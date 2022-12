Bequem, zeitlos und ein echter Allrounder: Der Satinrock lässt unser Herz sowohl im Winter als auch im Sommer höher schlagen. Zudem schmeichelt er jeder Figur und kann extrem vielseitig kombiniert werden: Von lässig bis Office-tauglich – wir zeigen wie‘s geht!

Was zeichnet den Satinrock aus?

Der klassische Satinrock – auch Slip Skirt oder Silk Skirt genannt – kommt meistens in Midi-Länge daher. Genauso wie auch das Slip Dress besteht das Trendteil aus einem fließenden Material wie etwa Satin, Chiffon oder auch Seide. Der Stoff ist es auch, der dem Rock seine Leichtigkeit verleiht und für einen elfengleichen Look sorgt.

Diese Modelle haben es uns angetan

Grundsätzlich sei gesagt: Der Satinrock muss nicht immer glatt sein. Auch in Falten gelegt – also in Form eines Plisseerocks – macht er eine gute Figur!

Was die Form des Rocks angeht, gibt es ebenfalls unterschiedlichste Ausführungen: Der Satinrock kann sowohl als Bleistiftrock als auch mit leicht ausgestellter Form daherkommen. Die sogenannte A-Linie (mit ausgestelltem Saum) ist eine weitere beliebte Variante des Slip Skirts. Bei Fashionistas am beliebtesten sind aber vor allem figurnahe Satinröcke in Midi- oder Maxi-Länge: Denn diese sorgen für einen besonders zarten Look und zaubern außerdem einen schmalen Unterkörper. Auch die Silhouette wird dadurch optimal betont.

Die trendigen Röcke kommen aber nicht nur in allen Formen, sondern auch in allen Farben daher! Neben den klassischen Modellen in Schwarz, Weiß oder Beige, kommt der Satinrock auch in Pastell- oder Knallfarben besonders toll zur Geltung. Muster wie etwa Streifen, Polka Dots oder Animal Print bringen etwas Abwechslung in die Garderobe und dezente Spitzendetails am Saum können für einen zusätzlichen Eyecatcher sorgen.

So kombinierst du den Satinrock richtig

Gehen wir von einem Satinrock in Midi-Länge aus, so endet dieser im Idealfall irgendwo auf Höhe der Waden. Diese Zwischenlänge schmeichelt jeder Figur. Je nach Vorliebe und Körperform kann man außerdem beim Schnitt noch variieren: Leicht ausgestellte Röcke in A-Linie kaschieren Po, Hüfte oder Oberschenkel und legen den Fokus auf die Taille. Wer hingegen seine Kurven betonen möchte, statt sie zu verstecken, ist mit einem figurnah geschnittenen Satinrock bestens beraten. Der weiche Stoff umspielt die Figur perfekt.

Kommen wir nun zu möglichen Styling-Matches: Möchtest du einen lässigen Look kreieren, dann eignen sich vor allem Oberteile wie etwa schlichte T-Shirts, Träger- oder Crop Tops ideal. Um etwas mehr Spannung in deinen Look zu bringen, kannst du mehrere Ketten übereinander layern. Für einen eleganten Business-Look kannst du hingegen zu schicken Hemdblusen (gern auch oversized) greifen.

In der kalten Jahreszeit eignet sich auch ein Rollkragen-Pullover wunderbar als Styling-Partner. Sowohl eng anliegend als auch oversized ergibt diese Kombi ein Perfect Match! Fashionistas schwören außerdem auf den Blazer zum Seidenrock. Tipp: Ein Gürtel um die Taille betont die Proportionen. Wer mehr in Richtung Streetstyle gehen mag, kann außerdem eine angesagte Bomberjacke mit dem Satinrock kombinieren.

In puncto Schuhe geht eigentlich fast alles zum Satinrock: Angesagt sind etwa Loafer oder Boots, gern auch in der Chunky-Variante. Sneaker, kniehohe Stiefel mit Absatz und Mules gehen außerdem immer. Abraten würden wir hingegen von Ballerinas zum Satinrock, denn diese verkürzen das Bein optisch. Tipp: Greife besser zu spitz zulaufenden Flats.

Das sind unsere liebsten Looks

Satinrock + Strickpulli + Chunky Boots = große Liebe! Diese Fashionformel schreiben wir uns für die kalte Jahreszeit hinter die Ohren. Denn der Look ist nicht nur super angesagt, sondern auch gemütlich und cool zugleich. Wichtig: Das Outfit lebt von Gegensätzen. Als Kontrast zum figurbetonten Satinrock eignen sich ein grober Strickpulli im Oversized-Schnitt und klobige Boots ideal.

Sportlich stylen wir den Satinrock in der Kombination mit einem lässigen T-Shirt, Sneakers und Shopper Bag. Tipp: Socken, die aus den Sneakers hervorblitzen waren früher nicht so gern gesehen, sind jetzt aber oft ein cooles Fashion Statement!

Alles richtig gemacht hat auch die deutsche Influencerin Masha Sedgwick. Ihr Look besteht aus einem Satinrock in einem tollen Orange-Ton. Dazu kombiniert sie eher schlichtere Pieces wie ein klassisches weißes T-Shirt, einen schwarzen Blazer und weiße Sneakers. Einen Akzent rund um die Taille setzt sie außerdem mit einem schwarzen Taillengürtel. Schmuck und eine schwarze Clutch runden den Look perfekt ab.

Einen Hauch French Chic verkörpert außerdem dieser zeitlose Look. Zum marineblauen Slip Skirt wird ein klassisches Streifenshirt kombiniert. Ein grauer Pulli wird dabei lässig über die Schulter gebunden. Schwarze Loafer ergänzen den unaufgeregten Look ideal. Dezenter Schmuck, eine schwarze Tasche und Sonnenbrille dazu – fertig ist ein durch und durch abgestimmtes Outfit. We like!

Die schönsten Satinröcke zum Nachshoppen