Mega-Glow ohne Make-up? Alicia Keys verrät endlich ihr Beauty-Geheimnis!

2016 wagte Alicia Keys einen radikalen Neuanfang: Sie hörte auf, Make-up zu tragen. Egal, ob roter Teppich oder Photoshoot – sie kam ungeschminkt. Mittlerweile trägt die Sängerin zwar immer mal wieder ein wenig Eyeliner oder Mascara, aber der Kernaussage des "No Makeup Movement" ist sie treu geblieben: Make-up soll Spaß machen und kein Zwang sein!

Wir sind da ganz bei dir, Alicia. Doch sag mal, wie machst du denn das mit deiner perfekten Haut? Was?!? Du hast uns extra ein Tutorial deiner Beautyroutine auf YouTube hochgeladen? Mah, dank dir schön!

Jetzt würde man meinen, dass Keys ihre Haut mit diversen Seren, Tinkturen und Tonern pflegt, die wir uns nicht mal im Traum leisten können. Doch dem ist nicht so! Denn die Sängerin ist eine ehrliche, bodenständige Seele. Und so besteht auch ihre Beautyroutine nur aus 3 Schritten: Reinigung, Toner & Feuchtigkeitspflege. Wobei man wohl die wichtigste Zutat für ihren natürlichen Glow nicht ignorieren sollte: Wasser! Vor ihrer Abschmink-Routine trinkt sie ein großes Glas davon: "Wasser ist die wichtigste Geheimzutat! Es klingt so simpel, ist aber so wahr."

Reinigung

Ihre Haut neige zu Akne, weshalb sie nur Produkte verwenden könne, die eine medizinisch nachweisbare Wirkung haben oder solche, die aus besonders wenigen, natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Bei der Reinigung greift sie zu letzterem: Ihr Cleanser basiert auf Kokosöl und ist mit ätherischen Ölen versetzt.

Toner

Auch beim Toner wählt die Sängerin natürliche Inhaltsstoffe. Gut für Haut, die zu Akne neigt: Teebaumöl! Denn das äherische Öl wirkt entzündungshemmend und wundheilend

Lotion

Da ihre Haut viel Feuchtigkeit braucht, verwendet sie zwei verschiedene Lotionen. Eine für einen besonderen Frischekick und die andere vor allem für ihren Duft. Damit übertüncht sie gern den Schwefelgeruch eines anderen Produktes, das sie aber nur verwendet, wenn Mitesser auftauchen: Eine starke Pickel-Tinktur.

...doch Beauty-Produkte hin oder her – Keys ist vor allem eins wichtig: Dass sie sich bei alledem entspannen kann. Deshalb ist heißester Tipp: Zelebriere die Me-Time mit Tee, Räucherstäbchen, Duftkerzen, Musik und allem, was dich glücklich macht!

Werden wir uns merken!

Hier siehst du das ganze Video:

