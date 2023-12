Welche Sternzeichen passen zusammen?

Die Persönlichkeit des Widders spiegelt sich ohne Frage auch in seinem Auftreten wider: Er ist attraktiv, einschüchternd und imposant. Kein Wunder, dass man fast schon Angst davor hat, ihn anzusprechen! Wer es nicht bei einem weit entfernten Crush belassen will, braucht Mut, um auf das Sternzeichen zuzugehen. Wobei - mal ganz ehrlich - eigentlich ist es der Widder, der sich im Endeffekt schnappt, was ihm gefällt. Das sind vor allem warmherzige, direkte Personen, die auch Konter geben können. Vielleicht müsst ihr gar nicht viel tun und einfach abwarten, bis der Widder auf Jagd geht.

Einmal in einer Beziehung angelangt, verwandelt sich unser Feuerzeichen tatsächlich in eine:n wahre:n Romantiker:in! Egal was passiert - Partner:in und Familie stehen an oberster Stelle. Eine traditionelle Hochzeit darf auch gerne stattfinden. Wer hätte das gedacht? Dennoch braucht das Sternzeichen gelegentlich Freiraum und Ruhe. Was definitiv nie vorkommen wird, sind kitschige Aktionen wie Pullover im Partnerlook. I'm sorry!