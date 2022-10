Nach insgesamt 14 Jahren habe ich mich vor einiger Zeit dazu entschieden, die Pille abzusetzen und auf ein anderes Verhütungsmittel umzusteigen. Und auch wenn noch nicht alles so ist, wie es sein sollte und sich gewisse Dinge einfach verändert haben, kann ich eines mit Gewissheit sagen: Das war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe!

Wieso die Einnahme der Anti-Baby-Pille nicht immer eine Lösung ist

Was bringt die Einnahme der Pille eigentlich so mit sich? Dazu gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Von Fehleinschätzungen der eigenen Emotionen über Gewichtsschwankungen bis hin zu Hautproblemen gibt es sehr viele Ausprägungen. Wieder andere nehmen sie aus dem sehnlichen Bedürfnis heraus, auch endlich ein bisserl fraulichere Kurven zu bekommen. Umso größer die Enttäuschung, wenn dieser Fall nicht eintritt, sich aber der restliche Körper verändert und plötzlich nicht mehr der ist, der er einmal war.

Der einzige Vorteil, den die Pille für mich mit sich gebracht hat: Ich konnte selbst bestimmen, wann ich meine Menstruation bekommen sollte. Andererseits weiß ich aus eigener Erfahrung, dass diese Kontrolle auch schnell mal ausufern kann.

Ich habe vor 3,5 Jahren die Pille abgesetzt und immer noch Probleme!

3,5 Jahre ist es jetzt her, dass ich die Pille abgesetzt habe. Was diese kleine Tablette mit meinem Körper gemacht hat, ist immer noch schwer in Worte zu fassen. Vor allem die Intensität meiner Periode macht mir heute unheimlich zu schaffen! Was sich verändert hat, seit ich die Pille abgesetzt habe:

Nach Absetzen der Pille, sind diese ganzen unangenehmen Wassereinlagerungen in meinem Körper verschwunden. Insgesamt bin ich von einer Kleidergröße 38 auf eine 34 bis 36 geschrumpft und konnte plötzlich wieder alles anziehen, wonach es mich gelüstet hat. Klar, das hätte ich auch mit Kleidergröße 38 tun können. Durch diese Einlagerungen habe ich mich allerdings immer so schwammig und aufgedunsen gefühlt - darum war das ein richtiger Befreiungsschlag für mich!

Mit diesen körperlichen Folgen hatte ich nach dem Absetzen zu kämpfen

Bis heute habe ich meine Tage nicht in regelmäßigen Abständen. Nachdem ich die Pille abgesetzt habe, hat es überhaupt mal 8 Monate gedauert, bis ich das erste Mal wieder geblutet habe. Und das war verbunden mit Bauchziehen und starken Krämpfen in meinem Unterleib. Vor allem das Blut war damals dunkelrot, fast schwarz. Im ersten Moment hatte ich wirklich große Angst, dass da irgendetwas nicht stimmen könnte. Ein kurzes Telefonat mit meiner Mama hat mir aber meine Angst nehmen können. Hach, Mamis sind einfach wundervoll!

Mögliche Spätfolgen laut SUPERMED

Ein sehr spannender und aktueller Artikel der Gesundheitsplattform SUPERMED zeigt ebenfalls auf, welche Spätfolgen die Einnahme der Anti-Baby-Pille mit sich bringen kann. Ich hab' sie natürlich für euch zusammengefasst:

1 Verringerung des Testosterons in unserem Körper: Durch die Pille werden dem Körper zusätzliche Hormone beigefügt, wodurch der natürliche Hormonspiegel im Körper einer Frau stark beeinflusst wird. Zudem belegt eine Studie die negativen Effekte der Pilleneinnahme: Mit der Zeit verschiebt sich der Hormonhaushalt, wodurch nachgewiesenermaßen das Testosteron in unserem Körper sinkt.

2 Erhöhtes Brustkrebsrisiko: Ebenfalls durch Studien bewiesen - durch die Einnahme der Pille wird das Brustkrebsrisiko erhöht. Auf der anderen Seite könne die Pille die Wahrscheinlichkeit von Gebärmutterkrebs verringern.

3 Entstehung von Gallensteinen: Auch hierzu belegt eine Studie, dass vor allem Frauen um die 40 vermehrt Probleme mit ihren Gallensteinen hätten und sich diese auch erst durch die Einnahme der Pille entwickeln würden. Hierzu kann ein Gespräch mit dem:der Frauenarzt:Frauenärztin hilfreich sein.

4 Verschlechterung der Schlafqualität: Die Auswirkungen auf den Hormonhaushalt können zu Schlafstörungen führen. Und wir alle wissen, welche Folgen Schlafmangel mit sich bringt: Gereiztheit, Stimmungsschwankungen und manchmal sogar dicke Tränen ...

5 Depressionen: Wie bereits oben beschrieben, ging auch ich damals davon aus, dass die Einnahme der Pille meine Depressionen dämpfen würde. Leider ist jedoch oftmals genau das Gegenteil der Fall - insbesondere bei einer langen Einnahme der Pille.

Was sagen Freund:innen und Bekannte?

Natürlich tauschen wir Frauen uns untereinander aus. Lieber zu viel als zu wenig. Vor allem in diesem Fall war der Austausch irrsinnig interessant - denn auch meine Freund:innen und Bekannten hatten die unterschiedlichsten Beobachtungen gemacht, was sich bei ihnen seit Absetzen der Pille alles verändert hat. Und manchmal braucht es eben genau diese Gespräche, um mit den eigenen Sorgen nicht alleine zu sein:

» Ich bekomme meine Haut nicht mehr in den Griff und habe laut meinem Hautarzt eine Form der Altersakne entwickelt. Du kennst mich - früher hatte ich eine Haut wie ein Baby-Popo! «

» Ich habe 2 Jahre lang meine Tage nicht bekommen und hatte ständig diese Angst, schwanger zu sein! Die vielen Schwangerschaftstests, die ich aus Vorsicht gemacht habe, waren auf Dauer auch nicht gerade billig ... «

» Meine Depressionen wurden so stark, dass ich mich ungefähr 6 Monate, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, dazu entschloss, zu einem Psychotherapeuten zu gehen. Ich hatte davor nie Depressionen! «

» Ich habe nach Absetzen der Pille extrem zugenommen - innerhalb von 4 Wochen knapp 8 Kilo! Und das, obwohl ich weder an meinen Ess- noch Sportgewohnheiten irgendetwas geändert habe! Das war ordentlich frustrierend! «

» Ich konnte endlich wieder durchschlafen! In den 10 Jahren, in denen ich die Pille genommen habe, konnte ich zum Schluss nur noch maximal 4 Stunden am Stück schlafen - obwohl ich normalerweise meine 8 Stunden Schlaf unbedingt brauche, weil sonst nichts mit mir anzufangen ist! «