Anna Ermakova war lange Zeit nur für eine Sache bekannt: Wie man unschwer erkennen kann, ist sie die Tochter des ehemaligen Tennisspielers Boris Becker - beide sind sich absolut aus dem Gesicht geschnitten. Puh, der Mann hat definitiv starke Gene!

Anna selbst findet es komisch, dass jede:r ihre Familie kennt und sie ausschließlich darauf reduziert wird. Dies ist seit einigen Jahren allerdings nicht mehr der Fall. Inzwischen hat sich das Model selbst einen - durchaus positiv assoziierten - Namen gemacht und war 2023 in der TV-Show "Let's Dance" zu sehen, die sie haushoch gewann.

Steckbrief: Anna Ermakova Name: Anna Ermakova

Anna Ermakova Geburtstag: 22. März 2000

22. März 2000 Geburtsort: London, Vereinigtes Königreich

London, Vereinigtes Königreich Sternzeichen: Widder

Widder Wohnort: London, Vereinigtes Königreich

London, Vereinigtes Königreich Beruf: Model, Tänzerin

Model, Tänzerin Eltern: Boris Becker und Angela Ermakova

Boris Becker und Angela Ermakova Größe: 179 cm

5 spannende Fakten über Anna Ermakova

Anna Ermakova bezeichnet sich selbst als Feministin und setzt sich in Zuge dessen für Frauenrechte ein. Sie ist Stolz darauf, Teil einer rebellischen Generation zu sein.

Dank ihrer afrikanischen Wurzeln - Mama Angela entstammt der Beziehung einer Russin mit einem Nigerianer - hat Anna Ermakova eine tolle Haarpracht geerbt. Um ausreichend Haarpflege zu betreiben, nutzt sie für ihre Locken gerne Conditioner und Haaröl, vor allem Kokosöl.

Im Jahr 2015 nahm Anna Ermakova als Debütantin am "Queen Charlotte's Ball" im Kensington Palace teil. Die Veranstaltung wurde erstmals 1780 von Georg III. zu Ehren seiner Frau arrangiert - so wie es auch in "Bridgerton" passiert!

Obwohl Boris Becker einer der meist gefeierten Tennis-Profis ist, hat Töchterchen Anna Ermakova eigenen Aussagen nach kein Talent für die Sportart. Stattdessen macht sie Pilates und geht ins Fitnessstudio.

Anna Ermakova hat insgesamt drei Stiefbrüder, mit denen sie sich gut versteht. Noah Gabriel und Elias Balthasar stammen aus Boris' Ehe mit Barbara Becker, Amadeus aus der Ehe mit Sharlely "Lilly" Becker.

Anna Ermakova ist durch einen One-Night-Stand entstanden

Theoretisch könnte man Anna Ermakova als Nepo Baby bezeichnen - ihre Eltern sind immerhin nicht unbekannt! Als Tochter von Sportler Boris Becker und Model Angela Ermakova stand Anna seit ihrer Geburt im Rampenlicht ... das nur nicht unbedingt aus einem erfreulichen Grund. Auslöser dafür ist vor allem ihre Zeugung, die auf einem flüchtigen Seitensprung ihres Vaters beruht.

Boris Beckers Tenniskarriere endete im Sommer des Jahres 1999, als er das Achtelfinale in Wimbledon verlor. Nachdem er noch am selben Abend einen Streit mit seiner damals im siebten Monat schwangeren, sich in den Vorwehen befindenden Ehefrau - der Schmuckdesignerin und Schauspielerin Barbara Feltus - hatte, kehrte Boris im japanischen Restaurant "Nobu" in London ein. Hier traf er Angela. "Es war nicht einmal eine richtige Affäre. Es war ein Akt, der fünf Sekunden dauerte", so der Tennisspieler über den One-Night-Stand.

Ihr "Sex in der Besenkammer", wie es die Boulevardpresse gerne nannte, wurde später richtig gestellt: Zeugungsort war nämlich eine Treppe zwischen den Toiletten des Lokals - was die Situation nicht wirklich besser macht. Im Februar 2000 erreichte Boris ein sein Leben veränderndes Fax: "Mit dem Ergebnis unseres Treffens bin ich bereits im achten Monat schwanger." Kurze Zeit später erblickte Anna das Licht der Welt.

» Familie ist Familie, aber das definiert mich nicht als Person. «

Ihre Kindheit verbrachte das Becker-Ermakov-Baby in ihrer Geburtsstadt London, wo sie später das Privatgymnasium "Godolphin and Latymer" besuchte. Es folgte ein Studium in Kunstgeschichte am "Courtauld Institute of Art", welches sie erfolgreich abschloss. "Schule ist für mich genauso wichtig wie alles andere. Ich möchte meine Modelkarriere vorantreiben, aber gleichzeitig interessiert mich das Lernen", sagte Anna einst in einem Interview. Allgemein ist eher wenig über ihr Privatleben bekannt.

