Emma Roberts: Die beliebte amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Model im Portrait

Das Leben der Powerfrau Emma Roberts ist eines auf jeden Fall nicht – langweilig. So macht es zumindest den Anschein.

Bedingt durch ihren Vater und ihre Tante an Filmsets aufgewachsen, bereits im jungen Alter von zehn Jahren an der Seite von echten Hollywood-Größen gedreht, Ausflüge in die Gesangs- und Model-Welt gewagt und die eine oder andere Männergeschichte durchlebt. Wir haben uns die New Yorkerin einmal genauer angeschaut.

Steckbrief Name: Emma Rose Roberts

Emma Rose Roberts Geboren am: 10. Februar 1991

10. Februar 1991 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Rhinebeck, New York, USA

Rhinebeck, New York, USA Größe: 1,57 cm

1,57 cm Eltern: Eric Roberts, Kelly Cunningham

Eric Roberts, Kelly Cunningham Beruf: Schauspielerin, Sängerin, Model

Schauspielerin, Sängerin, Model Kinder: Rhodes Robert Hedlund (*2020)

Bei dem Namen Roberts denken viele vermutlich schnell an den Star Julia Roberts. Sind die beiden verwandt? Ja - ihre Nichte Emma Roberts hat aber ebenfalls öffentliche Bekanntheit erreicht und das ohne ihre berühmte Tante jemals um beruflichen Rat zu fragen.

Emma wollte trotz der Ähnlichkeit und dem gleichen Lächeln nie mit Julia verglichen werden und sich ihre eigenen Namen machen. Das ist ist gelungen, denn sie hat beachtliche Erfolge bislang vorzuweisen. Einer ihrer größten Meilensteine ist wohl ihr Sohn, der 2020 zur Welt kam.

Der Start einer Schauspielkarriere ohne Hilfe ihrer Tante Julia Roberts

Die Schauspielerei liegt Emma Roberts in den Genen. Ihr Vater ist der Schauspieler Eric Roberts, beispielsweise bekannt aus Serien wie "Hawaii Five-O", "Suits" oder auch "Grey’s Anatomy". Ihre Tante ist der Hollywood-Star Julia Roberts.

Schon als Kind befand sich Emma Roberts häufig an den Filmsets ihrer berühmten Familienmitglieder, sodass der Wunsch, selbst auch Schauspielerin zu werden, früh entstand.

Mit gerade einmal zehn Jahren war sie an der Seite von Penélope Cruz und Johnny Depp in dem Gangster-Film "Blow" zu sehen, der 2011 erschien. Obwohl Emma Roberts Teil der Produktion war, durfte sie den Film nicht sehen.

Der Grund war ihre strenge Mutter, die gegen den Berufswunsch ihrer Tochter war. Damit sie ihre Auftritte aber dennoch zu Gesicht bekam, schnitt der "Blow"-Regisseur Ted Demme die Szenen der Nachwuchs-Schauspielerin für sie zusammen.

Letztendlich bekannt wurde Emma Roberts als "Addie Singer" in der Nickelodeon-Serie "Unfabulous" , in der sie von 2004 bis 2007 zu sehen war. Für diese Darstellung wurde sie sogar ausgezeichnet – mit dem Teen Choice Award. Eine weitere Ehrung erhielt sie in Form des Young Artist Award, den sie wenige Jahre später für ihre Rolle in dem US-Fantasyfilm "Aquamarin" erhielt.

Trotz des positiven Feedbacks stockte ihre Karriere ab diesem Zeitpunkt. Das aber zum Glück nicht für allzu lange: 2009 stand sie wieder für diverse Produktionen vor der Kamera. Für die Kinderkomödie "Hotel for Dogs", für den Indiefilm "Limelife" und für das Drama "Memoirs of a Teenage Amnesiac". Ein Jahr später (2010) folgte dann eine Rolle in dem Film "Valentine’s Day" an der Seite ihrer Tante Julia Roberts und dem nicht weniger bekannten Ashton Kutcher.

