Ganze 17 Jahre lang schwebte sie als "Victoria's Secret"-Engel über die Catwalks, bevor sie sich im Jahr 2017 dazu entschied, sich mehr auf ihre Familie und eigene Projekte zu konzentrieren. Die Rede ist natürlich von Topmodel Alessandra Ambrosio. Bereits mit 15 wurde die Brasilianerin bei einem Model-Wettbewerb entdeckt - heute zählt sie zu den bestbezahltesten Models der Welt.

Doch Alessandra Ambrosio ist viel mehr als nur das! So hat sie etwa ein eigene Modemarke gegründet und wagte auch einen Fuß in die Schauspielerei. Alles über den Weltstar liest du in unserem großen WOMAN-Portrait!

Steckbrief: Alessandra Ambrosio Name: Alessandra Corine Maria Ambrósio

Alessandra Corine Maria Ambrósio Geburtstag: 11. April 1981

11. April 1981 Geburtsort: Erechim, Rio Grande do Sul, Brasilien

Erechim, Rio Grande do Sul, Brasilien Sternzeichen: Widder

Widder Wohnort: New York, USA und Malibu, USA

New York, USA und Malibu, USA Beruf: Model, Schauspielerin, Designerin

Model, Schauspielerin, Designerin Partner: Jamie Mazur (2005-2018)

Jamie Mazur (2005-2018) Kinder: Anja Louise (*2008) und Noah Phoenix (*2012)

Anja Louise (*2008) und Noah Phoenix (*2012) Größe: 177 cm

5 spannende Fakten über Alessandra Ambrosio

Während ihrer Zeit bei "Victoria's Secret" ist Alessandra Ambrosio in über 15 aufeinanderfolgenden Shows aufgetreten.

aufgetreten. Alessandra Ambrosio wurde zur Nationalbotschafterin von Brasilien ernannt und hat das Land bei internationalen Veranstaltungen sowie Wettbewerben vertreten.

ernannt und hat das Land bei internationalen Veranstaltungen sowie Wettbewerben vertreten. Um Aufmerksamkeit für bestimmte Krankheiten zu schaffen, sammelt Alessandra Ambrosio als Botschafterin der amerikanischen "National Multiple Sclerosis Society" Spenden für den guten Zweck.

Alessandra Ambrosios Vater ist italienischer Herkunft, während ihre Mutter polnisch-brasilianische Wurzeln hat. Dennoch fühlt sich das Model ihrem Heimatland sehr verbunden und fiebert regelmäßig bei Fußball-Großereignissen mit dem brasilianischen National-Team mit!

mit dem brasilianischen National-Team mit! Von ästhetischer Medizin hält Alessandra Ambrosio nichts. Der Grund dafür ist ein Eingriff, den sie selbst bereits mit elf Jahren machen ließ und bis heute bereut: Als junges Mädchen verabscheute sie ihre großen Ohren und ließ sich diese operativ anlegen. Nach dem Eingriff gab es aber Komplikationen bei der Heilung, unter denen sie lange litt.

Karriereanfänge in der Model-Branche

Alessandra Ambrosio wurde am 11. April 1981 in Erechim, Brasilien geboren. Ihre Eltern sind Lucilda and Luiz Ambrósio. Das Model hat außerdem eine Schwester namens Aline. Bereits im zarten Alter von zwölf Jahren begann sie mit dem Model-Training. Doch ihre Mühe sollte sich schon sehr bald auszahlen: Mit 15 schaffte es Alessandra ins Finale des Model-Wettbewerbs "Elite Model Look" - wenig später zierte das Mädchen ihr erstes Magazin-Cover. Von da an ging es mit ihrer Karriere steil bergauf! Bis dato ist Alessandra unter anderem für folgende große (Luxus-)Marken gelaufen:

Alessandra Ambrosio wird von der Unterwäschemarke "Victoria's Secret" entdeckt

Sie modelte für renommierte Marken wie etwa Guess, Gap oder Revlon. Im Jahr 2008 stellte sie schließlich erstmals die Bademoden von Victoria’s Secret vor. Zu diesem Zeitpunkt war sie in ihrem Job schon erfahren und hatte Auftritte für prestigeträchtige Brands wie Christian Dior, Giorgio Armani und Christian Lacroix hinter sich. Das Engagement bei Victoria’s Secret sollte jedenfalls zu einem ihrer größten Coups werden.