Model für Designer wie Jean Paul Gaultier, Philipp Plein & Co

Anna Ermakova hat einen durchaus außergewöhnlichen Look: Mit ihren großen Kulleraugen, den markanten Gesichtszügen und einer feuerroten Mähne fällt sie definitiv auf. Schon mit elf Jahren schaute sich Anna die "Vogue" an und wurde zu einer Modelkarriere inspiriert - sie wollte in die Fußstapfen ihrer Mama treten. 2014 ergab sich bereits der erste Auftritt auf der Berliner Fashion Week. Hier stand sie als Teil der "Riani"-Show auf dem Laufsteg.

Im Jahr 2016 wurde das Model als Gesicht der Frühjahrs- und Sommer-Kollektion der Marke "Buffalo" auserwählt, 2017 folgte für das britische Mode- und Lifestyle-Magazin "You" eine ganze Coverstory. Noch im selben Jahr zierte Anna das Cover des "MC1R"-Magazins, welches speziell für Rothaarige kreiert wurde. Eine weitere Coverstory entstand im Sommer 2022 in Kooperation mit der "Bunte Quarterly", die sowohl Fotoshootings als auch Interviews enthielt.

2017 hätte Anna durch die Kosmetikmarke "Miss Lashes" eine unglaubliche Chance haben können, bei der sie zu ihrem 18. Geburtstag eine eigene Beauty-Linie bekommen hätte. Mutter Angela formulierte zuvor eine E-Mail an ihren Anwalt, in der sie sich über die Vertragsbedingungen beschwerte - und verschickte diese aus Versehen an das Unternehmen selbst. Das Ende vom Lied: Annas Deal platzte und auch ihre Modelagentur "Mega Model Agency" kündigte den Vertrag, da diese nichts von der Zusammenarbeit wusste.

» Ich möchte einen Unterschied in der Welt machen - eine starke, unabhängige Frau mit gemischter Rasse sein. «

Auf der Premiere von Jean Paul Gaultiers "Fashion Freak Show" in München trat Anna 2023 in einem extra für sie entworfenen, extravaganten Kleid des Designers auf. Im Alltag hingegen zeigt sich der sonst sehr herausgeputzte Star lieber ungeschminkt, natürlich und in lässigen Outfits. Annas Vorbild ist übrigens Model Ashley Graham, die wie sie selbst Body-Positivity ausstrahlt. Total cool: Sogar Boris' Ex-Frau Barbara lobte ihre Auftritte und freut sich über den Erfolg.

Höchste Punktzahl für Anna Ermakova bei der 16. Staffel "Let's Dance"

Von Februar bis Mai 2023 nahm Anna an der 16. Staffel der RTL-Show "Let's Dance" teil. Gemeinsam mit dem Profitänzer Valentin Lusin belegte sie den 1. Platz und erhielt in der gesamten Sendung mit 30 Punkten elfmal die Höchstbewertung - damit überbot sie den Rekord von Ella Endlich in 2019. Zu ihren Mistreiter:innen gehörten Philipp Boy, Julia Beautx, Chryssanthi Kavazi, Sally Özcan, Alex Mariah Peter, Sharon Battiste, Natalia Yegorova, Knossi, Timon Krause, Younes Zarou, Ali Güngörmüş, Abdelkarim und Michael "Mimi" Kraus.

Schon in der allerersten Folge konnte sich Anna die meisten Punkte der Jury und damit gleichzeitig die einzige Wildcard sichern. "Ich wollte schon immer die Zeit und Gelegenheit haben, auf eine professionelle Art und Weise das Tanzen zu lernen. Jetzt, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist", so Anna über ihre Teilnahme. Fan Fact: Für die im deutschen Fernsehen ausgestrahlte Show lernte das Model die Muttersprache ihres Vaters. Mittlerweile ist Annas Deutsch richtig gut geworden!

» Jede:r erwartet, dass ich Deutsch spreche, weil ich wie mein Vater aussehe. «

Tatsächlich hatte Anna den anderen Kandidat:innen gegenüber einen schweren körperlichen Nachteil, da sie seit ihrer Kindheit unter Skoliose leidet. Obwohl ihre starke Verkrümmung der Wirbelsäule behandelt wurde, hatte die Tänzerin vor allem während des Trainings öfter Schmerzen. Vom 07. November bis 04. Dezember 2023 ist Anna übrigens mit den anderen "Let's Dance"-Stars auf Tour - es wird 24 Shows in verschiedenen Städten geben.

