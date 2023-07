Mit ihrem Mix aus klassischer sowie zeitgenössischer R&B- und Soul-Musik erzielt Sängerin Alicia Keys seit den 2000er-Jahren enorme internationale Erfolge. Songs wie "Empire State of Mind" im Feature mit Jay Z prägten dabei eine ganze Generation.

Was viele jedoch nicht wissen: Die Sängerin ist professionell ausgebildete Pianistin und steht nicht nur in ihren Musikvideos vor der Kamera! Unter anderem trat sie in Serien wie "Charmed" und "The Backyardigans" auf. Alles, was du über Alicia Keys wissen musst, kannst du in diesem Portrait nachlesen.

Steckbrief: Alicia Keys Name: Alicia Augello Cook

Alicia Augello Cook Geburtstag: 25. Januar 1981

25. Januar 1981 Geburtsort: New York City, New York, USA

New York City, New York, USA Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Wohnort: La Jolla, Kalifornien, USA

La Jolla, Kalifornien, USA Beruf: Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin

Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin Partner: Kasseem Daoud Dean "Swizz Beatz" (seit 2010)

Kasseem Daoud Dean "Swizz Beatz" (seit 2010) Kinder: Egypt Daoud (*2010), Genesis Ali (*2014)

Egypt Daoud (*2010), Genesis Ali (*2014) Größe: 168 cm

5 spannende Fakten über Alicia Keys

Ihr Künstlername "Keys" ist nicht der richtige, bürgerliche Name der Sängerin. Alicia wurde von den sogenannten "Piano Keys" inspiriert, einem ihrer liebten Instrumente. Sie wollte sich zuerst "Alicia Wild" nennen.

Alicia Keys durfte während der Präsidentschaftswahl einen Titelsong für den Kandidaten und späteren Präsidenten Barack Obama komponieren.

In Indonesien wurde eins von Alicia Keys bevorstehenden Konzerten mit Plakaten beworben, welche ein Logo der Zigarettenmarke "A Mild" zeigten. Daraufhin kam es zu Kritik von Anti-Raucher:innen-Kampagnen.

Jeder Song der Powerfrau hat in der Regel eine tiefe, teils gesellschaftskritische Botschaft. Achtet unbedingt auf die Lyrics!

Alicia Keys eröffnete auf Long Island, New York ein eigenes Aufnahmestudio namens "The Oven Studios", welches sie gemeinsam mit ihrem Produktions- und Songwriting-Partner Kerry Brothers besitzt.

Alicia Keys interessierte sich schon immer für Instrumente und Musik

Alicia Augello Cook wurde am 25. Januar 1981 von ihrer Mutter Teresa Augello - einer Schauspielerin und Rechtsassistentin - zur Welt gebracht. Teresa, die überwiegend in Musicals zu sehen ist, tritt allerdings unter ihrem Künstlernamen "Terria Joseph" auf. Alicias Vater, Flugbegleiter Craig Cook, verließ die Familie, als seine Tochter gerade einmal zwei Jahre alt war. Danach lebte die spätere Sängerin mit ihrer alleinerziehenden Mutter in Hell's Kitchen, einem Stadtteil von Manhattan.

Dank internationaler Vorfahr:innen sind Alicias Wurzeln eine ziemlich wilde Mischung: Craig ist Afroamerikaner, Teresa hingegen kaukasischer Herkunft. Alicias Großeltern mütterlicherseits waren italienischer, englischer, irischer und schottischer Abstammung. Das Beste vom Besten! Während Teresa nie ein weiteres Kind bekam, hat Alicia dank ihres Vaters zwei Halbgeschwister.

Da Alicia in einem eher negativ behafteten Bezirk innerhalb New York aufwuchs, versuchte Teresa, ihre Tochter im Alter von fünf Jahren mithilfe von Ballett- und Klavierunterricht von der Straße fernzuhalten. Dabei lag der Fokus besonders auf klassischen Kompositionen von Mozart, Beethoven und ihrem Favoriten Chopin. Erst später entdeckte Alicia ihre kraftvolle Stimme. Bereits mit zwölf Jahren folgte - zum Gedenken an ihren verstorbenen Großvater - der erste eigene Song, angelehnt an den Sound von Stevie Wonder und Marvin Gaye.

» Als ich nichts anderes hatte, hatte ich meine Mutter und das Klavier. «

Mit 16 Jahren absolvierte die Musikerin ihre Ausbildung an der "Professional Performing Arts School" in Manhattan, wo sie Gesang, Songwriting und das Klavier spielen trainieren konnte. Nach ihrem Abschluss wurde Alicia an der "Columbia University" akzeptiert - brach ihr Studium aber ab, um ihre Karriere anderweitig auszubauen. Fun Fact: Alicia Keys ist seit ihrer Jugend mit Stars wie Usher, Beyoncé und Prince befreundet (gewesen).

Internationaler Durchbruch mit dem Debütalbum "Songs in A Minor"

Noch im Alter von 15 Jahren schaffte es Alicia nach Hollywood und ergatterte ihren ersten Vertrag mit dem Label "Columbia Records" - als Willkommensgruß gab es sogar ein Klavier geschenkt. Nachdem sie jedoch genötigt wurde, ihren Musikstil anzupassen, kündigte die Sängerin und blieb sich selbst treu. 1998 wurde Clive Davis auf sie aufmerksam und ermöglichte ihr mit "Arista Records" den nächsten Deal. Als Clive zwei Jahre später "J Records" gründete, war Alicia eine der ersten Künstlerinnen, die übernommen wurde.

Fans mussten nicht lange auf das erste Debütalbum warten: 2001 veröffentlichte die Musikerin ihre Platte "Songs in A Minor" - darunter auch der Nummer 1 Hit "Fallin'", der sechs Wochen die Spitze der Billboard-Charts dominierte. Zuvor sorgte Clive für ausreichend Medientrubel, indem er Alicia unter anderem einen Auftritt bei der Talkshow-Legende Oprah organisierte.

Mit außergewöhnlichen Motown-Elementen und klassischen R&B-Sounds verkaufte sich "Songs in A Minor" weltweit über 10 Millionen Mal. Die "Recording Industry Association of America" (RIAA) zeichnete das Album außerdem sechsfach mit Platin aus. Obwohl Alicia überwiegend für ihre eigenen Songs bekannt ist, schreibt und produziert sie als Songwriterin auch Hits für andere Stars - beispielsweise "Impossible" von Christina Aguilera und "Million Dollar Bill" von Whitney Houston!

Weitere Erfolgsalben, Nummer-1-Hits und Features der Sängerin

Im Dezember 2003 kam Alicias zweites Album "The Diary of Alicia Keys" heraus, darunter die Songs "You Don't Know My Name", "If I Ain't Got You" und das Duett "My Boo" mit Kollege Usher. 2005 folgte das MTV-Album "Unplugged", auf dem sie sowohl selbstgeschriebene Songs als auch Covers von Sänger:innen wie Aretha Franklin sowie den Rolling Stones präsentierte und vergangenen Hits einen eigenen Twist gab. Aufgenommen wurde das Album an der "Brooklyn Academy of Music".

Wieder ein Jahr später performte Alicia mit David Bowie im "Hammerstein Ballroom" in New York mehrere Songs - ohne zu wissen, dass dies der letzte Live-Auftritt der mittlerweile verstorbenen Legende sein würde. 2007 wurde das dritte Album "As I Am" (bekannt für "No One"), 2009 das vierte Album "The Element of Freedom" und 2012 das fünfte Album "Girl On Fire" released. Dabei begleiteten sie musikalisch immer wieder Stars wie Nicky Minaj, Dr. Dre oder Swizz Beatz. Eins der berühmtesten Features ist "Empire State of Mind" mit Jay-Z.

Ebenfalls Highlight ihrer Musikkarriere ist Alicias Auftritt beim "MusiCares"-Tribut-Konzert für Paul McCartney in 2012. Die jährliche Gala sammelt Spenden für die MusiCares-Foundation, welche Dienstleistungen sowie Ressourcen für finanzielle, medizinische und persönliche Notfällen von Musiker:innen anbietet.