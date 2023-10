Michael Kors: Von der Insolvenz zum Milliarden-Imperium

Er stattet Top-Stars wie Jennifer Lopez, Blake Lively, Kim Cattrall, Emily Blunt oder Vanessa Hudgens aus. Heidi Klums Tochter Leni Klum modelt für seine Marke genauso wie Top-Model Bella Hadid: Man kann es nicht verleugnen – die Stars und Sternchen dieser Welt lieben Michael Kors und seine Mode. Dabei war es nicht immer allzu gut bestellt um die Marke – denn in den 90er Jahren schlitterte sie sogar in die Insolvenz. Wie Michael Kors den Neustart schaffte und welche französische Luxusmarke ihm zu Ruhm und Bekanntheit verhalf, erfahrt ihr im großen WOMAN-Portrait!

Steckbrief: Michael Kors Fimenname: Michael Kors

Michael Kors Gehört zu: Capri Holdings

Capri Holdings Gründungsjahr: 1981

1981 Gründer: Michael Kors (geb. Karl Anderson Jr.)

Michael Kors (geb. Karl Anderson Jr.) Firmensitz: London

London CEO: John Idol

John Idol Kreativdirektor: Michael Kors

5 spannende Fakten über Michael Kors

Michael Kors spielte schon als Kind in Fernsehspots mit, da seine Mutter sich eine Karriere im Showgeschäft für ihn wünschte. Seine wahre Leidenschaft galt aber schon immer der Mode. Sein Gespür dafür zeigte sich bereits als Michael fünf Jahre alt war: Denn dieser riet seiner Mutter Joan, die Schleifen ihres Brautkleids für ihre zweite Hochzeit abzuschneiden, was diese auch prompt tat.

Seit 2011 ist Michael Kors mit seinem Lebensgefährten Lance LePere verheiratet. Dieser absolvierte 1990 ein Praktikum bei Michael Kors und wurde anschließend zu einem langjährigen Mitarbeiter der Modemarke. Es überrascht daher vermutlich wenig, dass sich Michael Kors auch für die LGBTQ-Community einsetzt. Zudem engagiert sich das Unternehmen im Kampf gegen den Welt-Hunger.

Für einen besonderen Moment sorgte die Michael-Kors-Fashion-Show im Jahr 2022 als Schauspielerin Anne Hathaway (natürlich stilvoll in Michael Kors gekleidet) in der Front Row neben Vogue-Chefin Anna Wintour Platz nahm. Mode-Fans wissen: Hathaway war es, die im 2006 erschienenen Kultfilm "Der Teufel trägt Prada" die geplagte Assistentin der unbarmherzigen und eiskalten Magazinchefin Miranda Priestley spielte. Diese wiederum war natürlich von niemand anderem als Vogue-Urgestein Wintour inspiriert. Um dem ganzen noch eins draufzusetzen, ähnelte Anne Hathaways Look natürlich auch einem Look ihrer Film-Figur Andy Sachs. Selten trafen Realität und Fiktion so stilvoll aufeinander – das Resultat: Ein äußerst gelungener PR-Coup für Michael Kors!

Dass die Celebrities Michael Kors lieben, verdeutlicht auch die Tatsache, dass Michael Kors selbst mit vielen Stars wie Blake Lively, Lily Aldridge, Kate Hudson oder auch Gigi Hadid vor der Kamera stand. Im Zuge der Serie "Glamour Games" versuchten Kors und der jeweilige Celebrity Fakten über sich selbst als Fakt oder Fiktion zu enttarnen. Die unterhaltsamen Folgen kann man sich auf YouTube anschauen.

versuchten Kors und der jeweilige Celebrity Fakten über sich selbst als Fakt oder Fiktion zu enttarnen. Die unterhaltsamen Folgen kann man sich auf YouTube anschauen. Doch nicht nur Persönlichkeiten aus dem Showbiz schätzen die amerikanische Marke: Auch Michelle Obama trug auf ihrem ersten offiziellen Porträt als First Lady der USA ein Kleid des Designers.

1981 gründete Michael Kors seine eigene Modelinie

Michael Kors wurde am 9. August 1959 auf Long Island, New York, als Karl Anderson Jr. geboren. Als Michael fünf Jahre alt war, heiratete seine Mutter den Unternehmer Bill Kors, der den kleinen Jungen adoptierte. Die Eltern ließen ihn dann selbst über seinen Vornamen entscheiden, seither lautet sein voller Name Michael David Kors.

1977 schloss er die High School ab und begann anschließend ein Studium am Fashion Institute of Technology in New York City. Nebenbei arbeitete er in einer New Yorker Edelboutique. Dort lernte er die damalige geschäftsführende Vorsitzende des Luxuskaufhauses Bergdorf Goodman kennen. Sie ermutigte ihn, sich bei ihr zu melden, falls er jemals eine eigene Kollektion entwerfen würde. Genau das tat er und so kam es 1981 dazu, dass Michael Kors seine erste eigene Modelinie veröffentlichte.

Seine erste Modenschau zeigte er 1984. Die Show eröffnete niemand Geringerer als Iman, die als erstes schwarzes Supermodel galt. Bis heute verbindet das Model und den Designer eine enge Freundschaft.

