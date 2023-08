Während der wohl allerschönsten Jahreszeit erlebt man sowohl kleine als auch große Abenteuer: Sonnenbaden, im Meer schwimmen, ein leckeres Eis essen. Sommer bedeutet aber vor allem eins: Festivalsaison! Wie gut, dass es mittlerweile genug Auswahl gibt, sodass jedes erdenkliche Genre auf irgendeinem Festival dieser Welt vertreten sein wird.

Damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir euch einen XXL-Guide zusammengestellt. Wann? Wo? Wie teuer? Wir klären alle wichtigen Fragen und präsentieren nationale sowie internationale Festivals inklusive Datum, Ort, Genre und Ticket-Preis. Übrigens: Neben guter Musik solltet ihr euch auch immer die Essensstände, Mitmachaktionen und Fotoautomaten anschauen. Fingers Crossed, dass wir uns bald auf der Tanzfläche begegnen!

Was sind die 5 größten Festivals weltweit?

Wir fangen direkt mit einem Banger an ... oder gleich fünf Stück! Habt ihr euch schon einmal gefragt, was das beliebteste Festival mit den meisten Zuschauer:innen überhaupt ist? Wir haben Antworten auf all eure Fragen.

Platz 1: Summerfest in den Vereinigten Staaten

"Summerfest" in Milwaukee, USA ist als das größte (Musik-)Festival weltweit bekannt und fand 2023 vom 22. Juni bis 08. Juli statt. Im Gegensatz zu europäischen Festivals wird hier nicht nur an einem, sondern an gleich drei aufeinanderfolgenden Wochenenden gefeiert. Insgesamt treten 800 Bands für circa 900.000 Besucher:innen auf. Das Line-Up 2023 bestand unter anderem aus Yung Gravy, Imagine Dragons, Elle King, Vance Joy, Yungblud, BBNO$, Sofi Tukker und Ava Max.

Musikalisch gesehen wird jede:r fündig: Alternative, Rock, Country, R&B, Pop, Reggae und weitere Genres sind Jahr für Jahr vertreten. Obwohl das Summerfest so erfolgreich ist, kennt es international kaum eine:r. Dies liegt daran, dass es sich überwiegend um nationale Künstler:innen aus den Vereinigten Staaten handelt. Tickets fangen bei ungefähr 89 $ an.

Platz 2: Coachella Valley Music and Arts Festival in den Vereinigten Staaten

Hand aufs Herz: Wer kennt "Coachella" nicht? Für die "normale" deutschsprachige Bevölkerung ist das Festival allerdings ziemlich weit entfernt - sowohl geografisch als auch finanziell gesehen. Überwiegend eingeladen werden Influencer:innen und Stars wie Vanessa Hudgens, Nina Dobrev, Hailey Bieber & Co. Trotz guter Musikauswahl - beispielhaft Billie Eilish, Bad Bunny, Rosalía, Charli XCX und Calvin Harris - stehen hier eher coole Outfits, gute Spots für Instagram-Fotos und viel Marketing im Vordergrund.

Wie auch beim Summerfest findet Coachella an zwei separaten Wochenenden statt - 2024 vom 12. bis 21. April. Pro Tag sollen bis zu 125.000 Personen in die Coloarado-Wüste pilgern, wo das Festival im sogenannten "Coachella Valley" stattfindet. Die Genres? Alles! Von Rock, Hip-Hop, Indie, Electronic Dance Music (EDM), Pop bis hin zu Country. Tickets und Shuttles zum Gelände kosten in der Regel um die 599 $, VIP-Tickets sogar über 1000 $.

Platz 3: Tomorrowland in Belgien

Das Festival mit den hübschesten Tickets und Einladungen überhaupt! Open-Air-Musikfestival "Tomorrowland" findet seit 2005 jährlich in der belgischen Stadt Boom statt - ein Platz, der seinem Namen sehr gerecht wird. Als Dancefloor dienen dabei Felder von diversen Bauern und Bäuerinnen. Mit einem 2-Sterne-Restaurant, schwimmenden Bühnen und Märchenland-Flair übertrifft das Gelände alle Erwartungen. Seit März 2019 findet außerdem das "Tomorrowland Winter" in Frankreich statt. "TomorrowWorld" sowie "Tomorrowland Brasil" wurden hingegen eingestellt.

Vom 19. bis 28. Juli 2024 dürfen sich Besucher:innen über zwei Wochenenden hinweg auf Electronic Dance Music freuen. Wiederkehrende Künstler:innen sind unter anderem Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner, Martin Garrix, Timmy Trumpet, Lost Frequencies und Afrojack. Rund 600.000 Tomorrowland-Fans gönnten sich 2023 den teuren Spaß: Tickets kosten meist zwischen 300 € und 600 €.

Platz 4: Mawazine in Marokko

"Mawazine" ist ein internationales Musikfestival in Rabat und wird von Mounir Majidi - dem persönlichen Sekretär des marokkanischen Königs Mohammed VI. - geleitet. Nach dem "Donauinselfest" ist das Mawazine von der Fläche her mit 90 Acts auf sieben Bühnen sowie 2,5 Millionen Besucher:innen weltweit das zweitgrößte Festival.

Über die Jahre hinweg traten Stars wie Rihanna, Christina Aguilera, Whitney Houston, Mariah Carey, Bruno Mars, Jason Derulo, Jennifer Lopez & Co auf. Das Genre bildet daher Diverse World Music Pop Music. Bisher gibt es noch keine Tickets für das Mawazine 2024 zu kaufen.

Platz 5: Fuji Rock Festival in Japan

Über Festivals in Asien hört man wirklich selten etwas, oder? Das ändern wir jetzt! Das "Fuji Rock Festival" im Skigebiet Naeba ist zwar nicht so groß wie seine obigen Vorreiter, bietet dafür aber eine umso schönere Kulisse. Um das Outdoor-Festival überhaupt erst erreichen zu können, muss man mit einer Seilbahn auf den Berg fahren. Jährlich begeben sich ungefähr 125.000 Personen auf diese wirklich verrückte Reise.

Während noch kein offizielles Datum für 2024 veröffentlicht wurde, wird noch an die letzte Veranstaltung vom 28. bis 30. Juli 2023 zurückgedacht. Hier traten unter anderem Lizzo, Weezer, Alanis Morissette, Yeah Yeah Yeahs, Lewis Capaldi und andere Electro- sowie Rock-Bands auf. Tickets kosten meist zwischen ¥ 18,000 und ¥ 52,000.

Festivals in Österreich

Warum ans Ende der Welt reisen, wenn man eigentlich direkt an der Quelle sitzt? Österreich mag nicht das größte Land sein, ist dafür aber die Heimat ziemlich vieler sehens- und hörenswerter Festivals.

LIDO SOUNDS

Das "LIDO SOUNDS" in Linz fand 2023 zum allerersten Mal statt - und hätte nicht besser laufen können! Mit über 30 Acts auf zwei Bühnen und 70.000 Besucher:innen wurde vom 16. bis 18. Juni 2023 die Premiere des Festivals gefeiert. Zum Line-Up gehörten alt-J, Florence + the Machine, Juju, Beatsteaks, Cro und Peter Fox. Der Preis für ein Tagesticket lag bei 130 €, ein 3-Tages-Pass bei 270 €.

Donauinselfest

Ob ihr es glaubt oder nicht, das "Donauinselfest" in Österreichs Hauptstadt Wien ist das größte Freiluft-Musikfestival der ganzen Welt. Dieses Festival wird bereits seit 1984 von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) finanziert und veranstaltet. Das Beste daran: Der Eintritt ist komplett frei, was sich auch auf die Anzahl der Besucher:innen auswirkt - jährlich kommen um die 3 Millionen Musikfans!

Zum Line-Up gehören internationale und lokale Stars wie Mathea, Felix Jaehn, Silbermond oder Leony. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Yoga und andere Sportarten auszuprobieren. Das Donauinselfest fand zuletzt vom 23. bis 25. Juni 2023 statt.

Not Afraid Festival

Noch ein neues Festival! Das "Not Afraid" fand erstmalig am 27. Juni 2023 statt. Dabei kamen vor allem Hip-Hop-Fans auf ihre Kosten: Für Acts wie Machine Gun Kelly, Yung Hurn, Sido und Kontra K fanden sich in Wien über 8.000 Zuschauer:innen zusammen. Ein Ticket soll um die 90 € gekostet haben.

Poolbar Festival

Meistens finden Festivals an einem, selten sogar an mehreren Wochenenden statt. Das "Poolbar Festival" umfasst jedoch mehr als einen Monat voller Musik, Workshops und Lesungen. Motto der Veranstaltung: "Kulturelles von Nischen bis Pop" mit Livemusik, Clubnächten, Design und Kunst.

Vom 06. Juli bis 14. August 2023 wurden die Reichenfeldwiese und das alte Hallenbad in Feldkirch für bis zu 30.000 Zuschauer:innen zu Festival-Hotspots umgewandelt. Aufgetreten sind beispielsweise Gentleman, Xavier Rudd, Mayberg und Danger Dan. Der Festivalpass für 2024 kostet momentan 239 €.

FM4 Frequency Festival

Vom 17. bis 19. August 2023 wird von 50.000 Besucher:innen das "FM4 Frequency Festival" in St. Pölten gefeiert. Mit dabei sind Macklemore, Alligatoah, Electric Callboy, Trettmann, Tom Odell, Kraftklub, K.I.Z, Ski Aggu, 01099, Verifiziert, Nina Chuba und mehr. Damit sind unter anderem Genres wie Indie, Hip-Hop und Alternative vertreten. Tickets liegen zwischen 115 € und 400 €. Mietbare Zelte oder Glamping sind nicht im Preis enthalten.

Beatpatrol

Habt ihr schon einmal Österreichs größtes Indoor-Festival besucht? Am 25. Oktober 2023 wird in Wien mit 40 Artists wieder das "Beatpatrol" gefeiert - darunter James Hype, Chase & Status sowie Da Tweekaz. Genres, die hier gespielt werden, sind Techno, Hardstyle, Deep House & Co. Trotz der Tatsache, dass das Festival nur an einem Tag stattfindet, sollte mit 30.000 Besucher:innen gerechnet werden. Tickets sind ab 82 € verfügbar.

Nova Rock Festival

Beim "Nova Rock" handelt es sich um das größte Rockfestival innerhalb Österreichs. Punk- und Heavy-Metal-Artists sind ebenso vertreten. Acts wie Slipknot, Bilderbuch, Papa Roach, Volbeat, Foo Fighters, Marteria oder Casper begeistern dabei rund 200.000 Fans. Das Festival findet 2024 vom 13. bis 15. Juni in Nickelsdorf statt. Tickets gibt es ab 220 € zu kaufen.

Woodstock der Blasmusik

Love, Peace und Blasmusik - das steht beim "Woodstock der Blasmusik" vom 27. bis 30. Juni 2024 an. Jährlich verschlägt es mehr als 80.000 Gäste für vier Tage nach Innkreis. Auf insgesamt sechs Bühnen treten Musiker:innen und Bands wie Kellerkommando, Blaskapelle Gehörsturz und Pagger Buam auf. Wer ein Ticket kaufen möchte, sollte zwischen 199 € und 1.249,00 € einplanen.

Electric Love Festival

Vom 04. bis 06. Juli 2024 findet endlich wieder das "Electric Love Festival" auf dem Salzburgring in Plainfeld statt. Tickets kommen je nach Umfang und Verkaufsstufe auf einen Preis zwischen 199 € und 309 €. 2023 traten Künstler:innen wie Scooter, Robin Schulz, Steve Aoki, Alle Farben und Finch für 50.000 Menschen auf. Das Genre beläuft sich - man kann es sich fast denken - auf Electronic Dance Music.

Lovely Days Festival

Am 06. Juli 2024 wird im märchenhaften Schlosspark Esterházy in Eisenstadt das "Lovely Days Festival" gefeiert. Ein Jahr zuvor traten unter anderem Joss Stone, Jethro Tull, Mother's Finest, Birth Control und Manfred Mann's Earth Band auf. Für das Festival reisten 10.000 Besucher:innen an. Der Fokus liegt vor allem auf dem Rock-Genre. Tickets gibt es ab 90 € zu erwerben.

Szene Open Air

Das "Szene Open Air" ist ein seit 1990 bestehendes, genreübergreifendes - darunter Hip-Hop, Indie Rock, Folk und Surf 'n' Bass - Festival, welches vom 01. bis 03. August 2024 in Lustenau stattfindet. 2023 bestand das Line-Up beispielsweise aus SSIO, Sportfreunde Stiller, GReeeN, Drunken Pumpkins und Ennio. Hierfür kamen 20.000 Fans in der Stadt am Alten Rhein zusammen. Ein VIP-Festivalpass kostet 186 €, normale Festivalpässe um die 130 €.

Festivals in Deutschland

Unsere Nachbar:innen in Deutschland machen es ebenfalls gut vor: Hier findet bei Hitze, Regen und inmitten von Schlamm das eine oder andere große Festival statt. Line-Ups und Artists überschneiden sich oft mit österreichischen Veranstaltungen. Unterschied ist lediglich, dass es in Deutschland mehr Auswahl gibt. Wem die Strecke für ein paar Tage zu weit ist, kann einfach einen ganzen Roadtrip planen!

Lollapalooza Berlin

"Lollapalooza" gibt es mittlerweile in sieben Ländern: Deutschland, Brasilien, Argentinien, Chile, Schweden, Frankreich und den Vereinigten Staaten. In Deutschland findet das genreübergreifende Festival vom 09. bis 10. September 2023 im Olympiapark Berlin statt und erwartet 85.000 Besucher:innen. Die Acts scheinen dabei Jahr für Jahr besser zu werden - Hozier, Twenty One Pilots, The Weeknd, David Guetta und Dua Lipa bilden dabei nur eine kleine Auswahl der letzten Veranstaltungen. Tagestickets kosten 115 €, 2-Tage-Pässe 199 €.

Rock am Ring und Rock im Park

Verwirrt? Wir klären auf: So wie auch beim Hurricane und Southside Festival finden Rock am Ring sowie Rock im Park zur selben Zeit, aber an verschiedenen Orten statt. Letzteres wird auf dem Zeppelinfeld im Volkspark Dutzendteich gefeiert, das Schwestern-Festival auf dem Nürburgring - beide vom 07. bis 09. Juni 2024.

Seit 1985 laden Pop-, Alternative- und Rock-Bands wie Limp Bizkit, Evanescence oder Giant Rooks mittlerweile um die 90.000 Besucher:innen zum Mitsingen sowie Tanzen ein. Je nach Auswahl und Wunsch kann ein Ticket bis zu 510 € kosten.

Wacken Open Air

"Welcome to Heavy Metal Town, Metalheads!" - so begrüßt uns die Website vom "Wacken Open Air" (W:O:A). Das Metal-Festival wurde zum ersten Mal im Jahr 1990 abgehalten und findet vom 31. Juli bis 03. August 2024 in - Überraschung - Wacken statt. Jährlich nehmen um die 85.000 Menschen teil. Tickets kosten meist 299 €. Für 2024 wurden bereits Bands wie Brutus, Ignea, Scorpions, SOiL und Sonata Arctica bestätigt.

Weitere Festivals in Deutschland

SonneMondSterne Festival:

Datum: 11. bis 13. August 2023

Ort: Saalburg-Ebersdorf, Thüringen

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 40.000

Ticket-Preis: 169 € + 48 € Camping



Summer Breeze Open Air:

Datum: 16. bis 19. August 2023

Ort: Dinkelsbühl, Bayern

Genre: Heavy Metal, Death Metal, Hardrock, Thrash Metal, Deathcore & Co

Besucher:innen: 45.000

Ticket-Preis: 222 €



Reload Festival:

Datum: 17. bis 19. August 2023

Ort: Sulingen, Niedersachsen

Genre: Rock, Metal, Punkrock, Hardcore Punk

Besucher:innen: 15.000

Ticket-Preis: 89 € bis 139 €



MS Dockville:

Datum: 18. bis 20. August 2023

Ort: Hamburg, Hamburg

Genre: Independent, Electro, Rock, Pop, Hip-Hop, Indie & Co

Besucher:innen: 60.000

Ticket-Preis: 74 € bis 209 €



SUPERBLOOM:

Datum: 02. bis 03. September 2023

Ort: Olympiapark München, Bayern

Genre: Pop, Hip-Hop, Alternative, Electro

Besucher:innen: 50.000

Ticket-Preis: 119 € bis 499 €



NDR 2 Plaza Festival:

Datum: 08. September 2023

Ort: EXPO Plaza Hannover, Niedersachsen

Genre: Indie, Pop, Rock

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: 57,50 €



N-JOY Starshow:

Datum: 09. September 2023

Ort: EXPO Plaza Hannover, Niedersachsen

Genre: Hip-Hop, Pop, Reggae

Besucher:innen: 20.000

Ticket-Preis: 57,50 €



BigCityBeats WORLD CLUB DOME: Winter Edition

Datum: 05. bis 06. Januar 2024

Ort: Frankfurt, Hessen

Genre: Hardstyle, Techno, House, House, Bigroom, Urban, Rap & Co

Besucher:innen: 30.000

Ticket-Preis: 80 € bis 140 €



Tante Mia Tanzt Festival:

Datum: 09. Mai 2024

Ort: Vechta, Niedersachsen

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 20.000

Ticket-Preis: 64,90 €



Ikarus Festival:

Datum: 17. bis 20. Mai 2024

Ort: Flugplatz Memmingen, Bayern

Genre: Techno

Besucher:innen: 90.000

Ticket-Preis: 79,90 € bis 229,90 €



Hurricane Festival:

Datum: 21. bis 23. Juni 2024

Ort: Eichenring Scheeßel, Niedersachsen

Genre: Rock, Alternative, Independent, Electro & Co

Besucher:innen: 75.000

Ticket-Preis: 219 € bis 369 €



Southside Festival:

Datum: 21. bis 23. Juni 2024

Ort: Neuhausen ob Eck, Baden-Württemberg

Genre: Rock, Alternative, Independent, Electro & Co

Besucher:innen: 65.000

Ticket-Preis: 239 € bis 369 €



Fusion Festival:

Datum: 26. bis 30. Juni 2024

Ort: Lärz, Mecklenburg-Vorpommern

Genre: Techno, Electro, Trance, Dance, Hip Hop, Reggae & Co

Besucher:innen: 70.000

Ticket-Preis: 220 €



splash! Festival:

Datum: 04. bis 06. Juli 2024

Ort: Ferropolis Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt

Genre: Hip-Hop, Reggea, Trap, Rap

Besucher:innen: 30.000

Ticket-Preis: 189,95 €



Airbeat One Festival:

Datum: 10. bis 14. Juli 2024

Ort: Neustadt-Glewe, Mecklenburg-Vorpommern

Genre: House, Techno, Psytrance, Hardstyle, Electronic Dance Music & Co

Besucher:innen: 210.000

Ticket-Preis: 159,99 € bis 1.199,00 €



Melt! Festival:

Datum: 11. bis 13. Juli 2024

Ort: Ferropolis Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt

Genre: Rock, Elektro, Pop

Besucher:innen: 20.000

Ticket-Preis: 144,95 € bis 179,95 €



DEICHBRAND Festival:

Datum: 18. bis 21. Juli 2024

Ort: Nordholz, Niedersachsen

Genre: Metal, Emo, Rock, Hip-Hop, Pop & Co

Besucher:innen: 60.000

Ticket-Preis: 199 € bis 699 €



PAROOKAVILLE Festival:

Datum: 19. bis 21. Juli 2024

Ort: Flugplatz Weeze, Nordrhein-Westfalen

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 225.000

Ticket-Preis: 99 € bis 369 €



Sea You Festival:

Datum: 19. bis 21. Juli 2024

Ort: Tunisee in Freiburg, Baden-Württemberg

Genre: Techno

Besucher:innen: 22.000

Ticket-Preis: ab 99 €

Münchner SOMMERNACHTSTRAUM:

Datum: 20. Juli 2024

Ort: Olympiapark München, Bayern

Genre: Pop, Rock, Hip-Hop

Besucher:innen: 33.000

Ticket-Preis: 52 €



Juicy Beats:

Datum: 26. bis 27. Juli 2024

Ort: Westfalenpark Dortmund, Nordrhein-Westfalen

Genre: Mainstream, Electro Pop, Indie, House, Techno, Hip-Hop, Soul & Co

Besucher:innen: 40.000

Ticket-Preis: 70 € bis 127 € + 60 € Camping



Ferdinands Feld:

Datum: 03. August 2024

Ort: Flugplatz Rotenburg, Niedersachsen

Genre: Dance, Electro, House, Trance & Co

Besucher:innen: 20.000 Besucher:innen

Ticket-Preis: 44,90 €



Rocco del Schlacko:

Datum: 08. bis 10. August 2024

Ort: Püttlingen, Saarland

Genre: Hip-Hop, Punk-Rock, Indie-Pop

Besucher:innen: 28.000

Ticket-Preis: 57 € bis 110 €



About You Pangea Festival:

Datum: 08. bis 11. August 2024

Ort: Pütnitz an der See, Mecklenburg-Vorpommern

Genre: Rap, Trap, Techno, Electro, Hip-Hop, (Indie-)Pop & Co

Besucher:innen: 20.000

Ticket-Preis: 69 € bis 141 € + 70 € bis 79 € Camping



M'era Luna Festival:

Datum: 10. bis 11. August 2024

Ort: Flugplatz Hildesheim Drispenstedt, Niedersachsen

Genre: Elektro, Mittelalter-Rock, Metal, Alternative Rock, Synth Rock, Gothic & Co

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: 89 € bis 139 €



BigCityBeats WORLD CLUB DOME: Future Edition

Datum: 06. bis 08. September 2024

Ort: Frankfurt, Hessen

Genre: Techno, Trance, Hardstyle, Hip-Hop, Hardcore, Rap, Future-Bass & Co

Besucher:innen: 200.000

Ticket-Preis: 165 € bis 340 €

Festivals in der Schweiz

Die Schweiz ist vergleichsweise wirklich sehr ... klein. Dennoch verstecken sich auch hier wahrhaftige Schätze aka Festivals, die du nicht verpassen solltest. Es sind so viele verschiedene Genres vertreten, dass jede:r etwas damit anfangen sollen könnte.

OpenAir St. Gallen

Um den perfekten Festivalsommer zu erleben, darf das "OpenAir St. Gallen" nicht fehlen! Hier treten vom 27. bis 30. Juni 2024 wieder Künstler:innen wie Aurora, Wanda, SDP, Jeremias, Peter Fox, Nura und Tash Sultana auf. Das OpenAir St. Gallen ist eins der ältesten Festivals innerhalb der Schweiz und bewegt sich überwiegend im Pop-Genre. Jährlich werden dabei über 110.000 Zuschauer:innen im Sittertobel in St. Gallen begeistert. Tickets kosten 250 CHF.

Openair Frauenfeld

Beim "Openair Frauenfeld" handelt es sich um das größte Hip-Hop-Festival in Europa - über 200.000 Besucher:innen reisen für die Veranstaltung nach Frauenfeld! Zu den Headliner:innen der vergangenen Jahre gehörten Kanye West, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Jay-Z, Drake und Megan Thee Stallion. Vom 11. bis 13. Juli 2024 ist es wieder soweit und das Openair Frauenfeld kommt zurück. Ticket-Preise belaufen sich momentan auf 249 CHF.

Paléo Festival Nyon

Das "Paléo Festival Nyon" besteht aus 300 Konzerten - an sechs Tagen auf sieben Bühnen. Damit ist es das größte Open-Air-Festival in der Schweiz. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen bildet das tolle Line-Up! Hier legen beispielsweise die Black Eyed Peas, Placebo, Kiss, Stromae, DJ Snake und viele mehr auf.

Für das Rock-, Pop-, Electro-, Rap und French-Chanson-Festival treffen meist über 300.000 Fans ein. Tickets für das vom 23. bis 28. Juli 2024 in Nyon stattfindende Event gibt es bisher noch nicht. Preise starten meistens aber ab 80 CHF.

Weitere Festivals in der Schweiz

Openair Gampel:

Datum: 17. bis 20. August 2023

Ort: Gampel-Bratsch, Wallis

Genre: Hip-Hop, Pop, Reggae

Besucher:innen: 98.000

Ticket-Preis: 130 CHF bis 295 CHF



Zürich Openair:

Datum: 22. bis 26. August 2023

Ort: Opfikon-Glattbrugg, Zürich

Genre: Indie, Electro, Rock

Besucher:innen: 100.000

Ticket-Preis: 125 CHF bis 689 CHF



Greenfield Festival:

Datum: 13. bis 15. Juni 2024

Ort: Interlaken, Bern

Genre: Rock

Besucher:innen: 84.000

Ticket-Preis: 210 CHF



Montreux Jazz Festival:

Datum: 05. bis 20. Juli 2024

Ort: Montreux, Vaud

Genre: Jazz, Blues, Rock, Hip-Hop, Electro

Besucher:innen: 250.000

Ticket-Preis: 135 CHF bis 335 CHF



Gurtenfestival:

Datum: 17. bis 20. Juli 2024

Ort: Bern, Bern

Genre: Indie, Rock, Pop, Electro, Hip Hop

Besucher:innen: 44.000

Ticket-Preis: 99 CHF bis 588 CHF



Openair Lumnezia:

Datum: 25. bis 27. Juli 2024

Ort: Lumnezia, Graubünden

Genre: Rock, Indie, Pop, Hip-Hop

Besucher:innen: 18.000

Ticket-Preis: 154 CHF



Festivals in Ungarn

Ungarn ist eins der ältesten Länder Europas und unter anderem bekannt für Paprika, Salami, Wein, Thermalbäder, Rubik's Cubes und den Plattensee. Klingt nett? Mindestens genauso nett ist auch die Festival-Auswahl des vergleichsweise kleinen Landes. Let's go!

Balaton Sound

In Zamárdi legen Künstler:innen wie Dimitri Vegas, Ofenbach, Don Diablo, Vini Vici und KSHMR auf. Zuletzt fand das "Balaton Sound" vom 28. Juni bis 01. Juli 2023 statt. Das Datum für 2024 wurde noch nicht bekanntgegeben. Meist treffen hier um die 100.000 Fans des Electro-, Pop-, Hip-Hop-, New Wave Music- und Neo Soul-Genres aufeinander. Wer nächstes Mal dabei sein möchte, sollte mit circa 38.000 HUF rechnen.

EFOTT Festival

Das "EFOTT Festival" findet vom 10. bis 14. Juli 2024 in Sukoró statt und erwartet immer um die 120.000 Besucher:innen. Zu den meist vertretenen Genres zählen Dubstep, Trap, Bass, (Deep) House, Big Room, Electronic Dance Music und Techno. Zum Line-Up gehören überwiegend ungarische Stars wie Péter Geszti, TNT, Carson Coma und ValMar. Tickets kosten zwischen 11.990 HUF und 32.490 HUF.

Sziget Festival

Beim "Sziget Festival" handelt es sich um die mit Abstand größte Veranstaltung innerhalb Ungarns. Hier kommen um die 400.000 Zuschauer:innen in Budapest zusammen, um die Klänge von Rock, Pop, Elektro & Co zu genießen. Bands und Artists sind beispielsweise Niall Horan, Arctic Monkeys, Bastille, Adam Walker, A$AP Rocky, Khalid und girl in red. Das Sziget Festival wird 2024 vom 07. bis 12. August stattfinden. Ticket-Preise belaufen sich auf 68.000 HUF bis 175.500 HUF.

Weitere Festivals in Ungarn

VOLT Fesztivál:

Datum: 21. bis 25. Juni 2022

Ort: Sopron, Győr-Moson-Sopron

Genre: Multi

Besucher:innen: 100.000

Ticket-Preis: ab 28.000 HUF



STRAND Fesztivál:

Datum: 23. bis 26. August 2023

Ort: Zamárdi, Somogy

Genre: Multi

Besucher:innen: 20.000

Ticket-Preis: 8.990 HUF bis 84.990 HUF



Campus Fesztivál:

Datum: 17. bis 21. Juli 2024

Ort: Debrecen, Hajdú-Bihar

Genre: Hip-Hop, Soul, Rock & Co

Besucher:innen: 116.000

Ticket-Preis: ab 17.990 HUF



Festivals in Tschechien

Kurzer Abstecher nach Tschechien? Hell yeah! Abgesehen davon, dass es dort wirklich gute und günstige Restaurants gibt, können sich auch die Festivals sehen lassen. Wir haben einen Blick auf die Bands, Genres und Preise geworfen.