Ganze 17 Jahre lang war sie als Engel für das renommierte Unterwäsche-Label erfolgreich. Ob in einem aus Süßigkeiten gefertigten Lingerie-Set, mit fast 14 Kilogramm schweren Flügeln auf dem Rücken oder im Dream Fantasy Bra für schlappe 2,5 Millionen Dollar – auf dem weltberühmten Victoria's-Secret-Laufsteg begeisterte Alessandra Ambrosio ein Millionenpublikum! Sie wurde 1999 außerdem als erstes Model für die PINK-Linie des Unternehmens ausgewählt.

Fun Fact: Als die junge Brasilianerin im Alter von 21 bei Victoria's Secret anfing, hatte sie bisher nie trainiert. Ihre Traumfigur verdankte sie also tatsächlich nur ihren guten Genen. Doch rein darauf verlässt sie sich heute schon lange nicht mehr. Im Gegenteil! Alessandra arbeitet hart an ihrem Körper und macht drei bis vier Mal in der Woche Sport. Sie liebt es, verschiedene Kurse zu belegen - beispielsweise Yoga, Pilates oder Tanzkurse. Auch mit Spaziergängen, Radfahren und Volleyball hält sie sich fit.

Fernsehauftritte von "James Bond" über "HIMYM" zu "Gossip Girl"

Im Jahr 2017 lief Alessandra Ambrosio schließlich ein letztes Mal für die amerikanische Dessous-Marke. Als Grund gab sie an, sich mehr auf ihre Familie und ihre eigene Modelinie "Alé by Alessandra" konzentrieren zu wollen. Diese launchte sie 2014, heute scheint es diese jedoch nicht mehr zu geben. Fokus dieser war Strandmode. Im März 2019 folgte eine weitere Beachwear-Marke, die Alessandra gemeinsam mit Schwester Aline und Jugendfreundin Gisele Cória auf den Markt brachte: "Gal Floripa".

Doch Alessandra Ambrosio hat auch abseits der Modebranche vielseitige Interessen – so wie etwa die Schauspielerei. Schon bald schaffte sie es, sich neben dem Laufsteg auch auf der Leinwand einen Namen zu machen. Ihr Schauspiel-Debüt gab sie im Jahr 2006 im James Bond-Film "Casino Royale" an der Seite von Stars wie Daniel Craig und Eva Green. In dem Agententhriller legte sie einen Gast-Auftritt als Tennisspielerin hin. Weiter sah man das Model in Erfolgsserien wie "How I Met Your Mother", "Gossip Girl" oder "New Girl".

Ihre erste größere Rolle spielte sie im Komödien-Zweiteiler "Daddy's Home" (2015). Auch im deutschen Fernsehen startete Alessandra durch. Seit dem Jahr 2018 ist das Model immer wieder als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen. In ihrer Rolle unterstützt sie Chefjurorin Heidi Klum tatkräftig bei ihren Entscheidungen.

Alessandra Ambrosio dank Kindern Anja und Noah im Mutter-Glück

Während es für Alessandra Ambrosio beruflich meistens wie am Schnürchen lief, gab es privat einige Höhen und Tiefen, mit denen das Supermodel zurechtkommen musste. Im Jahr 2005 machte sie ihre Beziehung zu dem amerikanischen Unternehmer Jamie Mazur öffentlich. 2008 verlobten sich die beiden. Noch im selben Jahr wurde das Paar außerdem zu den Eltern der gemeinsamen Tochter Anja Louise. Im Mai 2012 wurde das Familienglück durch die Geburt von Sohn Noah Phoenix vollendet.

2018 ging die Beziehung von Jamie Mazur und Alessandra Ambrosio in die Brüche – es kam zur Trennung zwischen dem Paar, das letztlich nie geheiratet hatte. Es folgten diverse Liebeleien des Supermodels. Unter anderem soll Alessandra mit dem italienischen Designer Nicolo Oddi liiert gewesen sein. Ab 2021 sah man dann wieder öfter einen anderen, neuen Mann an ihrer Seite - nämlich das Männermodel Richard Lee. Seit Sommer 2023 soll auch diese Beziehung wieder Geschichte sein.