Insolvenz und Neu-Ausrichtung

Mit minimalistischer, amerikanischer Sportswear mit klassischen Schnitten und edlen Materialien machte sich der amerikanische Designer bald einen Namen. Doch es ging nicht immer nur bergauf: Der erste Versuch, eine günstigere Zweitlinie namens Kors zu etablieren, scheiterte.

Und es kam noch schlimmer, denn wegen rückläufigen Verkäufen musste Michael Kors 1993 Insolvenz anmelden. Doch der Designer ließ sich davon nicht unterkriegen: Bereits ein Jahr später hatte er sein Unternehmen restrukturiert und begann eine Design- und Lizenz-Zusammenarbeit für die Zweitlinie Kors mit einem japanischen Modekonzern.

1997 gelang ihm außerdem ein weiterer Coup: Michael Kors wurde zum Creative Director des renommierten französischen Luxusmodehaus Celine ernannt. Ein absolutes Novum, denn vor ihm erhielten nur wenige amerikanische Designer die Chance, in traditionellen europäischen Modehäusern den Ton anzugeben. Doch die Entscheidung sollte sich als richtig erweisen, denn Michael Kors gelang es, der Marke zu einem Aufschwung zu verhelfen.

1999 kaufte sich die französische LVMH-Gruppe außerdem mit 33 Prozent bei Michael Kors ein. Seine eigene Modelinie erweiterte er 2001 um eine Accessoire-Linie. 2002 folgte die Herrenmoden-Linie "Michael Kors Mens", 2004 launchte außerdem MICHAEL Michael Kors, die für Frauen neben Ready-to-Wear-Mode auch Accessoires und Bademode, für Männer Sportswear und Anzüge, sowie Brillen und Uhren umfasst. Auch Düfte wurden unter dem Markennamen Michael Kors auf den Markt gebracht. 2004 verließ Kors schließlich Celine, um sich ganz seiner eigenen Marke widmen zu können.

Die Marke Michael Kors heute

Bis heute zeichnet sich die Marke Michael Kors durch Mode aus, die elegant, modern, glamourös, zeitlos und chic ist. Auch die Designer-Taschen von Michael Kors haben mittlerweile einen gewissen Kultstatus erreicht. Neben eigenen Boutiquen, einem Online-Shop und mehreren Outlets sowie der Teilnahme an den Fashion Weeks, stattet Michael Kors auch regelmäßig die Schauspieler:innen diverser Hollywood-Filme aus.

Viele Berühmtheiten wie Kate Hudson oder Jennifer Lopez schätzen seine Designs, was natürlich die beste Werbung für die Luxusmarke ist. Von 2004 bis 2012 war Michael Kors außerdem Juror bei der amerikanischen Show "Project Runway", wo der Designer vor allem aufgrund seiner Sticheleien und unverblümten Kritik schnell zum Publikumsliebling avancierte.

Die schönsten Michael-Kors-Looks der Stars

Die größten Namen Hollywoods trugen fast alle bereits die eine oder andere glamouröse Kreation von Michel Kors. Seien es alltäglichere Looks oder Red Carpet Wow-Looks für MET Gala und Co: Michael Kors setzt die Stars und Sternchen immer sagenhaft schön in Szene. Hier kommen die besten Celebrity-Looks:

Schauspielerin Amanda Seyfried begeistert in einem schwarzen Body-Suit und einer semi-transparenten hauchzarten Palazzo-Hose. Gürtel und ausdrucksstarkes Make-up runden den Look perfekt ab.

In einem tollen Ensemble aus einem grauen Woll-Jumpsuit und dem dazu passenden Mantel zeigte sich Jennifer Lopez auf dem Weg zu einer Talkshow. Tasche, Sonnenbrille und der auffällige Gürtel vollenden das Outfit.

Diesen Look würde wahrscheinlich auch Samantha Jones aus "Sex And The City" lieben: Schauspielerin Kim Cattrall trägt einen aus Kaschmir gefertigten knallroten Bodysuit sowie die dazu passende Palazzo-Hose.

Who wore it better? Auch Cattralls Schauspiel-Kollegin Emily Blunt steht das rote Ensemble hervorragend, wie wir finden:

Volle Star-Power für Michael Kors bei der MET Gala 2023: Die amerikanische Luxusmarke stattete Kerry Washington, Emily Blunt, Kaitlyn Dever, Ashley Park, Lea Michele und Vanessa Hudgens mit atemberaubenden Looks aus. Wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.

Auch Model und Influencerin Emily Ratajkowski liebt Michael Kors: Mit ihrem Kaschmir-Pullover und dem dazu passenden Rock zeigt sie uns einen idealen Herbstlook.

Angesagte Michael-Kors-Pieces shoppen

Wenn du dein Outfit mit ordentlich Star-Appeal aufpeppen willst, empfehlen wir definitiv einen Blick auf die Designs von Michael Kors zu werfen. Egal ob Mode, Taschen, Schuhe oder andere Accessoires – bei den zeitlosen Pieces wird jeder und jede fündig. Hier kommen unsere Favoriten: