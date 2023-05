Barbara Karlich ist DIE Talkshow-Queen schlechthin! Seit über zwei Jahrzehnten ist sie mit ihrer ORF-Sendung "Die Barbara Karlich Show" in aller Munde - ein Ende ist nicht in Sicht. Obwohl sie größtenteils für ihre Moderation bekannt ist, hat Barbara mit Schauspiel & Co noch viele weitere Talente: Das Multitalent im Portrait.

Steckbrief: Barbara Karlich Name: Barbara Karlich

Barbara Karlich Geburtstag: 7. Januar 1969

7. Januar 1969 Geburtsort: Wien, Österreich

Wien, Österreich Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Wohnort: Burgenland, Österreich

Burgenland, Österreich Beruf: Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Journalistin, Publizistin

Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Journalistin, Publizistin Schwerpunkte: Adabei, Gesellschaftspolitik, Kommunikation, Lifestyle, Soziales

Adabei, Gesellschaftspolitik, Kommunikation, Lifestyle, Soziales Partner: Christoph Preitschopf (2005-2006), Roland Hofbauer (2008-2012)

Christoph Preitschopf (2005-2006), Roland Hofbauer (2008-2012) Kinder: Gloria (2008)

Bevor es ins Fernsehen ging, probierte sich Barbara Karlich beruflich aus

Mag. Barbara Karlich - Tochter der Bibliothekarin Katharina und des Unternehmers Viktor Karlich - wuchs in Trausdorf im Burgenland auf und gehörte dort einer burgenländisch-kroatischen Minderheit an. Kein Wunder also, dass die heutige Moderatorin ein absolutes Sprachtalent ist! Sie spricht fließend Deutsch, Kroatisch, Englisch, Italienisch und Französisch.

Im Jahr 1987 maturierte Barbara am Gymnasium Eisenstaft und zog daraufhin in die Großstadt, um Publizistik mit der Fächerkombination Psychologie sowie Theaterwissenschaft an der Universität Wien zu studieren - und schloss 1994 ihr Magistra ab. Außerdem besuchte sie den Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit.

Schnacken konnte die Talkshow-Ikone tatsächlich schon immer! "Bereits im Volksschulalter habe ich Kirschen und Weintrauben auf der Straße verkauft", erzählt sie im Interview mit News. Später folgten Jobs wie Kindermädchen, Eventmanagerin oder Barkeeperin. Nachdem sie ein Volontariat im ORF-Landesstudio Burgenland absolvierte, arbeitete Barbara in Werbe- und PR-Agenturen und als Journalistin im Wirtschaftsbereich für Zeitschriften wie den "Österreichischen Wirtschaftsverlag". Auch ihre Ausbildung bei RTL in Berlin und Luxemburg brachte die Moderatorin im Beruf voran.

Karriereanfang bei RTL mit "Barbarella und die Morgencrew"

1996 zeichnete das Jahr, in dem Barbara Karlich erstmalig öffentlich in der Medienbranche auftrat: Sie durfte die Morgenshow "Barbarella und die Morgencrew" beim früheren Privatsender 92.9 von RTL-Wien moderieren. Der Anfang einer großen Karriere.

Drei Jahre später wird Barbara von ORF-Intendantin Kathrin Zechner nach einer Castingrunde entdeckt und für ihre erste eigene Fernsehshow engagiert - obwohl sie keinerlei Erfahrung beim Fernsehen hat. Seit dem 27. Oktober 1999 moderiert das Naturtalent die "Barbara Karlich Show" und entwickelt sich zu einer der beliebtesten Quotenstars des ORFs und Österreichs.

"Die Barbara Karlich Show" ist seit über 20 Jahren Österreichs beliebteste Talkshow

In der Barbara Karlich Show wird über wirklich alles geredet - so, wie es bei einer Talkshow nun einmal üblich ist! Thematiken sind unter anderem Weltrekorde, Seitensprünge und Tabus. Titel wie "Endlich Sommer!", "Ich habe übersinnliche Kräfte" und "Mein Herz schlägt für die Landwirtschaft" teasern dabei immer den ungefähren Inhalt der Folge an. Diese laufen übrigens Montag bis Freitag um jeweils 16 Uhr auf ORF 2 - insgesamt gab es seit 1999 durchweg, bis auf die Ausnahme einer kurzen Babypause, bereits über 4000 Sendungen.

» Wir haben sicher dazu beigetragen, heikle Themen zu enttabuisieren. Man denke da an Homosexualität oder Schönheits-OPs. «

Jedes Mal werden Gäste aus unterschiedlichsten Bereichen eingeladen, um im Studio ihre Meinung zu äußern. Barbara Karlich stellt dabei Fragen, die keine:r erwartet - und bekommt Antworten zurück, mit denen auch sie selbst nicht rechnet! Eine Bezahlung der Gäste erfolgt nicht. Es gibt lediglich eine Aufwandsentschädigung für die Anreise. Neben ihrem täglichen Talk moderierte sie die ORF-Sendung "Karlich danach" (2003-2005), in der sie ehemalige Talkgäste daheim besuchte.

Barbara Karlich betont in Gesprächen stets aufs Neue, dass sie echtes Interesse an den Geschichten der Menschen hat - auch Humor, Wissensdurst und ausreichend Vorbereitung spielen in alle Folgen hinein. Die Frage, ob sie sich selbst zu jedem Thema in eine Talkshow setzen würde, bejaht die authentische Moderatorin. Nur manche Themen - wie beispielsweise "Lesben! Euch fehlt nur ein richtiger Mann" aus dem Jahr 2002 - würde sie so nicht mehr umsetzen.

Rekordhaltung, Romy-Auszeichnungen und Liebling des ORFs

Bei der Barbara Karlich Show handelt es sich um die einzig verbliebene Talkshow im deutschsprachigen Fernsehen - damit hält die Sendung gleichzeitig den Rekord der am längsten gesendeten Talkshows in Deutschland, der Schweiz und natürlich Österreich. 2004 und 2005 wurde Barbara außerdem mit der Romy als beliebteste weibliche Show- und Talkmasterin ausgezeichnet, 2019 folgte ein Ehrenzeichen des Landes Burgenland.

Auch das ORF-Zentrum Küniglberg - der Hauptsitz des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks - sieht die Moderatorin als festen Bestandteil und Quotengarantin an. Das ist doch ebenfalls eine ziemlich nette Auszeichnung, oder?

» Für mich ist jede Sendung total spannend, jeder Gast eine eigene Welt. Fad war es noch nie, ich verspüre nicht die geringste Dienstmüdigkeit. «

Barbara Karlich versucht sich als Schauspielerin, Tänzerin und Autorin

Obwohl Barbara innerhalb ihrer Branche mehr als erfolgreich ist, hat sie zusätzlich Erfahrungen als Theaterregisseurin gesammelt. Gemeinsam mit Wolfgang Werner übernahm die Powerfrau im Rahmen einer kroatischen Laientheathergruppe 2010 die Intendanz für das Sommertheater in Pitten - aufgeführt wurde "Der Widerspenstigen Zähmung" in einer Musicalfassung. Zuvor folgten Aufträge für die Sommerfestspiele Berndorf 2003 und der Bromberger Hexensommer 2004 bis 2006.

Im Jahr 2006 konnte man Barbara als Neo-Tänzerin in der ORF-Show "Dancing Stars" verfolgen, wo sie mit ihrem Tanzpartner Alexander Zaglmeier den 7. Platz belegte. Das Duo musste die Sendung nach der vierten Runde verlassen. Hinzukommen diverse weitere Auftritte wie in "Willkommen Österreich", "Wir sind Kaiser" oder der "Promi-Millionenshow".