Auf TikTok und Instagram ist der Wolf Cut bereits seit einiger Zeit quasi omnipräsent. Speziell bei der Gen Z löste die Frisur einen regelrechten Hype aus. Warum diese Frisur so gefeiert wird? Nun, sie ist nicht nur super stylisch, sie sieht auch lässig wild aus, lässt sich easy stylen und ist definitiv für alle tragbar, die Lust auf etwas Neues haben. Diese Argumente haben dein Interesse geweckt? In unserem Artikel erfährst du alles Wissenswerte rund um den Wolf Cut!

Was macht den Wolf Cut aus?

Der Wolf Cut ist eine extravagante Retro-Frisur aus den 1980ern, die aktuell ihr großes Comeback feiert. Was den Schnitt angeht, handelt es sich dabei um eine Mischung aus dem 70er Jahre Shag und dem Vokuhila. Der Name Wolf Cut kommt vor allem daher, dass die Trendfrisur ein bisschen messy und verwildert wirkt. Der größte Unterschied zum Vokuhila: Der Wolf Cut ist weicher geschnitten.

Speziell am Oberkopf zeichnet sich der Look durch viele wellige Stufen aus, was wiederum reichlich Volumen verleiht. Die Spitzen werden hingegen fransig geschnitten. Wichtig ist aber dennoch einen fließenden Übergang zu schaffen. Übrigens: Aufgrund der Stufen am Oberkopf, ist auch der Wolf Cut mit Pony sehr beliebt. Wer keinen vollen Pony tragen möchte, kann sich auch Curtain Bangs schneiden lassen.

Was ist der Unterschied zwischen Wolf Cut und Vokuhila?

Der Vokuhila galt lange Zeit als wahre Frisuren-Sünde. Vorne kurz, hinten lang geschnitten polarisiert dieser Haarschnitt und ist meist nur den Mutigen vorbehalten. Anders verhält es sich beim Wolf Cut. Wie bereits oben erwähnt, ist diese Frisur sanfter in ihrer Ausführung. Die Stufen gehen fließend ineinander über, umrahmen das Gesicht und bringt die Wangenknochen hervorragend zur Geltung. Praktisch, wenn du bereits im Vorjahr einen Vokuhila hattest: Diesen kannst du ganz einfach herauswachsen lassen. Das Ergebnis: Der lässige Wolf Cut.

Wem steht der Haarschnitt?

Grundsätzlich schmeichelt der wilde Haarschnitt allen Personen mit einer ovalen, herzförmigen oder runden Gesichtsform. Wenn du ein eckiges Gesicht hast, solltest du bedenken, dass dieses durch den Wolf Cut noch markanter wirken könnte. Aber natürlich kommt es auch auf das finale Styling an.

Ein großer Pluspunkt des Wolf Cut ist, dass er sich sowohl für langes als auch für kürzeres Haar eignet. Die Haarstruktur spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn es um den Wolf Cut geht. Zwar lässt er sich bei jedem Haartypen schneiden, am besten wirkt die Trendfrisur jedoch bei gewellten oder lockigen Haaren, denn der Look lebt von der Bewegung.

Wer hingegen von Natur aus eher glatte Haare hat, braucht beim Wolf Cut vermutlich etwas Styling-Hilfe. Hier kann man aber ganz einfach mit dem Glätteisen nachhelfen, indem man ein paar Wellen ins Haar zaubert. Wer feine Haare hat, sollte sich zudem einen kürzeren Wolf Cut schneiden lassen, da die Frisur so noch voluminöser wirkt. Haarfarbe gefällig? Der Wolf Cut funktioniert in Blond genauso gut wie für dunkle, rötliche oder bunt gefärbte Haare. Besonders rebellisch und cool wirken auch Highlights in ausgefallenen Farben wie Blau oder Grün.

Wie stylt man den Wolf Cut?

Wenn der Wolf Cut gut geschnitten wurde, ist das Styling wirklich easy. Aber Achtung: Da speziell im Vorderbereich viel Haar weggeschnitten wird, solltest du keinesfalls selbst zur Schere greifen. Für einen sauberen Look empfehlen wir, die Profis ans Werk zu lassen.

In puncto Styling lautet die Regel Nummer 1: Die Frisur soll locker und undone wirken, aber trotzdem schick aussehen. Wenn du lockiges bis welliges Haar hast, lass es im Idealfall einfach lufttrocknen, damit die natürliche Haarstruktur schön zur Geltung kommt. Wer glatte Haare hat, darf mit Glätteisen oder Lockenstab nachhelfen und ein paar Wellen einarbeiten. Danach greifst du am besten zu Textur-Spray oder Creme, um einzelne Fransen zurecht zu zupfen und für Griffigkeit am Oberkopf zu sorgen.

Die schönsten Looks der Stars zum Nachstylen

"Wednesday"-Star Jenna Ortega löste mit ihrer neuen Frisur Ende 2022 erneut einen Wolf-Cut-Hype aus. Ihre Variante des Wolf Cut zeichnet sich durch zottelige, leicht gewellte Stufen und kürzere Strähnen im Vokuhila-Style aus. Der riesengroße Vorteil dieses Haircut: Er verleiht selbst dünnem Haar eine gehörige Portion Volumen. Der dichte Pony tut sein übriges – fertig ist der It-Schnitt!

Billie Eilish hat den Hype rund um den Wolf Cut quasi erfunden, als sie 2021 auf Instagram ein Selfie mit ihrem Wolf Cut postet und darauf 23 Millionen Likes erhält. Zuvor sah man die Sängerin immer nur mit schwarz-grünen Haaren.

Billie trug seitdem immer wieder Abwandlungen der Trendfrisur und ist somit quasi der lebende Beweis dafür, wie wandelbar der Wolf Cut eigentlich ist. Wer es nämlich nicht ganz so extrem und lieber etwas eleganter mag, der lässt sich einfach einen sanften Übergang zwischen die Längen des Wolf Cut schneiden, sodass der Vokuhila-Look nur dezent sichtbar ist. Wie Billie auf dieser Aufnahme beweist, funktioniert der Wolf Cut auch wirklich mit nahezu jeder Haarlänge.

Sängerin Miley Cyrus begeisterte die Massen mit einem gewellten Vokuhila. Dann ließ sie ihre Frisur langsam herauswachsen und der Wolf Cut war geboren. Wir finden, die Frisur steht ihr ausgezeichnet: