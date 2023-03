Sonne, Mond und Sterne - gibt es ein besseres Trio? I doubt it! Wenn du hier gelandet bist, kennst du dich wahrscheinlich schon mit der Thematik aus und weißt: Menschen, die Astrologie infrage stellen, haben sich bisher bestimmt nur mit ihrem Sternzeichen beschäftigt ... dabei sind Mondzeichen genauso wichtig!

Mithilfe des Mondzeichens können endlich Persönlichkeitsstrukturen ergründet werden, die du eventuell selbst nie deuten konntest. Dazu zählen Emotionen, Emotionen und - Trommelwirbel - Emotionen! Wir haben alles Wichtige für dich zusammengefasst.

In der Sternendeutung - so wird die Astrologie ebenfalls genannt - basiert vieles auf den zwölf verschiedenen Tierkreiszeichen. Diese sind Teil des großen Geburtshoroskops, welches dein gesamtes Wesen unter die Lupe nimmt. Das Mondzeichen bildet einen der vielen Bestandteile dieses Horoskops und leitet sich von dem Sternbild ab, in welchem der Mond zum Zeitpunkt der jeweiligen Geburt stand.

Wenn vom Mondzeichen die Rede ist, dreht sich alles um unser Inneres: Gefühle, Wünsche, Ängste und Sehnsüchte. Genau das hätte man auch vom nostalgischen Mond erwartet, oder? Im Vergleich mit anderen Zeichen stehen verborgene und unterbewusste Charakterzüge im Vordergrund. Diese beschreiben nicht nur die Beziehung zu uns selbst, sondern auch zu anderen - seien es Bedürfnisse in Freundschaften oder Partnerschaften.

Wer sich selbst besser kennenlernen möchte, dem wird empfohlen, das gesamte Geburtshoroskop zu beachten. Existieren spezifische Fragen, reichen natürlich auch einzelne Zeichen aus. Die "großen Drei" sollten dennoch nie getrennt voneinander betrachtet werden - Sonnenzeichen, Aszendent und Mondzeichen. Gemeinsam geben sie Einsicht in verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit und ergänzen sich perfekt.

Das Sonnenzeichen ist gleichzeitig auch dein Sternzeichen - dabei handelt es sich einfach nur um einen weiteren Begriff. Dementsprechend geht es um bewusste Eigenschaften der Identität. Aszendenten hingegen beschreiben unsere Wirkung auf die Außenwelt und wie wir von dieser wahrgenommen werden. Interaktion und Ausstrahlung spielen hier eine große Rolle.

Du möchtest mehr über dein aufsteigendes Zeichen erfahren? Hier kannst du deinen Aszendent berechnen!

Wichtig: Dein Mondzeichen wird sich in den meisten Fällen vom Sonnenzeichen oder Aszendent unterscheiden - das ist allerdings nicht Pflicht. Sollten in mehreren Häusern dieselben Tierkreiszeichen vorkommen, ist das sogar ein ziemlich gutes Zeichen! Dies zeugt davon, dass du im Reinen mit dir selbst bist und alles andere als einseitig.

Die Frage aller Fragen: Wie lässt sich das Mondzeichen berechnen? Während beim Sternzeichen nur nach dem Geburtstag gefragt wird, sieht es beim Mondzeichen schon etwas komplexer aus. Neben dem genauen Tag benötigt man ebenso Geburtsort und Geburtszeit - auf die Sekunde genau. Das liegt daran, dass sich der Mond im Gegensatz zur Sonne schneller durch das All bewegt.

Tipp: Falls du deine Geburtszeit nicht weiß, lohnt sich ein Blick auf die Geburtsurkunde oder ein Besuch beim Standesamt ... oder du bist wie ich und lässt sie dir tätowieren.

Eigentlich - zumindest wenn man die Oldschool-Variante wählt - wird das Mondzeichen per Hand berechnet. Da dies aber ziemlich viel Zeit, Geduld und Wissen voraussetzt, gibt es genauso gute Alternativen wie beispielsweise Co-Star, wo du dir umsonst dein Geburtshoroskop inklusive Mondzeichen erstellen lassen kannst. Selbstverständlich kann auch ein:e Astrolog:in aufgesucht werden.

Je nach Tierkreiszeichen werden dir beim Mondzeichen verschiedene Charaktereigenschaften und Merkmale zugeschrieben. Den Feuerelementen Widder, Löwe und Schütze wird nachgesagt, sehr impulsiv zu sein. Stier, Jungfrau und Steinbock - das sind die Erdelemente - sprechen hingegen ungern über ihre Gefühle. Bei den Luftelementen Zwillinge, Wassermann und Waage steht Kommunikation an erster Stelle. Die Wasserelemente Krebs, Skorpion und Fische machen den Abschluss - sie sind sehr empfindlich.

Damit du genau weißt, was auf dich zukommt, haben wir uns jedes Mondzeichen genau angeschaut. Falls du dich zu einem bestimmten Zeichen einlesen magst, findest du hier erst einmal eine kleine Tabelle zum Einstieg:

Stärken und Schwächen aller Mondzeichen Stärken Schwächen Mondzeichen Widder Leidenschaft, Furchtlosigkeit Ruhelosigkeit, Impulsivität Mondzeichen Stier Verlässlichkeit, Hingabe Sturheit, Materialismus Mondzeichen Zwillinge Offenheit, Intelligenz Overthinking, Unentschlossenheit Mondzeichen Krebs Ambition, Eigenständigkeit Launenhaftigkeit, Anhänglichkeit Mondzeichen Löwe Neugierde, Treue Eitelkeit, Egoismus Mondzeichen Jungfrau Bodenständigkeit, Gutmütigkeit Rationalität, Kontrollsucht Mondzeichen Waage Diplomatie, Harmoniebedürfnis Konfliktscheu, Schüchternheit Mondzeichen Skorpion Loyalität, Ehrgeiz Eifersucht, Unselbstständigkeit Mondzeichen Schütze Humor, Unabhängigkeit Idealismus, Bindungsangst Mondzeichen Steinbock Selbstständigkeit, Disziplin Starrsinn, Unnahbarkeit Mondzeichen Wassermann Kreativität, Intelligenz Bindungsangst, Verschlossenheit Mondzeichen Fische Hilfsbereitschaft, Fantasie Konfliktscheu, Gutmütigkeit

Mondzeichen Widder

Mondzeichen Widder strotzt nur so vor Energie und Leidenschaft! Was auf den ersten Blick positive Eigenschaften sind, kann in manchen Situationen falsch rüber kommen: Widder tragen ihr Herz auf der Zunge und scheuen nicht davor, offen und ehrlich ihre Gefühle preiszugeben. Impulsivität und Kontrollverlust sind dabei keine Seltenheit.

Mondzeichen Stier

Hach, ein Mondzeichen Stier muss man im Leben haben! Falls du es also nicht selbst bist, such dir bestenfalls Freund:innen mit diesem Mondzeichen: Solch treue, loyale und beständige Seelen gibt es nur selten. Stiere genießen ihre Ruhe und Stabilität - mit spontanen Aktionen solltest du eher nicht rechnen.

Mondzeichen Zwillinge

Ein Zwilling kommt selten allein! Nein, wirklich: Mondzeichen Zwillinge ist gesellig, neugierig und lebt von Kommunikation mit Freund:innen oder Fremden. Smalltalk kommt für die Entertainer:innen nicht infrage, stattdessen werden deepe und wichtige Themen hervorgeholt - dazu gehören Feminismus oder andere politische Debatten.

Mondzeichen Krebs

Mondzeichen Krebs verabscheut nichts mehr als Diskussionen, Streit und Drama! Kommt es doch dazu, ist es meist der sensible Krebs, der dabei verletzt wird und sich nachtragend zeigt. Ist diese Hürde einmal überwunden, möchte man das Wasserelement nicht mehr im Leben missen. Familie, Zweisamkeit und Liebe sind für Krebse sehr wichtig.

Mondzeichen Löwe

Mit dem Mondzeichen Löwe haben wir wieder eine:n extrovertierte:n Kandidat:in gefunden! So wie auch der König des Dschungels stehen Löwen gerne im Mittelpunkt und geben immer 100% - das kann sowohl gut als auch schlecht enden. Selbstbewusstsein, Stolz und Großzügigkeit sind toll, ein gekränkter oder wütender Löwe eher nicht so.

Mondzeichen Jungfrau

Aufgepasst, Mondzeichen Jungfrau liebt Beständigkeit, Ordnung und Routine. Du lässt dich nicht von Gefühlen verleiten, sondern wartest so lange, bis etwas belegt ist oder Sinn macht. Das kann aber auch nach hinten losgehen: Organisationstalent kann schneller als gedacht in Kontrollsucht umschlagen.