Bohemia JazzFest

Das "Bohemia JazzFest" ist das größte Jazz-Sommer-Musikfestival in Europa. Es kommen ungefähr 100.000 Fans zusammen, um gemeinsam die entspannenden Jazz-Klänge von Ranky Tanky, Petra Brabencová, Pale Male Quartet und anderen zu genießen. Das Festival reist jeden Juli zu verschiedenen historischen Plätzen - und das in Städten im ganzen Land, beginnend auf dem "Old Town Square" in Prag. Zuletzt fand das Bohemia JazzFest vom 10. bis 18. Juli 2023 statt. Ticket-Preis? Gibt es nicht! Der Eintritt ist kostenfrei.

Rock for People

Vom 13. bis 15. Juni 2024 findet wieder das "Rock for People" in Hradec Králové statt. Wie der Name bereits verrät, dreht sich hier alles um Rock, Pop Rock, Punk Rock und Electronic Dance Music. Tickets kosten 3590 CZK. Die in der Regel 30.000 Zuschauer:innen können Acts wie Fall Out Boy, Green Day, The Pretty Reckless, Biffy Clyro, The 1975 und Billy Talent erwarten.

Beats for Love

Für das "Beats for Love" reisen Jahr für Jahr 40.000 Besucher:inner an. Neben der Hauptbühne gibt es mehr als zehn kleinere Neben-Areale zur Abdeckung verschiedener Musikstile - dazu gehören House, Techno, Hardstyle & Co. Als Ort dienen die Witkowitzer Eisenwerke, wo zuvor stets das Colours of Ostrava stattfindet. Dem Line-Up gehören beispielsweise Tiësto, Mark Knight, James Hype, Juliet Fox und Maduk an. Für das vom 03. bis 06. Juli 2024 stattfindende Festival gibt es noch keine Tickets. Ein ganzes Wochenende kostet allerdings meist 220 CZK.

Weitere Festivals in Tschechien

Masters of Rock Festival:

Datum: 17. bis 19. August 2023

Ort: Vizovice, Zlínský kraj

Genre: Power Metal, Speed Metal, Heavy Metal

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: 1.200 CZK bis 2.050 CZK



Let It Roll Winter:

Datum: 16. bis 17. Februar 2024

Ort: Milovice, Středočeský kraj

Genre: Drum & Bass

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: ab 450 CZK



Metronome Prague:

Datum: 20. bis 22. Juni 2024

Ort: Prag, Hlavní město Praha

Genre: Techno, House, Indie, Rock & Co

Besucher:innen: 20.000

Ticket-Preis: 70 CZK bis 320 CZK



Colours of Ostrava:

Datum: 17. bis 20. Juli 2024

Ort: Ostrava, Moravskoslezský kraj

Genre: Multi

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: 1.190 CZK bis 4.390 CZK



Festivals in Italien

Hach, das Land der Pizza und Pasta! Diese könnt ihr sicherlich auch während eures normalen Urlaubs dort essen. Was, wenn ich euch sage, dass es noch besser geht? Pizza und Pasta in Kombination mit Festivals! Die Food-Stände diverser Veranstaltungen werden in Italien sicherlich nicht enttäuschen. Allein dafür lohnt es sich, italienische Festivals zu besuchen.

Lucca Summer Festival

19 Veranstaltungen, 200 Auftritte, 200 Künstler:innen und über 1 Million Besucher:innen: Das "Lucca Summer Festival" in Lucca ist das wohl größte Festival ganz Italiens. Dies liegt vor allem an der vergleichsweise langen Dauer. Die Veranstaltung zieht sich über einen Monat und fand zuletzt vom 25. Juni bis 17. Juli 2023 statt. Tickets sind ab 57 € zu erwerben. Zum Line-Up gehörten bisher große Stars wie Bob Dylan, OneRepublic und Lil Nas X - von Rock, Pop, Folk und Electronic Dance Music ist alles dabei.

Rock in Roma

Wie der Name bereits andeutet, findet das "Rock in Roma" in der Hauptstadt Italiens statt. Über den gesamten Zeitraum - 2023 vom 08. Juni bis 22. September - kommen über 300.000 Menschen für Acts wie Articolo 31, Bresh, Maluma oder Capo Plaza nach Rom. Neben Rock sollte man hier auch mit dem Reggaeton-, Salsa- und Latin Pop-Genre rechnen. Ticket-Preise starten bei 65 € und variieren von Konzert zu Konzert.

Umbria Jazz

Vom "Umbria Jazz" gibt es gleich mehrere Varianten: Umbria Jazz Weekend in Terni vom 14. bis 17. September 2023, Umbria Jazz Winter in Orvieto vom 28. Dezember 2023 bis 01. Januar 2024 - die übrigens 30. Edition - und schließlich die reguläre Version Umbria Jazz in Perugia vom 05. bis 14. Juli 2024. Hier treten Künstler:innen wie Mika, Stefano Bollani, Herbie Hancock und Somi auf. Tickets gibt es schon ab 12 €.

Weitere Festivals in Italien

Milano Summer Festival:

Datum: 29. Mai bis 08. September 2023

Ort: Mailand, Lombardei

Genre: Indie, Rock, Pop, Electronic Dance Music, Jazz, Blues & Co

Besucher:innen: 60.000

Ticket-Preis: ab 46 €



Firenze Rocks:

Datum: 17. bis 18. Juni 2023

Ort: Florenz, Toskana

Genre: Rock, Pop, Metal, Hip-Hop

Besucher:innen: 50.000

Ticket-Preis: ab 57 €



Locus Festival:

Datum: 08. bis 14. August 2023

Ort: Locorotondo, Apulien

Genre: Rock, Indie, Alternative

Besucher:innen: 41.000

Ticket-Preis: ab 34,50 €



Ypsigrock:

Datum: 10. bis 13. August 2023

Ort: Castelbuono, Sizilien

Genre: Indie, Rock

Besucher:innen: 10.000

Ticket-Preis: ab 45 €



Bay Fest:

Datum: 12. bis 14. August 2023

Ort: Bellaria-Igea Marina, Emilia-Romagna

Genre: Punk, Rock

Besucher:innen: 15.000

Ticket-Preis: ab 40 €



Nameless Music Festival:

Datum: 14. bis 16. Juni 2024

Ort: Comer See, Lombardei

Genre: Electronic Dance Music, Hip-Hop, Alternative & Co

Besucher:innen: 10.000

Ticket-Preis: 129 €



Independent Days (I-Days) Festival:

Datum: 16. Juni bis 9. Juli 2024

Ort: Mailand, Lombardei

Genre: Rock, Pop

Besucher:innen: 300.000

Ticket-Preis: ab 51 €



Kappa FuturFestival:

Datum: 05. bis 07. Juli 2024

Ort: Turin, Piemont

Genre: House, Techno, Electronic Dance Music

Besucher:innen: 85.000

Ticket-Preis: 54 € bis 331 €



Festivals in Frankreich

Frankreich hat eine Vielzahl guter Dinge zu bieten: Croissants, Baguettes, den Eiffelturm und eine große Portion Liebe. Verliebt sind wir vor allem in die tolle Festival-Auswahl, die das Land mit sich bringt! Im Gegensatz zu anderen Ländern steht hier oftmals auch der Kulturaspekt im Vordergrund.

Nuits de Fourviève

Bei den "Nuits de Fourviève" handelt es sich um ein Tanz, Musik, Zirkus, Film und Theater beinhaltendes Festival in Lyon. 2023 fand die Veranstaltung vom 31. Mai bis 28. Juli statt und lockte über 166.000 Zuschauer:innen an. Wer Pop, Rock und Jazz mag, sollte die Konzerte bei den jährlichen Nuits de Fourviève definitiv nicht verpassen! Ticket-Preise starteten bei 40 €.

Hellfest Open Air Festival

Vom 27. bis 30. Juni 2024 findet das "Hellfest Open Air" in Clisson statt. Mit dabei sind üblicherweise 200 Rock- und Heavy-Metal-Bands, darunter Iron Maiden, Papa Roach, Incubus, Flogging Molly, Asking Alexandria & Co. Das Festival hat eine Kapazität von 60.000 Zuschauer:innen. Ein Ticket kostet um die 329 €.

Festival des Vieilles Charrues

Das "Vieilles Charrues Festival" ist ein genreübergreifendes Open-Air-Musikfestival im Gemeindegebiet von Carhaix-Plouguer in der Bretagne und findet vom 11. bis 14. Juli 2024 statt. Während im Gründungsjahr 1992 nur 500 Personen anwesend waren, sind es heute circa 50.000 Besucher:innen pro Tag. Zum Line-Up 2023 gehörten unter anderem die Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams und Kungs. Tickets sind ab 59 € verfügbar.

Weitere Festivals in Frankreich

I Love Techno Europe:

Datum: 07. bis 09. April 2023

Ort: Montpellier, Occitanie

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 35.000

Ticket-Preis: ab 30 €



We Love Green:

Datum: 02. bis 04. Juni 2023

Ort: Paris, Île-de-France

Genre: Indie, Electro, Urban Music & Co

Besucher:innen: 100.000

Ticket-Preis: ab 49 €



Festival de Nîmes:

Datum: 23. Juni bis 22. Juli 2023

Ort: Nîmes, Occitanie

Genre: Rock, Pop, Blues, Indie, Electro

Besucher:innen: 24.000

Ticket-Preis: ab 46 €



La Magnifique Society:

Datum: 23. bis 25. Juni 2023

Ort: Reims, Grand Est

Genre: Smooth Jazz, Techno Minimaliste, Indie, Punk, Hip-Hop, Pop & Co

Besucher:innen: 30.000

Ticket-Preis: 44 € bis 105 €



Solidays:

Datum: 23. bis 25. Juni 2023

Ort: Paris, Île-de-France

Genre: Rock, Pop, Hip-Hop & Co

Besucher:innen: 200.000

Ticket-Preis: ab 51 €



Eurockéennes de Belfort:

Datum: 29. Juni bis 02. Juli 2023

Ort: Sermamagny, Bourgogne-Franche-Comté

Genre: Hip-Hop, Metal, Rock, Electro, Pop, Reggae & Co

Besucher:innen: 125.000

Ticket-Preis: 62 € bis 190 €



Main Square Festival:

Datum: 30. Juni bis 02. Juli 2023

Ort: Arras, Hauts-de-France

Genre: Alternativ, Indie, Electro, Hip-Hop & Co

Besucher:innen: 150.000

Ticket-Preis: ab 65 € + 10 € bis 25 € Camping



Les Déferlantes Sud de France:

Datum: 06. bis 09. Juli 2023

Ort: Argelès-sur-Mer, Occitanie

Genre: Rock, Pop, Rap

Besucher:innen: 30.000

Ticket-Preis: ab 54 €



Les Francofolies de La Rochelle:

Datum: 12. bis 16. Juli 2023

Ort: La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine

Genre: Electro, Pop, Rock, Hip-Hop & Co

Besucher:innen: 150.000

Ticket-Preis: ab 60 €



Lollapalooza Paris:

Datum: 21. bis 23. Juli 2023

Ort: Paris, Île-de-France

Genre: Indie Rock, Pop, Hip-Hop, Electro & Co

Besucher:innen: 60.000

Ticket-Preis: 79€ bis 220€



Le Cabaret Vert:

Datum: 16. bis 20. August 2023

Ort: Charleville-Mézières, Grand Est

Genre: Rock, Pop, Electro, Urban Music & Co

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: 25 € bis 225 € + 19 € Camping



Rock en Seine:

Datum: 23. bis 27. August 2023

Ort: Saint-Cloud, Île-de-France

Genre: Rock, Hip-Hop, Electro & Co

Besucher:innen: 40.000

Ticket-Preis: 89 € bis 175 €



Delta Festival:

Datum: 23. bis 27. August 2023

Ort: Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Genre: Electro, House, Techno

Besucher:innen: 50.000

Ticket-Preis: 30 € bis 330 €



Nancy Jazz Pulsations:

Datum: 07. bis 21. Oktober 2023

Ort: Nancy, Grand Est

Genre: Jazz, Blues, Rock, Chanson Française, Reggae, World Music & Co

Besucher:innen: 100.000

Ticket-Preis: 50 € bis 290 €



Tomorrowland Winter:

Datum: 16. bis 23. März 2024

Ort: Alpe d’Hue, Auvergne-Rhône-Alpes

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 30.000

Ticket-Preis: 465 € bis 615 €



Le Printemps de Bourges:

Datum: 23. bis 28. April 2024

Ort: Bourges, Centre-Val de Loire

Genre: Rock, Chanson, Electro, Hip-Hop

Besucher:innen: 200.000

Ticket-Preis: ab 24 €



Garorock Festival:

Datum: 27. bis 30. Juni 2024

Ort: Marmande, Nouvelle-Aquitaine

Genre: Rock, Electro, Techno

Besucher:innen: 40.000

Ticket-Preis: 190 €



Festival Musilac:

Datum: 10. bis 13. Juli 2024

Ort: Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes

Genre: Pop, Rock, Indie, Hip-Hop, Electro, Dance, Rap, Reggae & Co

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: 66 € bis 205 €



Electrobeach Music Festival:

Datum: 12. bis 14. Juli 2024

Ort: Port Barcarès, Occitanie

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 150.000

Ticket-Preis: 162 €



Festival de Carcassonne:

Datum: 12. bis 21. Juli 2024

Ort: Carcassonne, Occitanie

Genre: Opera, Classical, Rock, Pop & Co

Besucher:innen: 160.000

Ticket-Preis: ab 45 €



Festivals in Kroatien

Je nach Standort, Verkehrslage und Verkehrsmittel braucht man nicht lange, um nach Kroatien zu fahren - von Wien bis zur Grenze sind es mit dem Auto nur um die vier Stunden. Dank wunderschöner Strände und der bekannten Party-Kultur eignet sich Kroatien ganz wunderbar als Mittelpunkt diverser Festivals, vor allem im EDM-Genre.

Ultra Europe

Das "Ultra Europe" ist mit 140.000 Besucher:innen eins der größten Electronic Dance Music-Festivals weltweit und findet auf der Party-Insel Split statt. The Chainsmokers, Alesso, Jamie Jones, Marco Carola, Sam Feldt & Co bereichern unter anderem Jahr für Jahr das Line-Up. 2023 fand das Festival vom 07. bis 09. Juli statt. Tickets kosten je nach Art 99 € bis 389 €.

