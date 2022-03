Laktoseintoleranz: Ursachen, Symptome und Behandlung

Menschen mit Laktoseintoleranz vertragen Milch und Milchprodukte überhaupt nicht oder nur sehr schlecht. Wegen eines Enzymmangels von Laktase kommt es oft zu Symptomen wie Blähungen, Bauchkrämpfe und Durchfall. Die Laktoseunverträglichkeit kann aber auch zu anderen Problemen und Beschwerden führen. In diesem Artikel erfährst du alles über die Nahrungsmittelunverträglichkeit, wie sie ausgelöst wird und woran du sie erkennen kannst. Außerdem geben wir dir Tipps für die Ernährung!

Was ist Laktoseintoleranz/ Milchzuckerunverträglichkeit?

Sie ist eine Form von Nahrungsmittelunverträglichkeit, bei der ein bestimmter Zucker nicht vertragen wird, ähnlich der Fructoseintoleranz. Zudem kann sie auch bei Zöliakie auftreten. Betroffene vertragen Milchzucker nicht oder nur in kleinen Mengen. Grund dafür ist ein Mangel des Enzyms Laktase. Die Intoleranz kann von Geburt an bestehen, sich im Laufe der Zeit entwickeln oder durch eine andere Krankheit vorübergehend verursacht werden. Liegt beispielsweise eine Erkrankung des Darms vor und diese bessert sich, bildet der Darm im Anschluss wieder mehr Laktase. Hier reicht oft ein Verzicht auf Laktose über eine bestimmte Zeit.

Was ist Milchzucker (Laktose/ Lactose)

Dieser Zucker ist ein natürlicher Bestandteil von Milch sowie Milchprodukten und wird zudem in verschiedenen Lebensmitteln eingesetzt. Es handelt sich um einen Zweifachzucker (Disaccharid). Dieser wird nicht von der Dünndarmschleimhaut aufgenommen, sondern muss dafür zuerst in einen Einfachzucker (Monosaccharid) umgewandelt werden. Wenn er in seine zwei Bestandteile, die Einzelzucker Galaktose und Glukose, zerlegt wurde, kann er die Darmwand passieren.

Für diese Aufspaltung der Laktose ist das Enzym Laktase notwendig. Dieses wird von Geburt an in den Schleimzellen des Dünndarms produziert, um die erste Nahrung, Muttermilch verdauen zu können. Wenn Säuglinge größer werden, werden sie langsam an anderes Essen gewöhnt. Daran passt sich auch die Verdauung an. Es wird im Laufe der Zeit weniger Laktase hergestellt, dafür aber andere Verdauungsenzyme.

Laktasemangel als Ursache

Menschen mit Laktoseintoleranz können entweder gar keine oder nicht genug Laktase bilden. Aus diesem Grund wandert der Milchzucker unverändert und ungespalten vom Dünndarm in den Dickdarm weiter. Die dort ansässigen Bakterien nutzen ihn dann als Nahrung. Dabei entstehen Abfallstoffe und Gase, die dann die typischen Beschwerden auslösen. Zu diesen Stoffen gehören unter anderem Milchsäuren, kurzkettige Fettsäuren und Gase wie Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid und Methan.

Obwohl der Grund für eine Laktoseintoleranz eigentlich immer ein Mangel des Enzyms Laktase ist, kann es auf verschiedene Weise zu diesem Mangel kommen, dieser kann natürlich oder erworben sein. Dementsprechend sind die Beschwerden und Symptome auch sehr unterschiedlich und können unabhängig vom Alter auftreten.

Formen von Laktoseintoleranz

Bei der Unverträglichkeit von Lactose können medizinisch zwei unterschiedliche Formen diagnostiziert werden:

Primäre Laktoseintoleranz

Diese entsteht eigenständig durch einen zugrundeliegende Mangel an Laktase. Sie kann sich entweder natürlicherweise im Zuge des Heranwachsens (physiologischer Laktasemangel) entwickeln oder von Geburt an (neonataler Laktasemangel) bestehen.

Physiologischer Laktasemangel

Neugeborene können Laktose ohne Probleme verstoffwechseln. Sobald sie von der Milch entwöhnt werden (Abstillen), geht die Laktase-Produktion aber zurück und die Verträglichkeit von Milchzucker sinkt. Es kommt zu einem natürlichen (physiologischen) Laktasemangel. Dies geschieht meist zwischen dem 5. und 20. Lebensjahr.

Mit dem Alter wird immer weniger von dem Emzym produziert und ältere Menschen vertragen daher Laktose schlechter. In Gebieten wie Asien und Afrika, in denen traditionell weniger Milchprodukte auf dem Speiseplan stehen, vertragen auch die meisten jungen Menschen Laktose eher weniger gut. Grundsätzlich nehmen viele Menschen heutzutage oft mehr Laktose über die Nahrung auf, als sie tatsächlich verdauen können.

Neonataler Laktasemangel

Dabei handelt es sich um eine angeborene absolute Laktoseintoleranz, die von Geburt an besteht. Diese Stoffwechselkrankheit ist glücklicherweise sehr selten. Der Körper produziert in diesem Fall nur ganz wenig oder gar keine Laktase.

Die betroffenen Babys bekommen bereits in ihren ersten Tagen anhaltenden Durchfall durch die Muttermilch. Stillen ist dann leider nicht möglich. Im schlimmsten Fall kann die ungespaltene Laktose über die Magen- und Darmschleimhaut direkt in die Blutbahn gelangen und dort Vergiftungserscheinungen auslösen. Als Therapie muss hier die laktosefreie Diät lebenslang eingehalten werden.

Wenn Neugeborene Probleme mit Milchzucker haben, steckt nicht immer eine angeborene Laktoseintoleranz dahinter. Der Verdauungstrakt kann in den ersten Lebenswochen allgemein sehr sensibel reagieren und die Laktaseproduktion braucht manchmal etwas Zeit bis sie einwandfrei läuft.

Erworbene (sekundäre) Laktoseunverträglichkeit

Im Unterschied zur primären Form ist diese Folge einer anderen Erkrankung. Die Produktion der Laktase wird hierbei durch eine Schädigung der Darmschleimhaut reduziert. Mögliche Auslöser können eine Operation im Magen-Darm-Bereich sein oder folgende Krankheiten:

chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

Magen-Darm-Infektion

Glutenunverträglichkeit (Zöliakie)

Nahrungsmittelallergien

Eine erworbene Laktoseintoleranz kann wieder verschwinden, wenn die verursachende Krankheit erfolgreich behandelt wurde. Haben sich die Schleimhautzellen des Darms erholt und sind in der Lage genügend Laktase herzustellen, verschwindet auch die Unverträglichkeit.

Häufige Symptome bei Laktoseintoleranz

Die Beschwerden können ganz unterschiedlich stark ausfallen. Meist treten Symptome wie Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen und andere Verdauungsprobleme direkt nach dem Verzehr auf. Auch die Menge, ab der die Probleme ausgelöst werden, ist bei den Betroffenen nicht immer gleich hoch. Man spricht hier von einer individuelle Toleranzschwelle.