Mondzeichen Waage

Mondzeichen Waage ist ziemlich beliebt - kein Wunder, weil es immer versucht, es allen recht zu machen. Der schlimmste Albtraum des Luftelements? Menschen vor den Kopf zu stoßen oder sie zu verletzen. Damit dies nicht passiert, wird jedes noch so kleine Detail perfekt geplant und tausendfach im Kopf durchgegangen.

Mondzeichen Skorpion

Es ist kein großes Geheimnis, dass Skorpione zu den unbeliebteren Tierkreiszeichen gehören. Stand der Mond zum Zeitpunkt deiner Geburt im Skorpion, heißt dies jedoch, dass du ebenso tiefgründig und stets aufrichtig bist. Klar, bei so viel Intensität kommt es nun einmal auch zu Ausbrüchen. Eifersucht und Verlustängste kursieren dabei immer im Hinterkopf.

Mondzeichen Schütze

Es gibt kein Mondzeichen, welches so optimistisch wie der Schütze ist! Obwohl das Feuerelement von seinen Emotionen lebt, weiß es, wo der Schlussstrich gezogen werden muss: Um negative Gefühle abzuwimmeln, wird oft die spirituelle Ader ausgelebt. Schützen lieben die Freiheit - was andererseits oftmals in Bindungsangst und fehlgeschlagenen Beziehungen resultiert.

Mondzeichen Steinbock

Dem Mondzeichen Steinbock wird nachgesagt, vergleichsweise sehr stur zu sein. Das Erdelement weiß nun einmal, was es will! Kompromisse werden daher nur selten eingegangen. Hinsichtlich einer erfolgreichen Karriere macht dies definitiv Sinn, in Partnerschaften hingegen nicht. Steinböcke werden allerdings nicht umsonst als Einzelkämpfer:innen betitelt.

Mondzeichen Wassermann

Ähnlich wie der Steinbock setzt auch Mondzeichen Wassermann seinen Fokus auf Bildung und Beruf. Gefühle zeigt das Luftelement so gut wie nie - was auf Außenstehende natürlich kalt und abweisend wirkt. Das interessiert den Wassermann aber kaum, solange ihm keine Freiheit und Entscheidungsfähigkeit genommen wird.

Mondzeichen Fische

Mondzeichen Fische sind absolute Schätze! Die Wasserelemente zeichnen sich durch Hilfsbereitschaft, Empathie und eine allgemein liebevolle Art aus. Als Freund:innen dieser Mondzeichen müsst ihr jedoch darauf achte, diese Gutmütigkeit nicht auszunutzen. Fische sind Ja-Sager:innen und würden euch nie verletzen wollen.

Gibt es Zeichen, die besser zusammenpassen als andere?

Wie bereits zu Beginn erwähnt, können die Mondzeichen dabei helfen, potentielle Partner:innen zu erkennen. Mit der Zeit wird klar, wie du in Beziehungen tickst und dich gegenüber nahestehenden Personen verhältst - dadurch weißt du auch, was du bei anderen anziehend findest. Es folgt eine kurze Auflistung kompatibler Mondzeichen:

Mondzeichen Widder passt zu Löwen, Waagen, Widdern

Mondzeichen Stier passt zu Krebsen, Fischen

Mondzeichen Zwillinge passt zu Zwillingen, Wassermännern

Mondzeichen Krebs passt zu Fischen, Skorpionen, Fischen

Mondzeichen Löwe passt zu Widdern, Schützen

Mondzeichen Jungfrau passt zu Steinböcken, Stieren

Mondzeichen Waage passt zu Fischen, Waagen

Mondzeichen Skorpion passt zu Fischen, Krebsen, Waagen

Mondzeichen Schütze passt zu Löwen, Widdern

Mondzeichen Steinbock passt zu Jungfrauen, Schützen, Krebsen

Mondzeichen Wassermann passt zu Zwillingen, Schützen

Mondzeichen Fische passt zu Stieren, Krebsen

Außerdem: Falls du nicht genug von Astrologie, Sternzeichen & Co bekommen kannst, gibt es hier dein aktuelles Tageshoroskop zum Nachlesen. Viel Spaß!