Wenn sich die Stars und Sternchen dieser Welt das Ja-Wort geben, dann kommt in puncto Brautkleid sehr oft nur eine infrage, nämlich die amerikanische Designerin Vera Wang. In ihren Kreationen traten etwa schon Victoria Beckham, Alicia Keys, Mariah Carey, Heidi Klum oder Ariana Grande vor den Altar.

Während so manche Ehe nicht von Dauer war, sind es die zeitlosen und minimalistischen Designs mit dem Hauch Extravaganz von Vera Wang umso mehr. Doch nicht nur mit Brautkleidern weiß die Designerin zu begeistern – wir haben alle Details über die Luxusmarke in unserem großen WOMAN-Portrait!

Steckbrief Vera Wang Firmenname: Vera Wang

Vera Wang Gehört zu: Vera Wang Group

Vera Wang Group Gründungsjahr: 1990

1990 Gründerin: Vera Ellen Wang

Vera Ellen Wang Firmensitz: New York City

New York City CEO: Alexandra Sergeantson

Alexandra Sergeantson Kreativdirektor:in: Keith Lissner & Vera Wang

Diese 5 spannenden Fakten über Vera Wang kennt nicht jede:r

1 "I’m A Barbie Girl": Vera Wang arbeitete in den 90er und 2000er Jahren mit Mattel zusammen und kreierte verschiedene Abend- und Brautkleider für deren weltbekannte Barbie-Puppe. Die Modelle gelten mittlerweile als Sammlerstücke.

2022 erhielt die Kult-Designerin außerdem als Tribut an ihr Lebenswerk ihre eigene Barbie Puppe. Ihr Outfit ist einer Kreation aus der Vera Wang Ready To Wear-Kollektion aus dem Jahr 2017 nachempfunden:

2 Die Marke Vera Wang ist mehr als ein auf Seide genähtes Etikett. Vor allem die gleichnamige Designerin hinter dem Label prägt die Marke maßgeblich mit. Zudem sorgt Vera als Person häufig für Aufsehen, etwa aufgrund ihres sehr jugendlichen Aussehens – und das obwohl die Designerin bereits über 70 ist! Darauf angesprochen nannte Vera einst "Schlaf und Vodka" als ihr Lebenselixier. Doch es ist wohl nicht auszuschließen, dass auch beim Beauty-Doc nachgeholfen wurde.

3 Doch Vera Wang hat auch ein großes Herz und setzt sich für Themen ein, die ihr am Herzen liegen – so wie etwa die Rechte der LGBTIQ-Community und das Recht auf Abtreibung.

Von ihrem Mann Arthur Becker ist sie seit 2012 geschieden – die beiden haben zwei Adoptivtöchter, die mittlerweile erwachsen sind.

4 Wer stilvoll feiern will, braucht nicht unbedingt tausende von Euro für ein Kleid von Vera Wang haben. Denn die Luxusmarke bekommt man auch in Form von Prosecco! Seit 2021 wird unter dem Markennamen Vera Wang Prosecco aus Italien vertrieben. Seit 2022 gibt es außerdem auch eine Rosé-Variante. Wir sagen Cheers!

5 Vera Wang ist nicht nur eine talentierte Designerin, sondern sie weiß auch, wie Marketing und PR funktionieren. Das zeigt sich nicht nur an der großen Produktpalette und ihren Kooperationen. 1998 gelang ihr etwa ein besonders denkwürdiger Coup, nämlich als die beiden Pop-Diven Mariah Carey und Whitney Houston mit einem identen Vera Wang Kleid bei den MTV Video Music Awards auftraten. Der vermeintliche Fashion Faux-Pas war jedoch lange geplant und wurde auf der Bühne künstlerisch gelöst: Beide rissen einen Teil ihres braunen Slip Dress ab, sodass zwei unterschiedliche Kleider entstanden. Nachdem sich die beiden Diven gegenseitig mit Komplimenten bedachten, präsentierten sie den Award für das beste Musikvideo.

Der denkwürdige Moment ging in die Popkultur-Geschichte ein und wurde 2022 sogar bei den Grammys nochmal durchgespielt. Bei dieser Hommage war aber eine Kreation von Donatella Versace im Zentrum der Aufmerksamkeit, auf der Bühne battelten sich Pop-Sängerin Dua Lipa und Rapperin Megan Thee Stallion.

Vom Eiskunstlauf zur Mode

Um die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Vera Wang besser verstehen zu können, beleuchten wir den Weg von Vera Wang, die am 27. Juni 1949 in New York City als älteste von zwei Kindern zur Welt kam. Ihre Eltern stammten aus China, wanderten aber bereits Mitte der 40er Jahre in die USA aus. Vera stammte aus einem wohlhabenden Elternhaus, denn ihr Vater führte ein Medizinunternehmen, während ihre Mutter als Übersetzerin für die Vereinten Nationen tätig war.

Bereits in frühester Kindheit legte Vera Wang eine Selbstdisziplin an den Tag, die sie deutlich von Gleichaltrigen unterschied. Im zarten Alter von sieben Jahren begann sie mit dem Schlittschuhlaufen und nahm im Laufe ihrer Jugend an vielen internationalen Eiskunstlauf-Wettbewerben teil. Als sie es jedoch 1968 nicht ins US-Olympiateam schaffte, begann sie, sich auf ihre andere Leidenschaft zu konzentrieren: die Mode.



