Mutterschutz: Was bedeuten Beschäftigungsverbot und Wochengeld?

Ab dem Zeitpunkt, an dem du deine Schwangerschaft in der Arbeit meldest, gilt in Österreich das Mutterschutzgesetz. Aber wie lange dauert der Mutterschutz? Welche Arbeiten sind für Schwangere verboten? Und was ist das Wochengeld?