Wie geht der Nachwuchsstar damit um, in der Öffentlichkeit zu stehen?

Medientrubel ist definitiv nichts Neues für das ehemalige Skandalkind. Aufgrund der Besenkammer-Affäre ihrer Eltern stand sie als Kind oft unfreiwillig im Rampenlicht. Heute erlangt sie wieder viel Aufmerksamkeit - dieses Mal jedoch im positiven Sinne. Das Beste daran: Anna hat sich dank ihres positiven Mindsets und Talents alles selbst erarbeitet! I mean, habt ihr den Lockenkopf schon einmal ohne breites Grinsen gesehen? Wie soll man Anna bitte nicht lieben?

Auch Mama Angela ist stolz auf ihre Tochter und nennt Anna "Cinderella" - es braucht nun einmal nicht immer eine Vaterfigur, um ein erfülltes Leben zu führen! Das Mutter-Tochter-Duo stand die meiste Zeit allein da, wobei Angela ausgesprochen gute Arbeit in der Erziehung geleistet hat.

Trotz unschöner Erfahrungen in der Jugend - Paparazzi lauerten Anna manchmal nach der Schule auf - genießt das Model heutzutage das große Medieninteresse, gibt Interviews und präsentiert sich gerne der Öffentlichkeit. Bei einer Modenschau von Designer Philipp Plein zeigte sich Anna beispielsweise im futuristischen Kleid mit auffälliger Schulterpartie und hohem Beinschlitz.

Beziehung mit Boris Becker: Kontaktabbruch oder Vaterfigur?

Annas Verhältnis zu Boris Becker galt lange Zeit als schwierig. Kurz nach ihrer Geburt leugnete dieser vorerst die Möglichkeit einer Vaterschaft, leistete nach einem Vaterschaftstest sowie einer gerichtlichen Auseinandersetzung allerdings eine Einmalzahlung von 2.000.000€. Außerdem zahlte er seiner Tochter ab 2001 monatlich 6000€ als Unterhalt. Davor behauptete Boris, sein Sperma sei geklaut worden.

Als Anna zwei Jahre alt war, traf sie zum ersten Mal persönlich auf ihren Vater. Gemeinsam mit Angela wurde sie nach Boris' Scheidung unter anderem auf dessen Finka auf Mallorca eingeladen, um ihre Halbbrüder kennenzulernen. 2007 erkämpfte sich der ehemalige Tennisspieler sogar geteiltes Sorgerecht für Anna.

Seitdem scheinen die beiden eine relativ normale, liebevolle Vater-Tochter-Beziehung zu führen. Öffentlich - beispielsweise auf Instagram - hat Boris nur gute Worte über Anna zu verlieren: "Ich habe eine wunderschöne Tochter. Heute würde ich nicht einmal eine Minute davon hergeben wollen." Während ihrer Zeit bei "Let's Dance" verpasste Boris keine einzige Folge. 2022 wurde der Promi aufgrund von Insolvenzstraftaten zu einer Haftstrafe verurteilt. Anna zeigte sich betroffen und setzte sich dafür ein, dass das Gericht ihrem Vater gegenüber Milde walten lassen sollte.

Anna Ermakova möchte Schauspielerin werden

Dank ihrer neugewonnen Berühmtheit lebt Anna jetzt das absolute Jetset-Leben: Kurz nach dem "Let's Dance"-Finale ging es zurück in die Heimat London, wo sie von ihren Freund:innen mit einer Party überrascht wurde. Schon im Juni 2023 reiste sie wieder nach Deutschland, um beim Charity Event "Ein Herz für Kinder" in Berlin teilzunehmen. Beim Sommerfest verkündigte sie kurzerhand die Trennung von ihrem Partner Troy - den Grund verrät Anna hingegen nicht. Das Paar soll über vier Jahre zusammen gewesen sein.

Trotz des doch frischen Beziehungsaus - Troy besuchte Anna immerhin noch während der Dreharbeiten - hat das Model keinen Liebeskummer. Im Gegenteil: Anna reiste nach ihrem Sieg zum Filmfestival nach Cannes, hatte ihren persönlichen Fan-Moment, als sie Prinzessin Anne beim Pferdesportturnier traf und trat im "ZDF-Fernsehgarten" auf. Übrigens: Das Model ist queer und könnte sich vorstellen, auch mit einer Frau eine Beziehung zu führen.

In Zukunft würde sich der Star gerne im Schauspiel ausprobieren. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen! Anna wirkt wie eine junge, zielstrebige Powerfrau, die alles schaffen kann, was sie sich vornimmt.