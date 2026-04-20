Elisabeth von Samsonow: Kunst? Göttin!

Dass Samsonow das Thema Naturschutz intensiv beschäftigt, sieht man auch an ihren neuen Skulpturen sowie Malereien: Immer wieder tauchen die Adler auf, Landschaftspläne, Symbole von Erde, Luft und Wasser. „Unser Planet ist so ein Paradies – und was machen wir? Zerstören alles! In unserer Gesellschaft genießen die, die Natur und Menschen ausbeuten, das größte Ansehen. Schauen Sie sich Figuren wie Gates, Thiel oder Bezos an. Die betrachten die Erde als ihren Supermarkt“, positioniert sie sich klar. Als Gegenentwurf zum Kapitalismus bezieht sich Samsonow auf matriarchale Ideen, also die Organisation des sozialen und ökonomischen Lebens nach mütterlichen Werten. „Liebe sollte ganz oben stehen in unserer Gesellschaft. Die Liebesherstellung sollte großgeschrieben werden. Und das Kinderthema müsste alle angehen“, weiß sie, die ihre Tochter größtenteils allein großzog. „Wäre ich Sozialministerin, ich würde mir sofort die schönsten Häuser in jedem Bezirk schnappen und Kindergärten mit den tollsten Betreuer:innen eröffnen, die für ihre Arbeit ein Bankdirektorengehalt bekommen.“

An Ideen mangelt es Samsonow nicht. Für das Außenministerium kuratierte sie zuletzt sogar eine Liste mit Vorschlägen, um Frauen international besser zu fördern. „Autoritäre Backlashes werden immer stärker. Frauenrechte werden weltweit zurückgefahren“, kritisiert sie. „Der Feminismus hat zwar innerhalb des Patriarchats kleine Blasen geöffnet, in denen Frauen Spielräume zugestanden wurden, aber in einem geopolitischen Maßstab werden Frauen zunehmend zurückgedrängt.“ Dass viele einflussreiche Machtpositionen von Männern besetzt sind, ist Elisabeth von Samsonow bereits als kleines Mädchen bewusst geworden. Aufgewachsen ist die Künstlerin in einem kleinen Dorf in Südbayern, ihr Vater war als Schmied sehr angesehen, erinnert sie sich. „Wichtig waren Männer in tonangebenden Positionen. Frauen himmelten den Pfarrer an. Und als ich erfahren habe, dass dieser so eine steile Potenz über sich hat, nämlich den Papst, der dann seinerseits direkt mit Gott redet, da dachte ich mir: Boah, da will ich auch hin.“

Für ihre Eltern war Samsonow kein bequemes Kind, meint sie. „Sie fürchteten meine umstürzlerischen Ideen.“ Am liebsten zog sie mit ihrem Pony, einem Esel und einem Dackel durch die angrenzenden Wälder im bayerischen Vorgebirge. Schon früh war ihre künstlerische Begabung sichtbar. Schon immer kamen alle zu ihr, wenn es darum ging, wie der Faschingsball dekoriert oder in welcher Farbe ein Plakat gestaltet werden sollte. „Ich dachte mir, ich kann das halt. Also mache ich es.“ Die Schule ging auch nur bis Mittag, die Nachmittage verbrachte sie mit den Tieren. Samsonow meint, es waren keine Lehrer, sondern Künstler, die in dieser antiautoritären Schule, welche ein großes Experiment war, unterrichtet haben. „Die haben sogar mal ein brennendes Klavier aus dem Fenster geschmissen“, lacht sie über ihre Schulzeit, von der sie den Großteil auf Streifzügen durch die Natur verbrachte, die Vögel beobachtend. „Haben Sie schon mal erlebt, wie es ist, wenn ein Adler direkt über Ihnen fliegt? Seine Flügel haben über zwei Meter Spannweite, seine Augen sind 400 Mal so gut wie unsere“, kommt Samsonow wieder ins Schwärmen und gesteht: „Beim Beobachten der Vögel kommt mir meine Altersweitsicht ganz recht. Aber meine Tochter regt sich auf, wenn ich mit ihr im Auto fahre und nur auf den Himmel schaue anstatt auf die Straße.“