Sea Star Festival

Jährlich findet am Strand des Stella Maris Resorts in Umag das "Sea Star Festival" statt. Acts wie Aduza, Iggy Azalea, The Prodigy, Umek und Dubioza Kolektiv sorgen hierbei für Stimmung. Im Vordergrund stehen vor allem Genres wie House, Reggae, Rock, Hip-Hop, Trap und Techno. Das Festival kehrt vom 17. bis 18. Mai 2024 zurück - es sollte mit Preisen ab 44 € und knapp 42.000 Musik-Fans gerechnet werden.

INmusic Festival

Wer auf Indie Rock, Heavy Metal und Electronic Dance Music steht, muss unbedingt beim "INmusic Festival" vorbeischauen. Hier treten Künstler:innen wie The Killers, Nick Cave, Deftones, White Lies und Billie Joan auf. Standort des Festivals ist Zagreb, die Zuschauer:innen-Zahl beläuft sich auf 30.000 Menschen. Ticket-Preise für das vom 24. bis 26. Juni 2024 stattfindende Event liegen bei 79 €.

Weitere Festivals in Kroatien

Dimensions Festival:

Datum: 31. August bis 04. September 2023

Ort: Tisno, Šibenik-Knin

Genre: Techno, House, Deep Dubstep, Drum & Bass, Electronic Dance Music

Besucher:innen: 10.000

Ticket-Preis: 27 € bis 241 €



Spring Break Island:

Datum: 30. Mai bis 02. Juni 2024

Ort: Zrce Beach, Zadar

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 10.000

Ticket-Preis: 40 € bis 115 €



Hideout Festival:

Datum: 23. bis 27. Juni 2024

Ort: Novalja, Lika-Senj

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: ab 139 €



Festivals in Großbritannien

Wenn Großbritannien für eine Sache bekannt ist, dann ist es endloses Feiern ... und alles was dazugehört! Kein Wunder also, dass es im Land der Tea Time, Scones sowie roten Telefonzellen - von der wunderschönen Natur mal abgesehen - genug Möglichkeiten für Partys und damit auch Festivals gibt.

Reading and Leeds Festival

Beim "Reading and Leeds Festival" handelt es sich - ähnlich wie bei Rock am Ring und Rock im Park - um gleich zwei englische Veranstaltungen in unterschiedlichen Locations, wo jedoch dieselben Künstler:innen auftreten. Der Reading-Part findet auf Little John's Farm in Reading und der Leeds-Part in Braham Park in Leeds statt. Auf beiden Festivals wird sich auf Genres wie Rock, Indie, Alternative und Metal fokussiert.

Dementsprechend treten Künstler:innen wie Two Door Cinema Club, Mabel, The Maine, The 1975, The Wombats und Alma auf. Beide Festivals kommen vom 25. bis 27. August 2023 zurück und erwarten zusammen um die 160.000 Zuschauer:innen. Die Preise der Tickets starten bei £ 286.

Download Festival

Metallica, Bring Me the Horizon, Iron Maiden, A Day to Remember und Bad Religion - Acts, mit denen man auf dem "Download Festival" im Donington Park in Derby, England rechnen darf. Für Genres wie Rock, Metal, Punk und Alternative reisen stets um die 120.000 Fans an. Das Festival findet wieder vom 14. bis 16. Juni 2024 statt. Die Ticket-Preise variieren, kosten jedoch im Durchschnitt um die £ 250.

Glastonbury Festival

Das "Glastonbury Festival (of Contemporary Performing Arts)" ist ein Festival für Musik und darstellende Kunst, welches auf einer Farm bei Pilton - in der Nähe von Glastonbury, England - stattfindet. Ein spezifisches Genre gibt es dabei nicht: Von Rock, Jazz, Hip-Hop bis Folk und Drum & Bass ist alles dabei.

Mit rund 200.000 Besucher:innen ist das Glastonbury Festival eins der größten Open-Air-Festivals weltweit. Es treten Musiker:innen wie Guns N' Roses, Elton John, Lana Del Rey, George Ezra, The Cure und Snow Patrol auf. Tickets für das vom 26. bis 30. Juni 2024 stattfindende Festival kosten ungefähr £ 280.

Weitere Festivals in Großbritannien

British Summer Time (BTS) Hyde Park:

Datum: 23. Juni bis 09. Juli 2023

Ort: London, England

Genre: Pop, Country, Rock

Besucher:innen: 65.000

Ticket-Preis: ab £ 95



Boardmasters:

Datum: 09. bis 13. August 2023

Ort: Newquay, England

Genre: Rock, Indie, Alternative, Dance

Besucher:innen: 50.000

Ticket-Preis: ab £ 179



Creamfields:

Datum: 24. bis 27. August 2023

Ort: Daresbury, England

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 80.000

Ticket-Preis: £ 70 bis £ 430



We Are FSTVL:

Datum: 25. bis 27. August 2023

Ort: Upminster, England

Genre: House, Techno, Garage, Grime, Drum & Bass

Besucher:innen: 30.000

Ticket-Preis: £ 26,50 bis £ 205



Parklife Festival:

Datum: 08. bis 09. Juni 2024

Ort: Manchester, England

Genre: Electronic Dance Music, Pop, Hip-Hop & Co

Besucher:innen: 60.000

Ticket-Preis: £ 95 bis £ 185



Isle of Wight Festival:

Datum: 20. bis 23. Juni 2024

Ort: Newport, Wales

Genre: Rock

Besucher:innen: 90.000

Ticket-Preis: £ 190



Wireless Festival:

Datum: 12. bis 14. Juli 2024

Ort: London, England

Genre: Hip-Hop

Besucher:innen: 60.000

Ticket-Preis: £ 89,60 bis £ 253,25



TRNSMT Festival:

Datum: 12. bis 14. Juli 2024

Ort: Glasgow, Schottland

Genre: Pop, Rock, Electronica

Besucher:innen: 50.000

Ticket-Preis: £ 205.55



Latitude Festival:

Datum: 25. bis 28. Juli 2024

Ort: Suffolk, England

Genre: Indie, Rock, Pop, Hip-Hop, Electronic Dance Music

Besucher:innen: 40.000

Ticket-Preis: £ 291,70



Kendal Calling Festival:

Datum: 02. bis 04. August 2024

Ort: Kendal, England

Genre: Rock, Indie, Dance, Punk, Pop, Electronic Dance Music

Besucher:innen: 25.000

Ticket-Preis: ab £ 169



Festivals in den Vereinigten Staaten

Wie hießt es so schön: Die USA sind das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In manchen Bereichen mag man dies stark anzweifeln, die Festivals hingegen können sich auf jeden Fall sehen lassen! Nirgendwo anders kommen so viele Zuschauer:innen zusammen wie hier ... obwohl das natürlich auch an der Größe der Vereinigten Staaten liegen kann.

Essence Festival of Culture

Beim von Coca-Cola finanzierten "Essence Festival of Culture" geht es - wie der Name verrät - vorrangig um Kultur, Lesungen und Masterclasses. Musik darf dabei aber definitiv nicht fehlen! Es sind Soul-, Blues-, Hip-Hop-, Reggae-, Gospel-, Funk- und R&B-Genres vertreten. Nicki Minaj, Janet Jackson, Lauryn Hill, Missy Elliott, Gucci Mane und Salt-N-Peppa treten unter anderem für 500.000 Zuschauer:innen in New Orleans auf. Das Essence Festival fand zuletzt vom 29. Juni bis 03. Juli 2023 statt. Preise der Tickets lagen bei 80 $ bis 445 $.