Schließlich empfand sie, nachdem sie zahlreiche Komödien gedreht hat, dass es Zeit für einen Imagewechsel sei. Dieser Schritt bescherte ihr eine Nebenrolle in dem Teenie-Horrofilm "Scream 4". 2013 wirkte sie in dem Film "Wir sind die Millers" mit und verkörperte dort (an der Seite von Jennifer Aniston) deren Fake-Tochter.

Weitere Etappen von Emma Roberts‘ Schauspiel-Karriere sind: die Gruselserie "American Horror Story" von Oktober 2013 bis Januar 2015, wo sie in der dritten und vierten Staffel mitwirkte.

Es folgten die Horror-Comedy-TV-Serie "Scream Queens" von 2015 bis 2016, "Billionaire Boys Club" aus dem Jahr 2018 und der Netflix-Weihnachtsfilm "Holidate" aus dem Jahr 2020.

Emma Roberts abseits der Schauspielerei als Sängerin und Model

Den Schritt in das Musik-Business, um auch als Sängerin Erfolge zu verbuchen, hat Emma Roberts neben der Schauspielerei gewagt. Es war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die gebürtige New Yorkerin mit der Serie "Unfabulous" auf dem Jugendsender Nickelodeon zu sehen war.

Ihr erster Song "If I Had It My Way" hat es auf den Soundtrack der Disney-Produktion "Die Eisprinzessin" geschafft. Ihr Album "Unfabulous and More: Emma Roberts" wurde in dem Soundtrack der gleichnamigen Serie eingebunden.

Mittlerweile hat sie sich aber voll und ganz der Schauspielerei gewidmet und begründet ihre Entscheidung damit, dass man das eine (Schauspielerin) oder das andere (Sängerin) sein sollte, da man für gewöhnlich nicht in beiden Berufen gleichermaßen erfolgreich sein kann.

Wie viele andere Schauspieler:innen arbeitet Emma Roberts auch als Model. Seit 2007 ist sie das Gesicht von Neutrogena. Für das amerikanische Modeunternehmen "Dooney and Bourke" hat sie ebenfalls gemodelt, die dann sogar eine Tasche nach ihr benannten – die "Emma Bag". Im September 2018 hat sich Emma Roberts einen Job in der Werbekampagne von FIAT USA ergattert.

Auch auf Social Media ist die Schauspielerin aktiv und verbucht eine Follower-Zahl in Millionen-Höhe. Mehr als 18 Millionen Personen sind daran interessiert, was die Schauspielerin postet.

Die Plattform nutzt sie in vielerlei Hinsicht: Beispielsweise zur Promotion ihres Buchclubs "Belletrist" (der Instagram-Kanal ist auf ihrer Seite verlinkt), zum Teilen ihrer Fashion-Outfits oder auch um andere Eindrücke aus ihrem Leben zu teilen.

Die modebewusste Schauspielerin ist auch immer wieder auf den Shows der wichtigsten Fashion Weeks in der ersten Reihe anzutreffen wie bei Dolce & Gabbana oder Louis Vuitton.

Das turbulente Privatleben von Emma Roberts

Von 2012 bis 2015 waren Emma Roberts und der US-amerikanische Schauspieler Evan Peters ein Paar. Ein öffentliches Thema wurde ihre Beziehung im Zuge einer häuslichen Gewalt: Emma Roberts wurde deswegen auch kurzfristig in Polizeigewahrsam genommen. Anschließend hieß es vonseiten des Paares, dass dies ein großes Missverständnis gewesen sei. Zu einer Anklage kam es nicht.

2019 kam sie mit dem Schauspieler Garrett Hedlund zusammen, mit dem sie im Dezember 2020 ihr erstes Kind bekam. Die Beziehung ging allerdings nach kurzer Zeit 2021 in die Brüche. Grund sollen die seit Jahren anhaltenden Suchtprobleme Garrett Hedlunds gewesen sein.

Der neue Mann an ihrer Seite soll Cody John sein. Der Schauspieler hat im August 2022 auf seinem Instagram-Profil ein schwarz-weiß-Foto gepostet, das die beiden auf einer Yacht zeigt – und zwar einander küssend. Sein Kommentar unter dem Foto: "sweet sweet". Wegen ihres Sohnes möchte es Emma diesmal aber langsam angehen und kommentiert ihre Beziehung bislang nicht in der Öffentlichkeit.