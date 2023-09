Trotz ihrer im deutschsprachigen Raum vergleichsweise berühmten Eltern ist Summer Antonia Soraya Terenzi nur wenigen ein Begriff - erst, nachdem der Nachname etwas länger begutachtet wird, sollte es langsam klingeln: Sie ist die Tochter des ehemaligen Powercouples Sarah Connor und Marc Terenzi!

Seit 2022 darf sich Summer nun auch der Öffentlichkeit zeigen. Grund dafür war ihr 16. Geburtstag. Zuvor sorgten ihre Eltern dafür, sie vom Rampenlicht fernzuhalten - mit Erfolg! Summer sollte unter normalen, geschützten Umständen aufwachsen und ihre Privatsphäre genießen. Dies erklärt auch, wieso sie auf Instagram "erst" um die 80 Tausend Follower:innen hat.

Steckbrief: Summer Terenzi Name: Summer Antonia Soraya Terenzi

Summer Antonia Soraya Terenzi Geburtstag: 23. Juni 2006

23. Juni 2006 Geburtsort: Wildeshausen, Niedersachsen, Deutschland

Wildeshausen, Niedersachsen, Deutschland Sternzeichen: Krebs

Krebs Eltern: Sarah Connor und Marc Terenzi (2004-2010)

Sarah Connor und Marc Terenzi (2004-2010) Geschwister: Tyler Marc Terenzi (*2004)

Tyler Marc Terenzi (*2004) Halbgeschwister: Emma (*2011), Delphine Malou (*2011), Brady Ocean (*2015), Jax Llewyn (*2017)

Emma (*2011), Delphine Malou (*2011), Brady Ocean (*2015), Jax Llewyn (*2017) Beruf: Schülerin, Sängerin

5 spannende Fakten über Summer Terenzi

Summer Terenzi ist großer Fan von Musik und Konzerten. Natürlich besucht sie überwiegend die Auftritte ihrer Mutter, hat sich bisher aber auch Billie Eilish, Harry Styles, Olivia Rodrigo und Beyoncé live angesehen.

Natürlich besucht sie überwiegend die Auftritte ihrer Mutter, hat sich bisher aber auch Billie Eilish, Harry Styles, Olivia Rodrigo und Beyoncé live angesehen. Kinder berühmter Eltern werden als sogenannte "Nepo-Babys" bezeichnet - so also auch Summer Terenzi.

- so also auch Summer Terenzi. Tiere, besonders Hunde, liegen Summer Terenzi sehr am Herzen. Bereits in ihrer Kindheit wuchs sie immer wieder mit den vierbeinigen Gefährten auf.

auf. Sarah Connors Schwester Anna-Maria Ferchichi ist seit 2012 mit Bushido verheiratet. Das man den Rapper also zu Summer Terenzis Onkel.

verheiratet. Das man den Rapper also zu Summer Terenzis Onkel. Wie schon bei Tyler war Papa Marc bei der Geburt dabei und schnitt Summer Terenzis Nabelschnur durch.



Wie lernten sich Sarah Connor und Marc Terenzi kennen?

Gegen Ende der 90er-Jahre wurde Marc Terenzi Mitglied der Boygroup "Natural" - auch Sarah Connor widmete sich bereits seit 2001 der Musik und feierte mit dem Song "Let's Get Back To Bed – Boy!" großen Erfolg. Beide Künstler:innen lernten sich schließlich 2002, nur ein Jahr nach Sarahs Durchbruch, bei einer Musik-Veranstaltung im "Europa-Park" in Rust kennen - und lieben.

Für Marc bedeutete dies, einen anderen Karriereweg finden zu müssen. Dessen Manager Lou Pearlman verbot es nämlich allen Mitgliedern, feste Freund:innen zu haben. Somit wurde der Sänger 2003 aufgefordert, die Musikgruppe zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt erwartete das mittlerweile verlobte Paar den ersten gemeinsamen Sohn: Tyler Marc wurde am 02. Februar 2004 geboren.

» Sarah und ich waren zu jung, zu sehr auf Karriere fixiert und wurden zu früh Eltern. «

- so Marc Terenzi gegenüber dem "OK!"-Magazin

Ganz im Stil der 2000er konnte man Sarahs und Marcs Hochzeit vier Wochen nach der Geburt im Rahmen ihrer eigenen TV-Serie "Sarah & Marc in Love" verfolgen. Hier drehte sich alles um die Planung und Ausführung des Events. Das Ja-Wort wurde sich vor laufender Kamera gegeben.

Musik, Instrumente und Tanz spielten schon immer eine Rolle

Am 23. Juni 2006 kam Töchterchen Summer Antonia Soraya Terenzi auf die Welt. Ihr Name erinnert sowohl an Marcs Mutter Antoinette als auch an Sarahs Mama Soraya. Nachdem sich Summers Eltern vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzogen, um sich auf die Kinder zu fokussieren, wollten sie musikalisch erneut durchstarten. 2008 kam es allerdings zur Trennung. Die Scheidung wurde im März 2010 finalisiert.

Im Laufe der Zeit führten Sarah und Marc neue Partnerschaften - dabei bekamen beide jeweils zwei Kinder und somit insgesamt vier Halbgeschwister für Summer: Emma, Delphine Malou, Brady Ocean und Jax Llewyn. Obwohl die älteste Connor-Terenzi-Tochter viel Zeit mit ihrem Bruder Tyler verbringt, ist Delphine - liebevoll abgekürzt mit "Phini" - ihr Lieblingsgeschwisterkind.

Trotz der Tatsache, dass Summer in Deutschland geboren wurde, spricht sie am liebsten Englisch. Ihr Vater wurde immerhin in den Vereinigten Staaten geboren. Kein Wunder also, dass sie aktuell ein Internat in England besucht. Dort studiert sie Musik, Performance und Tanz. "Das ist das, was sie liebt und machen möchte. Das weiß sie, seit sie neun Jahre alt ist. Am wichtigsten ist jetzt, dass sie aus meinem Dunstkreis rauskommt und sich ohne meinen und ihren Namen spürt und ausprobieren kann. Dort lernt sie ihr Handwerk und schreibt bereits fantastische Songs", so Sarah über ihren Sprössling.

Zuvor lebte Summer mit ihren (Halb-)Geschwistern, ihrer Mutter und deren Ehemann Florian Fischer in Berlin-Zehlendorf. Die Connor-Terenzi-Fischers sind eben eine richtige Patchworkfamilie! Übrigens: Aktuell ist Summer in keiner Beziehung.

Summer Terenzi wurde mit einem Herzfehler geboren

Kurz nach ihrer Geburt wurde ein schwerer Herzfehler festgestellt - Summer kam mit einem Loch im Herzen zur Welt. Daraufhin wurde sie als Neugeborene am offenen Herzen operiert. Seither gab es keine weiteren Komplikationen. Trotz vieler zittriger Stunden, Tage und Wochen konnten auch positive Aspekte verzeichnet werden, die sich vor allem durch persönliches Wachstum seitens der Eltern äußerten.

In einem Interview mit "VOX" erzählt Mama Sarah: "Als Summer geboren wurde, ging es mir besser. Meine Angstattacken gingen weg, meine Einsamkeit. Ich hatte das Gefühl, es geht nicht mehr um mich. Ich muss jetzt funktionieren und für sie da sein." Ihre Angst verarbeitete Sarah daraufhin in ihrem Lied "I'll Kiss It Away", welches 2008 erschien. "20 Tage und 20 Nächte saß ich an deiner Seite, umgeben von Monitoren", lauten die Lyrics übersetzt, "Ich werde deine Schmerzen tragen, wann immer du fällst. Ich werde dir helfen, aufzustehen."