New Orleans Jazz & Heritage Festival

Jazz, Jazz, Jazz! Wo könnte man das vielseitige Genre besser bestaunen als beim "New Orleans Jazz & Heritage Festival" in New Orleans? Vom 26. April bis 05. Mai 2024 werden wieder um die 475.000 Besucher:innen erwartet. Auftreten könnten - so wie in den letzten Jahren - Künstler:innen wie Michael White, La Tribu de Abrante, Atabal, Plena Libre & Co. Tickets kosten zwischen 85 $ und 1850 $.

Electric Daisy Carnival (EDC) Las Vegas

Vom 17. bis 19. Mai 2024 ist es wieder soweit und das "Electric Daisy Carnival" - kurz EDC - in Las Vegas kehrt auf neun Bühnen zurück. Über 520.000 Fans dürfen sich hier auf Trap, Techno, Hardstyle, House, Bass und mehr ähnliche Genres freuen. Zum Line-Up gehören Dom Dolla, Eli Brown, Above & Beyond, Zedd, Chris Lake und weitere Acts. Wer gerne dabei sein möchte, sollte sich lieber kurz hinsetzen: Ein Ticket kostet mindestens 590 $. Maximum sind in der Regel 2.490 $ - je nach Ticket-Variante.

Weitere Festivals in den Vereinigten Staaten

Sonic Temple Art & Music Festival:

Datum: 25. bis 28. Mai 2023

Ort: Columbus, Ohio

Genre: Rock, Alternative, Indie

Besucher:innen: 300.000

Ticket-Preis: 160 $ bis 519,50 $



Governors Ball Music Festival:

Datum: 09. bis 11. Juni 2023

Ort: New York City, New York

Genre: Rock, Electronic Dance Music, Hip-Hop, Indie, Americana, Pop, Folk

Besucher:innen: 150.000

Ticket-Preis: 129 $ bis 609 $



Bonnaroo Music & Arts Festival:

Datum: 15. bis 18. Juni 2023

Ort: Manchester, Tennessee

Genre: Rock, Hip-Hop, Bluegrass, Jam, Electronic Dance Music

Besucher:innen: 85.000

Ticket-Preis: 120 $ bis 1.345 $



Rolling Loud Miami:

Datum: 21. bis 23. Juli 2023

Ort: Miami, Florida

Genre: Hip-Hop

Besucher:innen: 210.000

Ticket-Preis: 189 $ bis 1.345 $



Lollapalooza Chicago:

Datum: 03. bis 06. August 2023

Ort: Chicago, Illinois

Genre: Hip-Hop, Techno, Alternative, Rock & Co

Besucher:innen: 400.000

Ticket-Preis: 125 $ bis 390 $



HARD Summer:

Datum: 05. bis 06. August 2023

Ort: Los Angeles, Kalifornien

Genre: Drum & Bass, Trap, Moombahton, Experimental

Besucher:innen: 80.000

Ticket-Preis: 89 $ bis 429 $



Burning Man Festival:

Datum: 27. August bis 04. September 2023

Ort: Black Rock Desert in Pershing County, Nevada

Genre: House, Playa Tech

Besucher:innen: 80.000

Ticket-Preis: 575 $



Rocklahoma:

Datum: 31. August bis 03. September 2023

Ort: Pryor, Oklahoma

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Besucher:innen: 100.000

Ticket-Preis: 89 $ bis 239 $



Electric Zoo Festival:

Datum: 01. bis 03. September 2023

Ort: New York City, New York

Genre: Electronic Dance Music

Besucher:innen: 100.000

Ticket-Preis: 119,99 $ bis 1.099,99 $



Bourbon & Beyond:

Datum: 14. bis 17. September 2023

Ort: Louisville, Kentucky

Genre: Rock, Blues, Americana

Besucher:innen: 140.000

Ticket-Preis: 99,99 $ bis 1.699,99 $



Music Midtown:

Datum: 15. bis 17. September 2023

Ort: Atlanta, Georgia

Genre: Rock, Hip-Hop, Pop, Electronic Dance Music & Co

Besucher:innen: 300.000

Ticket-Preis: 155 $ bis 1.525 $



Louder Than Life Festival:

Datum: 21. bis 24. September 2023

Ort: Louisville, Kentucky

Genre: Hard Rock, (Heavy) Metal

Besucher:innen: 170.000

Ticket-Preis: 119,99 $ bis 1.599,99 $



Aftershock Festival:

Datum: 05. bis 08. Oktober 2023

Ort: Sacramento, Kalifornien

Genre: Hard Rock, Punk, Heavy Metal

Besucher:innen: 160.000

Ticket-Preis: 134,99 $ bis 719,99 $



Power Trip:

Datum: 06. bis 08. Oktober 2023

Ort: Indio, Kalifornien

Genre: Heavy Metal

Besucher:innen: 160.000

Ticket-Preis: 599 $ bis 2.999 $



Austin City Limits (ACL) Music Festival:

Datum: 06. bis 15. Oktober 2023

Ort: Austin, Texas

Genre: Rock, Indie, Country, Folk, Electronic Dance Music, Hip-Hop

Besucher:innen: 450.000

Ticket-Preis: 335 $ bis 1.755 $



Electric Daisy Carnival (EDC Orlando):

Datum: 10. bis 12. November 2023

Ort: Orlando, Florida

Genre: Electronic Dance Music, Dum & Bass, Dubstep, House, Techno

Besucher:innen: 300.000

Ticket-Preis: 219,99 $ bis 439,99 $



Ultra Music Festival:

Datum: 22. bis 24. März 2024

Ort: Miami, Florida

Genre: Techno, House, Trance, Electronic Dance Music

Besucher:innen: 165.000

Ticket-Preis: 299,95 $ bis 1.499,95 $



Tortuga Music Festival:

Datum: 05. bis 07. April 2024

Ort: Fort Lauderdale, Florida

Genre: Country, Rock, Electronic Dance Music, Hip-Hop

Besucher:innen: 100.000

Ticket-Preis: 275 $ bis 2.199 $



Stagecoach Festival:

Datum: 26. bis 28. April 2024

Ort: Indio, Kalifornien

Genre: Country

Besucher:innen: 75.000

Ticket-Preis: 399 $ bis 2.999 $



Welcome to Rockville:

Datum: 09. bis 12. Mai 2024

Ort: Daytona Beach, Florida

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Besucher:innen: 160.000

Ticket-Preis: 269,99 $ bis 599,99 $



BottleRock Napa Valley:

Datum: 24. bis 26. Mai 2024

Ort: Napa, Kalifornien

Genre: Electronic Dance Music, Pop, Indie

Besucher:innen: 120.000

Ticket-Preis: 430 $ bis 2.450 $



Outside Lands:

Datum: 09. bis 11. August 2024

Ort: San Francisco, Kalifornien

Genre: Rock, Pop, Indie, Hip-Hop, Dance, Jam, Soul, Funk

Besucher:innen: 220.000

Ticket-Preis: 215 $ bis 1.313 $