Während ihres Kunstgeschichte-Studiums begann Wang in der Yves Saint Laurent Boutique in der Madison Avenue zu arbeiten. Dort lernte sie die damalige Mode-Direktorin der US-Vogue kennen. Schon bald wurde Vera mit 22 Jahren zur jüngsten Moderedakteurin des renommierten Magazins – und sie blieb ganze 16 Jahre, bevor sie schließlich in das Design-Team von Ralph Lauren wechselte.

So kam Vera Wang zur Brautmode

Während ihres Engagements bei Ralph Lauren verlobte sich Vera Wang mit dem Geschäftsmann Arthur Becker. Auf der Suche nach einem Hochzeitskleid bemerkte sie eine Marktlücke im Brautmodenmarkt für modebewusste Menschen. Deshalb designte sie sich ihr Brautkleid schlicht und ergreifend selbst – und entfachte so ihre Passion für Modedesign.

Nach zwei Jahren bei Ralph Lauren kündigte Vera Wang und eröffnete 1990 eine unabhängige Brautmoden-Boutique im Carlyle Hotel in New York. Zeitgleich gründete sie auch ihre eigene Marke "Vera Wang". Mit 40 Jahren und ohne Design-Ausbildung wagte sie also nochmal einen kompletten Neuanfang. Mit Erfolg, wie sich schon kurze Zeit später herausstellen sollte: Denn ihre exklusiven Kreationen kommen bis heute gut an.

Der Grund für ihren Erfolg: Mit ihrem einzigartigen Gespür für Ästhetik schaffte sie es, die Brautmode zu revolutionieren. Statt kitschigen Kleidern setzte sie auf minimalistische, feminine und trotzdem stilvolle Designs. Außerdem galt sie als eine der Ersten, die sich traute, Hochzeitskleider auch in anderen Farben als im klassischen Weiß zu entwerfen.

Vera Wang auf der Erfolgswelle

Wegen des immensen Erfolgs ihrer Brautmode erweiterte Wang ihre Modelinie schon bald um Abend- und Brautjungfernkleider. 1994 erlangte sie außerdem während den Olympischen Spielen internationale Aufmerksamkeit, als sie ein von Hand besticktes Ensemble für die Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan kreierte.

Heute betreibt die Marke Vera Wang mehrere Brautmodengeschäfte in Städten wie New York, London, Tokio, Seoul und Sydney. Darüber hinaus kann man ihre exklusiven Kreationen auch in ausgewählten Brautmoden-Retailern auf der ganzen Welt kaufen (Anmerkung: In Wien etwa bei "Flossmann Braut und Abendmoden").

Ihre Prêt-à-porter-Kollektionen zeigt sie zudem regelmäßig auf der New Yorker Fashion Week. Über die Jahre wurde das Sortiment um Parfüm-, Schmuck-, Brillen-, Taschen-, Schuh- und Home-Kollektionen erweitert. 2001 erschien auch ein Hochzeits-Guide von Vera Wang.

Doch das ist noch längst nicht alles: Seit 2006 entwirft Vera Wang exklusiv für die US-Ladenkette Kohl's die erschwinglichere Linie "Very Vera". Im Jahr 2012 startete sie außerdem die Zusammenarbeit mit "Men's Wearhouse" und entwirft seitdem eine Smoking-Linie für Männer.

Die schönsten Vera Wang Looks der Stars

Vera Wang ist nicht nur eine talentierte Designerin, sondern auch eine äußerst geschickte Geschäftsfrau. Mit ihrer gleichnamigen Marke hat sie es zu Weltruhm gebracht und sich ein wahres Imperium aufgebaut. In Film und Fernsehen steht die (Braut-) Mode von Vera Wang für den Inbegriff des Stils.

So schritt etwa Carrie Bradshaw in "Sex And The City" im Vera Wang Brautkleid vor den Altar und auch Blair Waldorf trug in "Gossip Girl" – wie soll es anders sein – eine Vera Wang Robe. Doch auch im echten Leben stattet Vera Wang regelmäßig die Stars mit ihren sagenhaften Kreationen aus. Wir lieben etwa diesen MET Gala Look von Gwen Stefani im leuchtenden Gelb:

Apropos MET Gala: 2023 stand diese ganz im Zeichen von Chanel-Ikone Karl Lagerfeld. "Emily in Paris"-Schauspielerin Lily Collins begeisterte in einer extravaganten und pompösen Robe mit Karl-Aufschrift. Die Designerin selbst trug außerdem quasi das Gegenstück zu Lilys Kleid:

Auch Pop-Queen Beyoncé wurde von Vera Wang bei ihrer "Renaissance" Welt-Tournee ausgestattet. Der blitzblaue Glitzer-Anzug sieht einfach umwerfend aus:

Dass Vera Wang aber nicht nur pompöse Roben richtig gut kann, beweist dieser Look von It-Girl Hailey Bieber. Die Ehefrau von Justin Bieber trug ein Ensemble aus Bustier und Rock aus Wolle. Dazu trug sie den passenden Blazer aus der Vera Wang Haute Couture-Kollektion:

Dass Gwen Stefani ein wahrer Fan von Vera Wang ist, zeigt sich auch daran, dass sie in einer Kreation der Designerin 2021 vor den Altar trat: Das maßgeschneiderte Kleid aus lilienweißem Seidengeorgette und handgetrommeltem Tüll bestach nicht nur mit einem tiefen Ausschnitt, sondern auch mit einem tiefen Rückenausschnitt. Vollendet wurde der Look mit einem langen Schleier, in den die Namen des Brautpaars sowie von Gwens Söhnen handgestickt waren, flankiert von zwei weißen Rosen am Saum des Schleiers.

