ihre Musik weiterhin selbst auf Social-Media-Plattformen und tourte 2018 sowie 2019 mit der Amala Spring Tour und der Amala Fall Tour für das Album.

Am 10. August 2018 lädt Doja ein Video auf YouTube hoch, was ihre gesamte Karriere verändern soll: "Mooo!" - ein selbstproduziertes Musikvideo, in dem sie darüber fantasiert, eine Kuh zu sein und sich als eine solche verkleidet. Der gesamte Auftritt entwickelte schnell Meme-Potenzial - I mean, Doja Cat steckt sich bspw. echte Pommes in die Nase - und wird von Stars wie Katy Perry oder Chris Brown entdeckt. Ein Jahr später trendet die #candydancechallenge auf TikTok, zu der unter anderem Addison Rae und Charli D'Amelio zu Dojas Song "Candy" tanzen.

Im selben Jahr, 2019, kommt ihr zweites Studioalbum "Hot Pink" auf den Markt. Dabei sticht vor allem ein Lied stark heraus: Der mittlerweile Multi-Platin-Hit "Say So" erreicht die Spitze der Billboard Hot 100, nachdem ein Remix mit der Rapperin Nicky Minaj veröffentlicht wird. Dank Haley Sharpe aka @yodellinghaley auf TikTok, die sich eine Tanz-Challenge zum Song ausdachte, geht dieser auch auf der Social-Media-Plattvorm viral. Haley darf später sogar im zugehörigen Musikvideo auftreten.

2020 veröffentlicht Doja "Boss Bitch", die dritte Single des Soundtracks für den im selben Jahr erscheinenden Harley-Quinn-Film "Birds of Prey" - geschrieben wurde der Track mit Ashnikko. Wieder ein Jahr später, in 2021, kommt das Feature "Best Friend" mit der amerikanischen Rapperin Saweetie sowie ein Remix von "34+35" mit Ariana Grande raus.

Das Album "Planet Her" verschafft der Sängerin ihren endgültigen Durchbruch

Am 25. Juni 2021 released Doja ihr drittes und bis dato letztes Album "Planet Her" - besonders beliebt waren die Songs "Kiss Me More" (ft. SZA), "You Right" (ft. The Weeknd), "Need to Know", "Woman" und "Get Into It (Yuh)", die alle in den Top 20 der Billboard Hot 100 landeten. Mehr als ein voller Erfolg!

Im Februar 2022 erreicht die Sängerin dank ihres Covers zu Holes "Celebritey Skin" Platz 18 der Hot Rock & Alternative Songs Chart. Im Lied kommen sowohl Lyrics von Doja als auch Courtney Love vor. Ihr kommendes Album hat Doja Cat bereits mehrfach angeteasert - dies jedoch sehr mysteriös. In einem Tweet enthüllt sie, dass der Name "First of All" sein würde. Dies wurde kurze Zeit später zu "Hellmouth" geändert ... Doja zieht auch dies wieder zurück. Schuld daran soll ihr ADHS sein. Eine weitere Sache soll sich ändern: Doja Cat möchte nicht mehr für das Pop-Genre singen.